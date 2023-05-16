عبد الله فرحاتكما عرفته: الأستاذ عبد السلام القلال

كان سي عبد الله فرحات مناضلا نقابيا إلى جانب الزعيم فرحات حشّاد، لكنّه عُرف في دولة الاستقلال كمناضل دستوريّ فكان من أوّل المناضلين إلى جانب المجاهد الأكبر، الحبيب بورقيبة ولم يغب عن المشهد السياسي منذ فترة بناء الدولة الوطنية الحديثة مكلع الاستقلال إلى غاية نهاية السبعينات.

تقلّد عبد الله فرحات عدة وزارات وكان يحضى بثقة كبيرة من طرف رئيس الدولة الذي أولاه خطة مدير ديوانه. وقد عرفته شخصيّا كمناضل متحمّس للاشتراكيّة الدستورية التي كانت بالنسبة لجيل الاستقلال الاختيار الأمثل لتنية الاقتصاد الوطني وتحديث المجتمع.

و لا أنسى موقفه في سبتمبر 1970، أي بعد سنتين من استقالتي من المسؤوليات في الحزب والدولة احتجاجا على محاكمة الأستاذ أحمد بن صالح حيث دعاني إلى مكتبه وهو وزير دفاعوأنامحامٍفالتقيته هناك. وبعد الحديث عن الشأن العام قال لي: » إنّ الرئيس الحبيب بورقيبة لم ينساك وكثيرا ما يسأل عن أخبارك ويدعوك إلى الرجوع إلى المسؤولية… » فأجبته: » أشكرك وأشكر الرئيس بورقيبة على ثقته في شخصي وأنّ المناصب لا تعنيني وأرجوك أن تجد الطريق المناسب لإعفائي من هذا الطلب « .

وطلبت منه بشيء من الإلحاح أن يساعدني على أن أبقى حيث أنا وأواصل مهنتي وهذا ما سعى إليه ونجح في تحقيقه ولا أنسى له هذا الموقف.

في 21 سبتمبر 2022

الأستاذ عبد السلام القلاّل

(مسؤول في اتحاد الطلبة بباريس وفي الحزب الدستوري منذ سنة 1955 ووالٍ فمحام سابق).

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