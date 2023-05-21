الأستاذ الطاهر بوسمة يكتب عن الشادلي العياري

Tahar Boussama

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Jihed

يكتب عن الشاذلي العياري

صدر عن دار ليدرز للنشر هذه الأيام كتاب تركه المرحوم الشاذلي العياري: بعنوان:

-Carnet de route d’un artisan de la Tunisie du XXe siècle-

قرأته في عدة أيام قدرتها لكثرة ما جاء فيه من الأحداث والتحاليل والاستنتاجات التي كان دونها المرحوم قبل وفاته بأشهر، في زمن الإقامة الإجبارية التي فرضها علينا وباء كورونا، وتعهدت عائلته الكريمة بترتيبه وإخراجه وتزيينه بالصور المناسبة تخليدا لذكره.

شدني ذلك الكتاب المحرر بفرنسية رفيعة شدا تغري القاري وتسهل عليه تسلسل الأحداث وتبسيط الأصعب.

النشأة

كانت نشأته في عائلة متواضعة فقيرة جدا، تتركب من أب وأم وعشرة أطفال، ثلاثة ذكور وسبعة إناث، وجد وجدة كانوا كلهم يقطنون معا بمسكن متواضع يتركب من ثلاث حجرات ومطبخ، كائن بضاحية الكرم من أحواز العاصمة، وليس لهم من معيل إلا الأب الذي كان يعمل موزع للمشروبات، وأم تساعده ببعض الفرنكات، مقابل خدمات تسديها لحين لآخر، لتوفير أدنى المستلزمات من أكل ولباس.

كان المعني بالكلام محظوظا إذ سجله والده بفرع المدرسة الصادقية المخصص للتعليم الابتدائي، حيث تفوق، وارتقى للثانوي في نفس المعهد، ومنه واصل دراسته حتى تحصل على الثانوية العامة التي أهلته لإتمام دراسته العليا بمعهد الدراسات في مادة الحقوق والعلوم الاقتصاد، ونال الإجازة بتقدير مكنه من خطة معيد بمقابل أعانه على تخطي بعض الصعوبات ولمواصلة المشوار تحت إشراف الأستاذ (دي برنيس De Bernis) الذي اشتهر وقتها بوضع خطة اقتصادية متكاملة لفائدة اتحاد الشغل، اعتمدها أمينه العام أحمد بن صالح في المؤتمر الذي أقره مكان الشهيد فرحات حشاد.

اشتغل صاحبنا بعدها بتلك الدرجات موظفا بالشركة التونسية للبنك المحدثة بعد الاستقلال وبعث الدينار كعملة وطنية بقيمة 1000 فرنك فرنسي مضمونة ومعتمدة من بنك الإصدار الفرنسي.

وفي وقتها عمدت فرنسا لتخفيض عملتها، الفرنك، لمرتين ولم تنسق مع تونس وهو ما دفع بحكومتنا بعدم إتباعها لأسباب تهم السيادة.

لم يتأخر ذلك المجاز حديثا في الحقوق والعلوم الاقتصادية، وانتقد سياسة الحكومة معتبرا أن الموقف مضر باقتصاد البلاد ومعطل للتصدير ولأسباب أخرى عددها ونشر رأيه في مقال على صفحات يومية لابراس .

أدرك أن ذلك الموقف لن يمر وتونس مازالت تبحث لنفسها عن مركز ومقام، فعجل بالاستقالة توقيا من المضاعفات، وعاد للتدريس كما كان في انتظار ما يحدث من تطورات.

كانت مرحلة دقيقة في حياته شجعته على مواصلة التعلم والدراسة، فسجل نفسه في جامعة بفرنسا لنيل درجة التبريز في العلوم الاقتصادية، وفاز بتلك المرتبة بامتياز بعد بحوث طويلة أجراها لسنوات دعمها بما تيسر له عندما تواجد بالولايات المتحدة، كعضو بتمثيلية تونس لدي منظمة الامم المتحدة بنيويورك زمن السفير المتميز المنجي سليم عليه رحمة الله.

وبعد قضاء المدة المحددة لإطارات الخارجية ووجوب التداول والرجوع للعمل بوزارة الخارجية، خير الاستقالة والعودة للتدريس. لكن الظروف شاءت أن يحتاج إليه من جديد في خطة ممثلا لتونس وشمال إفريقيا ومصر واندونيسيا لدى البنك الدولي وغيره من المنظمات المالية بواشنطن لسنوات مكنته في أوقات فراغه بان يتمم أبحاثه ووجد مكتبة الكونقرس الزاخرة بالكتب والمراجع.

في تلك الظروف المواتية نجح في -التبريز- في العلوم الاقتصادية، فكان من أول التونسيين الذي نالها برتبة امتياز، وفتحت أمامه الأبواب وانخرط في التدريس بعد عودة لتونس. ولبس اللباس المميز لأمثاله ودرس أجيالا، وما زال البعض يتذكره في المناسبات.

لقد خولت له تلك الرتبة تبوأ عمادة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ومركز العلوم والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، فدرس الحقوق والاقتصاد وتخرج على يديه أجيال، أرسل منهم بعض المتفوقين لجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد منهم البعض للتدريس أو الإدارة والأعمال ، وتولي البعض الآخر الوزارة، كمصطفى كامل النابلي الذي سبقه بعد في إدارة البنك المركزي التونسي كما سياتي.

كان رحمه الله لوحده مدرسة متنقلة بين القارات، لم يكن عنصريا، فهو لا يفرق بين المتخرجين من الجامعات، ومصادر تعلمهم، سواء كان بفرنسا أو بغيرها من بلدان، وحتى الذين عادوا من جامعات المشرق، وقد تعرضوا قبله للتمييز. كما رفع الظلم عن كثير من الزيتونيين ونظرهم في الدرجات.

ويذكر انه كان من منع البوليس من الدخول لفضاء الكليات ولم يكن متحمسا لأعمال العنف التي توخاها نظام ذلك الزمان بواسطة المغالين من الشباب وعدت له حسنة من حسناته.

لقد تقلب بعدها في عدد من الوزارات، ومنها التخطيط لمرتين، والتربية الوطنية والشباب والرياضة لمرة، والاقتصاد الوطني لسنين، بذل فيها مجهودات وترك أثرا في التسيير والتنظيم وادخل العلم الحديث في المؤسسات وتابع قانون الاستثمار وغير فيه الاستثناءات والامتيازات التي أفرط فيها بعض الانتهازيين في غفلة من المهتمين بالشكليات.

عاد لوزارة التخطيط مرة الثانية، ولم يعمر فيها طويلا، وفضل الدخول في مغامرة أدت به للسودان أين أسس وأدار البنك الأفريقي لأكثر من عقد من الزمان، وترك أثرا في التعاون بين بلدان العالم العربي وبلدان افريقيا غيًرت بفضلها اتجاهاتها نحو الكيان الإسرائيلي، وقطعت معه علاقتها الديبلوماسية الى حين.

لقد كانت له تجارب وتضحيات، خصص لها فصلا مطولا في الكتاب جدير بالقراءة والدراسة من أهل الاختصاص.

وأخيرا وليس بآخر، عاد لتونس بعد تغيير النظام بتولى زين العابدين بن علي الحكم خلفا لبورقيبة، فلم يجد له فيه مكانا، فتولى التدريس بجامعة اكس بفرنسا، وغيرها من الكليات، كمحاضر مستقل إلى وقت تعيينه مستشارا بمجلس المستشارين حتى أدركته الثورة وانحل المجلس، وبقي صاحبنا يتابع من بعيد للأحداث، وظن وقتها انه استحق التقاعد، ولكن الظروف شاءت له أن يعود محافظا للبنك المركزي لدورة وحيدة بستة أعوام قضًاها ناقصة بستة اشهر مرغما على الاستقالة بسبب تصنيف تونس من بين الدول المتهمة بتسهيل تبييض الأموال المشبوهة بدون أن يعلم، وكان وقتها رئيسا للجنة التحاليل والتقييم.

كانت لي به علاقة متينة منذ كنت وال على الكاف وحضرت معه ذات يوم مؤتمر الشعبة الدستورية بمكثر بصفتي وال وعضوا باللجنة المركزية للحزب الحاكم قبل أن يقرر مؤتمر المنستير الأول الفصل بين الإدارة والحزب.

وجدته لطيفا متفهما ومحترما للمقامات، بالرغم من مؤهلاته، أدركت قلة خبرته بعلم الاتصال.

شاهدت ذلك في الجمع الذي حضرنا فيه، وقد تجاوز الحضور أكثر من ألف مشارك بتلك الشعبة، فوجئنا بحماس الجماهير بمجرد الدخول، وقفوا لنا جميعا ينادون بانتخابه رئيسا لتلك الشعبة اعتمادا على جذوره العيارية.

لم يكن منخرطا في تلك الشعبة ولم يتقدم بالترشح قبلها لتلك المسؤولية، رأيته محتارا، فطمأنته وأخذت الكلمة قبله، واقترحت على المجتمعين بالقبول به رئيسا شرفيا، وهكذا تجاوزنا الورطة التي أوقعونا فيها.

كان وقتها عضوا باللجنة العليا لحزب الدستور التي عوضت الديوان السياسي الذي حله بورقيبة وكلفها بإعداد المؤتمر الذي تأجل لمرات بعد الأزمة التي وقعت البلاد فيها وأدت إلى توقيف تجربة التعاضد وإقالة مهندسها احمد بن صالح الذي حمل وحده المسؤولية وأحيل على المحكمة العليا التي قضت عليه بالسجن بعشر سنين، قضى منها ثلاثة وفر ذات ليلة بتواطيء مع كبير الحراس، وتلك قضية أخرى وقف فيها المعني بالكلام موقف الاحتراز.

عبر عن موقفه ذلك في الكتاب، وكان يراها مظلمة دفع ثمنها احد المجتهدين في حين كانت تعتبر مسؤولية دولة.

شارك في مؤتمر الحزب المنعقد بالمنستير واحد وانحاز مثل غيره ممن كانوا ينادون بمزيد من الحرية والديموقراطية، وخرج من الوزارة ليعود لها بعد حين بالنظر لمؤهلاته.

رأيته تغير قليلا وانخرط في العمل الحزبي كغيره من الإطارات وتم تعيينه بالديوان السياسي بصفته وزيرا وانتخب عضوا بمجلس الأمة نائبا عن ولاية سليانة التي تعود لها مكثر بالنظر، وكانت راودته على رئاسة شعبتها الدستورية كما سبق وقلت، وبذل مجهودا مشكورا في توجيه المسار اقتصاديا واجتماعا وماليا للوجهة التي كانت من اختصاصه وفعل مثلما فعلنا جميعا.

ويظهر أنه من وقتها التزم بالتحزب، وعين لمرات بمجلس النواب والديوان وأخيرا بمجلس المستشارين.

تعاونا في المهمات الصعبة ، وخاصة لما وليت على قفصة مهد مناجم الفوسفاط وما كان يلزمها من تطوير لأساليب استخراجه من الظلمات. وزرنا معا الدواميس التي ينقطع داخلها التنفس لعدم وجود ما يكفي من الأكسجين، شاهدنا كيف كان يقاسي العمال ذلك بصبر وعزيمة، ولكن الخبزة مرة كما كان يقال،

لقد بدأ تعصير تلك المناجم من وقته وبات الفوسفاط يستخرج بالآلات وحتى من على سطح الأرض بفضل ما تلى ذلك من اكتشافات.

تأكدت صداقتنا من جديد لما كنا نلتقي بالصدفة وخاصة لما أصبحت محام واخترت عمارة إفريقيا كمقر لسنين، وقبل أن تتغير الأوضاع، مثلما كان له قبلي مقرا ثانويا هنالك يدير منه شؤون البنك الافريقي لما يكون بتونس.

من وقتها كان يخصني بشؤونه ويستشيرني كلما صادفه أمر له علاقة باختصاصي، واستمر الأمر كذلك حتى وهو محافظ للبنك المركزي وأتذكر أنه بمناسبة توليه لمهمة فيه تضايق من تجريح غير مبرر ناله من بعض النواب والأفراد، وقدر أن من حقه أن يشتكيه للقضاء، فنصحته بأن يصبر عليهم ويجتهد ويعمل في صمت وسكوت، وصرف النظر عما كان ينويه.

لم ينقطع حبل الود بيننا، وترك لأرملته الفاضلة وصية بأن تستشير ابني المحامي الأستاذ محمد كلما احتاجت لأمر له علاقة بالقانون، وذلك الذي حصل وما زال يحصل، ويشهد بذلك السيد توفيق الحبيب الناشر،ان أراد، لما وجده منه عند الحاجة وخاصة إخراج هذا الكتاب من الأدراج.

ومما بقي في بالي وبعد قراءتي لذلك الكتاب طولا وعرضا وبما وجدته فيه من علم وقيمة لتجربة سنين، لخصها كاتبه بسهولة وتيسير بات في متناول القراء، ويمكن للعارفين بأسرار الاقتصاد والتصرف وإدارة المال والأعمال أن يستفيدوا منه وينهجوا على منهاجه.

لذا فإني أأكد وانصح بالتعمق فيه لمن يريد المزيد، وأتصور أنها فرصة يمكن لنا أن نمنع تونس بها من الغرق الأكيد، ونبني اقتصادنا على قواعد سليمة وننجح بالتشاور والتعاون ونبذ الكره والخصام.

وختاما لم يبق لي إلا الترحم عليه واعزي فيه أرملته وابنته وأبنيه وأحفاده وحفيداته وكل أفراد عائلته الابية وتونس أيضا، وحتى أفريقيا، والعالم المتحضر، بدون أن أنسى أرملته الفاضلة التي حفظت قدره، ودونت ذكره، واعتنت بإرثه، خدمة للعلم وحق طلبته وأصدقائه، وكل من يريد أن يعرف أكثر، اترك لهم المجال للقرأة الكتاب الحكم له أو عليه.

لقد كان من بين بناة الجمهورية الحديثة، وممن أداروا المرحلة الدقيقة بحكمة ومعرفة ودراية، وخاصة يوم مغادرة المستعمر لبلادنا فجأة، ولما أراد البعض من الشامتين أن يروها تغرق وهم ينعمون بالتفرج.

تونس في 20 ماي 2023

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