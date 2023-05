Ruba Ghazal La Députée du Québec fille de la Nakba

notdsporSe 49i894u7lh,a70a901m2 71l3282312613l:m0c1cimmaa5ag ·

Après cette photo, j’avais les yeux pleins de larmes. J’ai fait ma 6e année du primaire à l’école Henri-Beaulieu à Ville St-Laurent en 1989-1990. J’en ai profité pour montrer à Charline, mon attachée politique qui m’accompagnait, le premier appartement que mes parents avaient loué pour notre famille à notre arrivée au Québec.

Henri-Beaulieu a une cote de 10, le plus haut indice de défavorisation. La directrice Julie Lefebvre m’a dit qu’ils sont chanceux puisque ça permet à l’école d’avoir beaucoup de services pour les élèves. Malgré les défis extrêmement nombreux, elle et sa directrice-adjointe, que les élèves appelle Mme Valérie et à qui ils donnent des câlins à chaque fois qu’ils la voient, étaient fières de me dire à quel point l’équipe est soudée et leur taux de roulement faible. C’est d’ailleurs ce qui a permis à cette équipe de mettre en place des bulletins non chiffrés, ce qui a fait jaser dans les médias il y a quelques mois.

La différence que l’équipe de mon ancienne école primaire fait dans la vie des enfants du quartier, dont plusieurs ont vécu des traumatismes dans leurs pays d’origine, est un cadeau immense pour ces enfants, leurs parents et toute la société. Je les remercie de tout mon cœur pour le travail extraordinaire que cette équipe-école tissée serrée accomplie à chaque jour.

En ligneAhmed ManaiMa fiile Bochra Manai n’est pas loin de vous elle est à la mairie de Montréal J’aime Répondre 19 h

Répondre à Ahmed Manai… En ligneAhmed ManaiMadame la députée, je viens de visionner votre Vidéo consacrée à La Nakba/ Je suis de tout coeur avec vous depuis ma tendre enfance/ Je souhaite vous envoyer un exem^laire de notre livre Je vous prie de m’envoyer votre adresse Merci

