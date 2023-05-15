السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية حول نكبة الشعب الليبي والعدوان الأطلسي مع الأستاذ محمد بكار (محامي)الخبير والعضو بمحكمة الجنايات الدولية

· السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية حولنكبة الشعب الليبي والعدوان الأطلسي مع الأستاذ محمد بكار (محامي)الخبير والعضو بمحكمة الجنايات الدولية

بلاهاييوم السبت 13 ماي 2023 على الساعة 9.15 صباحا بعد أربعين سنة من النضال الجمعياتي والقاعدي كأول رئيس منتخب لجمعية المحامين الشبان والعديد من

المسؤوليات القيادية في المنظمات الدولية والإقليمية، وقد ترشح لعمادة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. والأستاذ محمد بكار تحصل على دكتوراه الدولة في الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة سويسرا وكان أول رئيس لجمعية المحامين الشبان منذ انبعاثها سنة 1970. وكان وكيل الجمعية الدولية للمحامين الشبان في الفترة من 1971 إلى 1985 وأمين سر الاتحاد المغاربي للمحامين سنة 2016وقع تكريمه من طرف عديد الشخصيات والقيادات العربية، تولى الدفاع عن عديد القضايا الانسانية بتونس وليبيا منذ أربعة عقود. تم اعتقاله خلال السبعينات وسجنه في التسعينات من طرف النظامين السابقين، تم اختطاف سيارته من عناصر اسرائيلية ومحاولة اغتياله من طرف عناصر ارهابية تونسية وليبية.موضوعنا اليوم حول تدخل الناتو في ليبيا في 19 مارس 2011، بدأ تحالف من دول متعددة بقيادة حلف شمال الأطلسي تدخلًا عسكريًا في ليبيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 ردًا على الأحداث التي وقعت خلال الحرب الأهلية الليبية. كانت نية الأمم المتحدة وتصويتها تطبيق «وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الهجمات ضد المدنيين، والتي قالت إنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية… وفرض حظر على جميع الرحلات الجوية ضمن المجال الجوي للبلاد -منطقة حظر جوي- وتشديد العقوبات على نظام معمر القذافي ومناصريه.منذ بداية التدخل، امتد التحالف المبدئي الذي تألف من بلجيكا وكندا والدانمارك وفرنسا وإيطاليا والنرويج وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ليشمل 19 دولة، مع فرض الدول الجديدة أغلب الأحيان منطقة حظر جوي وحصارًا بحريًا أو تقديم المساعدة اللوجستية العسكرية. في البداية قادت فرنسا والمملكة المتحدة الجهود إلى حد كبير، وتقاسمتا القيادة مع الولايات المتحدة. وسيطر حلف شمال الأطلسي على حظر الأسلحة في 23 مارس تحت اسم عملية الحماية الموحَّدة. في البداية باءت محاولة لتوحيد القيادة العسكرية للحملة الجوية بالفشل (مع الحفاظ على السيطرة السياسية والاستراتيجية مع مجموعة صغيرة) بسبب اعتراضات من قبل الحكومات الفرنسية والألمانية والتركية. في 24 مارس، وافق حلف شمال الأطلسي على السيطرة على منطقة حظر جوي، في حين تبقى قيادة استهداف الوحدات البرية مع قوات التحالف، قام حلف شمال الأطلسي بـ26,500 طلعة جوية منذ توليه مهمة ليبيا في 31 مارس 2011.انتهى القتال في ليبيا في أواخر أكتوبر بعد وفاة معمر القذافي.وقد كلّف النظام الليبي المحامي التونسي الأستاذ محمد بكار المحامي لدى التعقيب بتونس برفع دعوى قضائية ضد حلف « الناتو » من أجل فتح تحقيق بخصوص جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية وكذلك تتبع كل شخص ساهم في هذه الجرائم ضد المواطنين الليبيين والمنشآت المدنية والاقتصادية الليبية. وقد تم تأسيس هذه الدعوى استنادا للفصول 15 – 53 – 54 من قانون محكمة الجنايات الدولية وهي تدخل في إطار الاجراء الذي تعهدت به المحكمة بعد صدور القرارين 1970 و 1973 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. وقد جاء في الدعوى المرفوعة ضد «الناتو» ما يلي:حيث أن الوقائع تتعلق بدولة ذات سيادة وعضو بمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1952 بعد الاعتراف بإستقلالها بعد مدة طويلة مأساوية وبطولية من الاستعمار (1911 – 1941 ) والاحتلال والإدارة الاجنبية (1942 – 1952)، وحيث ليس لتدخل منظمة الأمم المتحدة إلا أساس قانون واحد ألا وهو القراران الصادران على ضوء التصريحات التي أدلى بها سفير ليبي مستقيل ليست له أية صفة وكل ما يصدر عنه ليس له أي أثر قانوني. وحيث أن الغاية من القرارين هو اتخاذ أعمال وقائية هدفها حماية المدنيين وذلك بفرض حظر جوي على الطيران العسكري الليبي….الدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية يوم السبت 13 ماي 2023 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا. عبد الجليل التميميملاحظة : الرجاء الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني وتسديد الانتساب السنوي.العنوان المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس الهاتف 0021671231444 . – الفاكس 0021671236677البريد الإلكتروني fondationtemimi@yahoo.fr////fondationtemimi@gnet.tn

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