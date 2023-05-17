ضياء الدين سويسي
Amel Chellouf · النقب المحتل..الدفينة هاذي متاع الصهيوني #آفيال_حداد، اللي بكاو عليه برشا توانسة سذج… قلك تونسي يحب تونس ويحب جربة…السيد طلع مستوطن صهيوني يعيش في مستوطنة في النقب المحتل تبنات على أنقاض القرى الفلسطينية اللي قام الكيان المجرم بتجريفها عشرات المرات. ومن كثر حبو لتونس، وصى انهم يدفنوه في الكيان الغاصب! لذا، يزينا بربي من الشعارات الجوفاء… ومن نفاق التطبيع غير المعلن، سواء كان عن وعي أو عن جهل وسذاجة. اللي غادر تونس بمحض إرادتو من اليهود التوانسة، وتحول إلى مستوطن في كيان عنصري مجرم، يعني انو اختار انو يكون صه.يوني إيديه ملطخة بدماء الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، ومن العرب، بما فيهم التوانسة. وبالتالي، فهو متخلّي على كل ما يربطو بتونس وبالجنسية التونسية. فلا تسامح مع المحتلين، ولا تعايش معهم ولا مواطنة مزعومة تجمعنا بيهم!J’aimeCommenterPartager
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