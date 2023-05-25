سبتمبر1987 أصدرت محكمة أمن الدولة بتونس برئاسة الهاشمي الزمّال رحمه الله أحكاما ثقيلة ضدّ 88 من قيادات وكوادر حركة الاتجاه الإسلامي في محاكمة استغرقت شهرا كاملا

على وقد توزعت الاحكام على النحو التالي :

الإعدام شنقا :

موقوفون :

ـ محرز بو دقّة

ـ بولبابة دخيل

في حالة فرار :

ـ صالح كركر

ـ حمّادي الجبالي

ـ علي العريض

ـ عبد المجيد الميلي

ـ فتحي معتوق



الاشغال الشاقّة مدى الحياة

ـ راشد الغنّوشي : موقوف

ـ الفاضل البلدي : في حالة فرار

20 سنة أشغالا شاقّة

في حالة فرار :

ـ الحبيب اللوز

ـ محمّد شمّام

ـ زياد الدولاتلي

ـ عبد الرؤوف بولعابي

ـ الحبيب المكني

ـ وليد البنّاني

ـ علي الزروي شهر الطبيب

ـ محمّد الشملي

ـ محمّد الهاشمي الحامدي

ـ صلاح الدين التليلي : موقوف

15 سنة أشغالا شاقّة

موقوفون

ـ مبروك الزرن

ـ عبد الله الزواري

ـ محمّد القلوي

ـ الهادي بريك

ـ محمّد بن نجمة

ـ محمّد العكروت

ـ صالح الدريدي

ـ محمّد العبيدي

ـ جمال الدين قوادر

ـ عبد الكريم العبّاشي

ـ صالح الخلفي

ـ الباشا بوعصيدة

ـ محمّد الخذيري : في حالة فرار

12 سنة أشغالا شاقّة

علي بن ساسي

10 سنوات أشغالا شاقّة

موقوفون :

ـ الهادي الحاجّي

ـ الأزهر مقداد

ـ علي نوير

ـ بن عيسى الدمني

ـ حافظ الأسود

ـ علي بن رمضان

ـ الطاهر الحسني

ـ التومي منصور

ـ ضو صويد

ـ فرحات بن خذر

ـ كمال بن رمضان

ـ الصادق الصغيري

ـ محمّد شرّادة

ـ فوزي السرّاج

ـ فتحي جبران

ـ بوعبد الله بوعبد الله

في حالة فرار :

ـ المنصف بن سالم

ـ سحنون الجوهري

ـ صالح البوغانمي

ـ عبد الفتّاح مورو

ـ نجيب مراد

ـ الأزهر عبعاب

ـ عبد المجيد الزار

ـ خميس الماجري

ـ جمال العوي

ـ عبد القادر عبّاس شهر الجديدي

ـ محمّد عون

ـ شكري بحريّة

ـ عبد الرؤوف الماجري

ـ حسونة النايلي

ـ كريم الهاروني

ـ العجمي الوريمي

ـ محمّد صالح بوعلاقي

7 سنوات أشغالا شاقّة

موقوفون :

ـ دانيال زرّوق

ـ كمال الحجّام

ـ قطب منير البودالي

ـ منصف بوغطّاس

5 سنوات أشغالا شاقّة

موقوفون :

ـ محمّد الهادي الزمزمي

ـ عبد اللطيف الطرابلسي

في حالة فرار :

ـ عبد المجيد النجّار

ـ علي بالسرور

سنتان سجنا مع تأجيل التنفيذ و 2000 دينار خطيّة :

محمّد الطريقي

عدم سماع الدعوى :

ـ نور الدين البحيري

ـ الهاشمي الجمني

ـ محمّد بالفقيه رمضان

ـ الهاشمي حمدي

ـ حمّادي ميّارة

ـ عبد الوهاب الكافي

ـ منير عبروق : يبلغ سنّه 16 سنة

ـ منذر قاسم

ـ عادل عمارة

ـ جلال العوني

ـ نجيب القرشيشي

ـ عماد البوغانمي

ـ مختار الغبنطيني

ـ محمّد بلخيرية

كما قرّرت المحكمة وضع المحكوم عليهم بــ 10 سنوات أشغالا شاقّة تحت المراقبة الإدارية و كذلك المحكوم عليهم بــ 5 سنوات أشغالا شاقّة و هم محمّد الهادي الزمزمي و علي بالسرور و عبد المجيد النجّار و عبد اللطيف الطرابلسي

و قد توزّعت الأحكام على النحو التال



الاشغال الشاقّة مدى الحيا

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