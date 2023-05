Bochra Manai recevant le Prix du livre politique de l’Assemblée nationale du Québec

Au nom du vice-président de l’Assemblée nationale, il nous fait plaisir de vous transmettre les photographies officielles prises à l’occasion de la :

Photographies officielles – Les Prix du livre politique 20

ue 2023

Madame,

J’ai le plaisir de vous annoncer que votre livre, Sans voix. Carnets de recherche sur la radicalisation et l’islamophobie, a

retenu l’attention des membres du jury des Prix de la présidence et qu’il est en lice pour l’une des bourses décernées

lors de la 21e édition des Prix du livre politique de l’Assemblée nationale. Félicitations !

Pour souligner ce succès, je vous convie à une journée unique, organisée pour vous ! Au cœur de la programmation, il

y aura la cérémonie de remise des prix dans l’enceinte de l’agora du pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale, le

mercredi 10 mai à compter de 11 h 30 en présence notamment des membres du jury des Prix de la présidence et celui

des Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, des membres du comité directeur ainsi que des autres personnes

finalistes et lauréates des Prix du livre politique 2023. Cette cérémonie sera suivie d’un déjeuner offert au restaurant

Le Parlementaire. Enfin, de retour à l’agora, vous pourrez assister dès 14 h 30 à une table ronde intitulée Le journalisme

à l’ère de la communication politique, animée par Marjorie Champagne et réunissant quatre journalistes politiques

reconnus : M. Denis Lessard, Mme Véronique Prince, M. Gilbert Lavoie ainsi que Mme Fanny Lévesque.

Un membre de notre personnel vous contactera très bientôt pour vous informer des détails entourant la

programmation, la remise de votre prix et votre visite parmi nous.

D’ici le grand jour, je vous transmets, au nom de l’Assemblée nationale du Québec et en mon nom personnel, mes plus

vives félicitations. Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Le vice-président,

Frantz Benj

