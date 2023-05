Ce 15 Mai: 75 anniversaire de la Nakba Palestinienne

CE 15 MAI , 75 eme « ANNIVERSAIRE « de la NAKBA Palestinienne , et de ses 7 , 7 MILLIONS de RÉFUGIÉS de l Intérieur et de l Extérieur de la Palestine . Et PROJET des extrémistes Israeliens , d ´ EFFACER le nom PALESTINE … RÊVE , PROJET … Hitlerien ! ( A. D.)

Ce jour 15 Mai 2023 ,c est le 75 eme « Anniversaire « de la NAKBA , Palestinienne , Hier 14 mai 2023 , c était aussi le 75 eme Anniversaire de la Création d Israël . Création décidée par une résolution des Nations Unies , et appuyée par le soutien de grandes Nations , naguère , infestées par l anti sémitisme . Certains pays honteusement complexés par la bestialité de leurs massacres et pogroms contre leurs juifs , essentiellement d Europe ,

la Civilisée …

Alors , il fallait , en compensation, trouver un État pour regrouper ces juifs , de ce qui restent des massacrés , volés ,spoliés …. Plusieurs échafaudages furent envisagés pour la création de Cet État . Même en Ouganda ! Oui, oui , ou dans dans une minuscule République , concédée , de l immense Ex Union Soviétique ...

Mais , celui de l implantation en Palestine , était le plus sérieux . Plan échafaudé depuis la fin du 19 eme siècle , favorisé pat la perfide Grande Bretagne ( Lord Balfour , lui cherchant un « Foyer « ) , Les Rothschild , les intelligences , les , les , les ….

Tout cela est devenu , avant mai 1948 , Guerres , ou les trahisons ont dominé côté arabes. Certaines armées ont combattus avec des armes trafiquées … . 800.000 palestiniens , en fuites ont quitté leurs terres , leurs villages , 531 villages détruits , rasés , leurs noms changés , et répressions , horribles , terribles . La Hagana , terroriste , est devenue côté israélien , horable . Et ses dirigeants Hommes d État .

531 villages ? , et a utres quartiers de grandes villes , aussi détruits rasés … ce ne sont que des chiffres , émanants , non côté arabe , mais des organisations des Nations Unis , qui ont créé …Israël

Je vais vous citer , pardon ! , d autres chiffres , que l ont ne trouvent ni dans les manuels palestiniens ,ni dans la propagande arabe .. Et juste pour y ajouter , que lors du départ des premiers expulsés , réfugiés , plus de 800.000 en mai 1948 , les autorités israéliennes , pour amoindrir , l ampleur de ce mega crime , ont dit : » Ces palestiniens ont fui à la demande des gouvernements arabes « de l époque . Les terribles mensonges finissent souvent mal . Et de plus en plus , les Historiens Israéliens commencent à écrire le contraire . Que ces départs , avec des polochons de misères , peur des massacres , le feu des villages , les Assassinats , Deir Yassine , la Hagana ….C était une volonté , délibérée ,planifiée , des israéliens .

Et qu elle est la situation de nos jours , mai 2023 ? , 75 ans de Nakba après ?

Sur le terrain, Israël ,dans le silence coupable mondial ,continue à occuper , à détruire ,à tuer …

Des chiffres ? En Voici , en Voilà , et toujours selon des comptabilités ou participent ,Américains , Européens , et …amis d Israël .

Les réfugiés palestiniens se comptent : 5.629.829 réfugiés ( Chiffres de 2022 ) , ceux uniquement enregistrés par les agences des Nations Unis . Bien lu : 5 , 6 millions …S y ajoute 1 , 05 millions de Non enregistrés , Et 1 , 1 million d’autres réfugiés suite à la guerre de 1967 .Soit un ensemble de 7 , 7 millions !!!!

Ces réfugiés palestiniens se répartissent ,en :

— 2 , 27 millions en Jordanie

— 1 , 46 millions dans la bande de Gaza

— 858 000 en Cisjordanie

—562 000 en Syrie

— 476 000au Liban …

Sans compter ceux partis dans d’autres contrées du monde . L Égypte seule en compte des dizaines de milliers

Où vivent ces réfugiés ? , expulsés de leurs villes ,villages et terre, et dont le symbole , reste une Clé … pour le Retour dans les foyers détruis . A propos de destructions , j ose dire récentes :142 000 maisons palestiniennes toujours selon les Nations Unies , furent « impactees « Pour la seule année 2014 . La guerre de Gaza …

Ou « vivent « , plutôt ou survivent les millions de ces réfugiés palestiniens ? ILs sont repartis en 58 camps de réfugiés relevant de l UNRwA . dont 19 en Cisjordanie , 8 dans la bande de Gaza, 12 au Liban, 10 en Jordanie , 9 en Syrie ….

Les camps les plus importants sont ceux de Rafah ( 125.000 ), Jabalia ( 113.000 ) ,les deux a Gaza , Askar , Balata , Dheisheh en Cisjordanie . . Des camps de malheurs , dans le malheur de l Occupation et des privations de tous les droits reconnus aux hommes normaux …Dans ces camps , le chômage , est de l’ordre de 32 , 3 , bien supérieur à celui , déjà important , de 21 , 4 des non réfugiés …

Pardon de vous accabler de tant de Chiffres . C est juste pour la lecture de ce jour de l horrible « Anniversaire « . Juste que nous prenions conscience de l horrible drame que connaît la Palestine et lesPalestins .

Parmi eux , ces palestiniens , y à les drames de tous les peuples , sûrement des médiocres , des minables , des traîtres … Maisque cette Résistance Palestinienne , a son occupation , à son droit de se défendre , en épargnant les innocents , , …résiste,légitimement a ce qui est devenu ,Israël , puissance mondiale ,capable de faire baisser c…… , aux plus grandes puissances , ses alliés ou non dû monde !

Et reproche ,aux non indifférents, de garder « rancune » à ce mega drame , sans solutions depuis de très longues decennies …

Mais c est certain , la Palestine , en co habitation avec Israël ou non , survivra. L Histoire des Peuples majeurs , historiques ,ne se compte pas en Décennies . Et Israël , autre peuple ,historique , qui a inventé , la menace de sa destruction, suite à des déclarations de quelques ignares ,fanatiques , est ,de nos jours , plus menacée pas ses propres fanatiques , que de ses voisins , ayant accepté l idée de Deux États libres , sécurisés et souverains . . TOUT vouloir , est le vrai danger

IL est temps , que les Israéliens , et les juifs , ceux de la Paix , de la Justice , du Droit équitable de chacun , réagissent . Et c ´ est dangereux , de faire croire , qu en 2023 un UKrainien , doit être armé contre son occupant , doit être défendu , a droit à la liberté , plus que Cent Palestiniens qui tombent dans l indifférence .

Y a pas d inégalités dans les Droits Humains ! . Et que cesse un jour la NAKBA ….. AD

Toutes les réactions :

14Vous, Salem Sabbagh, Abdelmalek Larif et 11 autres personnes

15

1

J’aime

Commenter

Partager

Voir plus de commentaires

En ligne

Salem Sabbagh

L’Ordre Mondial actuel,conçu sur mesure et instrumentalisé par l’Occident pour servir ses intérêts , assurer la pérennité de sa domination et imposer ses choix, ne permettra jamais une solution équitable du problème palestinien.Il offre le temps nécessaire à Israël pour phagocyter en plusieurs étapes toute la Palestine .

Le nouvel ordre mondial en gestation et le nouvel équilibre des forces qui se dessine constituent l’unique espoir pour les Palestiniens .

J’aime

Répondre

29 min

Modifié

En ligne

Abdelaziz Dahmani

Salem Sabbagh Cher Si Salem , je partage , le fond et la forme de tes propos . L ´ Occident , protecteur d Israël , ne permettrait jamais … Sauf que le même Occident est en train de perdre , l homogeniete de sa domination , de ses ordres , de ses dictats . Un autre monde commence à émerger , Et l Occident irait sûrement a plus de repli défensif … Et si les Droits humains sont indivisibles , son juste soutien à La Défense de l Ukraine , à une très belle part de mensonges et hypocrisies ! A moins de proclamer ouvertement , comme aux époques coloniales , y a supériorité des Uns et non Droits pour les autres ….

Publicité