أحمد المناعي: الأستاذ نصر بن عامر …كما عرفته

الأستاذ نصر بن عامر …كما عرفته

عرفت الأستاذ نصر بن عامر المحامي في صيف عام 1987

عن طريق أخي الأكبر محمود رحمه الله. الى ذلك التاريخ لم أحتج الى محامين فلم أنازع أحدا ولا أحد نازعني بالرغم أن كان لي كثير من الأصدقاء المحامين من جيلي..

في ذلك الصيف عرفت وعائلتي المصغرة والكبيرة كارثة زلزلت حياتنا: ابننا بلال صاحب ال14 سنة يعتقل ويسجن ويحاكم بتهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها وتوابعها ومشتقاتها المعروفة.

أخي محمود هو الذي كلف صديقه الأستاذ نصر بن عامر بالدفاع عن بلال وبعض الشبان الاخرين وهكذا كان لقائي الأول بالمحامي.

القضية:

حوالي 35 شخص من الوردانين والساحلين ومعتمر والقرى المجاورة متهمين بالانتماء لجمعية غبر مرخص فيها وتهم أخرى كثيرة ومنهم أربعة أحداث ومن بينهم ابنى بلال.

في صيف تلك السنة وفي القضايا المطروحة على المحاكم كان المحامي ضروريا للدفاع عن المتهمين وضمان الحد الأدنى من « هيبة القضاء » لكنه ليس هو من يضمن نتيجة الحكم.

كنت حاضرا في هذه المحاكمة في الابتدائي وفي الاستئناف لكني كنت خارج المحكمة بحيث لم أستمع لمرافعة أي من المحامين. أفضل المرافعات وأشجع المحامين وأكثرهم بلاغة لم يكن قادرا على تغييرأحكاما حددت من قبل حسب تعريفة دقيقة.

أنظر رسالتي المفتوحة الى د.عمر الشادلي:

https://tunisitri.wordpress.com/2021/04/15/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A/

في تلك الفترة لم يكن الأستاذ بن عامر وحده فقد كان في أغلب الاحيان مصحوبا بزميل له عبد الرؤوف بوكر,

ألاستاذ عبد الرؤوف بوكر كان محامي شهير في منطقة الساحل وربما أبعد من ذلك فقد اشتهر بدفاعه المستميت على النقابيين في أزمة جانفي 1978 ولكن شهرته جاءت أيضا من قرابته بالهادي البكوش الوزير والسياسي والمناضل الدستوري القديم.

يوم أطلق سراح جميع المتهمين بما فيهم المحكومين بأكثر من عشر سنوات سجنا لم يفكر أحد بما فيهم رجال القانون أن في الامر لي لعنق القانون.

كانت الفرحة عامة في الوردانين وفي ضواحيها وتوطدت العلاقة بين العائلات والمحامين الذين دافعوا على أبنائهم. شخصيا تقاسمت مع أخي محمود صداقته مع الأستاذ بن عامر وحتى مع حزب الوحدة الشعبية الذي كان أمينه العام بينما رئيسه محمد بالحاج عمر.

ففي سنة 1988 زرت رئيس الحزب في مكتبه وتشاورت معه حول الانتخابت التشريعية في 1989 وحضرت مؤتمر الحزب في نفس العام.

أيلول الأسود:

لكل ايلوله الأسود وأيلولنا كان في سنة 1991.

بعد ايقافي في شهر أفريل لمدة أسبوعين وتسريحي وسفري أوقفت ابنتي أميرة(14 سنة) وأوقف أخوها بلال بعد يومين.

والأستاذ نصر بن عامرهو الذي تولى الدفاع عنهما. وهو الذي تابع ملفيهما خلال التسعة أشهر التي اقتضتها المحاكمة في الابتدائي والاستئناف والتي توزعت على ثلاثة وعشرين جلسة…وانتهت كلها بأحكام البراءة

.لله در الأستاذ نصر بن عامرالضديق والمحامي الكبير ودر مليكة الام الوفية الشهمة.

انقطعت العلاقة مع الأستاذ بن عامر بعد هروب العائلة من تونس في أوت 1992 ولم نستأنفها الا يوم قدم الى باريس سنة 2005 وسلم لي نسخة الرسالة التي بعثتها الى الرئيس بن علي في جانفي 1989 .

وهي رسالة طويلة كتبتها الى الرئيس وسلمتها الى كمال لطيف الذي سلمها الى الرئيس وكانت أشبه بالمرافعة عن حركة النهضة.ذ

رحم الله كل الموتى الذين ذكرتهم

من اليسار الى اليمين: الأستاذ نصر بن عامر والصديق مشال رمبو السفير الفرنسي السابق وأنا

Publicité