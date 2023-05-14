إجابتي عن سؤال حول ما يسمى جامعة الزيتونة اقتطفت منه مشكورة الصحفية السيدة هدى الطرابلسي فقرات بحسب ما تقتضي المهنة أنشره كاملا صحبة هذا:

سؤال:

جامعة الزيتونة أول جامعة في العالم العربي الإسلامي دورها في المجال العلمي في ظل التغيرات الاجتماعية يعني هل لا يزال لديها دور؟

الجواب:

بدء يجب أن نضبط المصطلحات حتى لا تلتبس المسائل فتونس عرفت التعليم الزيتوني في جامع الزيتونة ولم تتأسس بها جامعة زيتونية إلا بعد وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم، وقد عرف التعليم الزيتوني محاولات لإصلاحه نظرا لما أصابه من اهتراء طال كل المتدخلين في العملية التعليمية بدءا بالأساتذة الشيوخ إلى القيمين والبرامج التعليمية مرورا بالتلامذة وظروفهم المعيشية، وقد نتج عن ذلك حركات إصلاحية وألفت لجان ونشرت كتب من بينها « أليس الصبح بقريب » للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وثان للطاهر الحداد وثالث ألفه التلامذة ونشره محمد الصالح المهيدي إلا أن هذه المحاولات لم تأت أكلها وبقي التعليم في الزيتونة على ما هو عليه من تلقين وحفظ وغياب لأبسط الوسائل التعليمية المعاصرة، ولمّا حصل الاستقلال كان من بين أهدافه توحيد التعليم الذي كان متكوّنا من تعليم زيتوني وآخر عصري في الصادقية والعلوية وثالث ممثلا في المدارس الفرنسية والإيطالية واليهودية، وقد اقتضت الخطة الحكومية إدماج التعليم الزيتوني المتوسّط في المدارس الثانوية من خلال تدريس مادة التربية الدينية أما العالي منه فقد أحدثت له دولة الاستقلال كلية الشريعة وأصول الدين ضمن الجامعة التونسية الوليدة وترأسها ووضع برامجها الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور وكلف بالتدريس فيها شيوخ الزيتونة وغيرهم من خريجي الجامعات الشرقية والفرنسية بحيث كانت الكلية مفتوحة على الجامعات المشهود لها ومن بين النخبة التي درّست فيها الدكاترة محمد الحبيب الهيلة ومحمد الحبيب بلخوجة وأحمد بكير خريجو الجامعات الفرنسية وعلي الشابي ونور الدين صمود المتخرجان في جامعة القاهرة وغيرهم، وبقيت الكلية محافظة على نسق تعليمي متوازن وإشعاع أكاديمي حيث دأبت على إصدار النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بجانب ما كان ينشر أساتذتها من كتب في مختلف المجالات والفنون الإسلامية كعلم الكلام وتحقيق المخطوطات وغيرهما كما كانت الكلية تستدعي كبار الأساتذة من الخارج كأبي الوفاء التفتازاني وإبراهيم مدكور ومحمد أركون وإحسان عباس ووداد القاضي وغيرهم ، إلا أنه بعد استلام الرئيس ابن علي الحكم وفي محاولة منه لسحب البساط من تحت أقدام حركة الاتجاه الإسلامي قدم لها خدمات مجانية وضعتها في خانة المكاسب وهي التالية:

1) الإعلام بالأذان في الإذاعات والتلفزة.

2) تعيين نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى.

3) تحويل إدارة الشعائر الدينية إلى وزارة بما يعني ذلك من التوسع في المهام والاختصاصات والميزانيات والموظفين.

4) إنشاء مركز للدراسات الإسلامية في القيروان ومركز لحوارات الحضارات والأديان في سوسة.

4) تحويل كلية الشريعة وأصول الدين إلى جامعة زيتونية لتصبح الأقسام فيها كليات مع ما يستتبع ذلك من موظفين وميزانيات لنجد في المحصلة كلية أصول الدين وأخرى للحضارة خاصة بالطلبة الأجانب وثالثة ترجع بالنظر لوزارة الشؤون الدينية مهمتها تدريب الأئمة.

5) توجيه أعداد كبيرة من الطلبة إلى الدراسة في الجامعة الجديدة حيث وصل عددهم إلى الآلاف في التسعينات ومع انحسار سوق الشغل لأن العمل الوحيد الذي يمكن أن يقوم به خريجو هذه الجامعة هو تدريس التربية الدينية أو الإمامة أدى ذلك إلى تكوين جيش من الخريجين العاطلين عن العمل الذين مثلوا حزاما للحركة الإسلامية يسهل استعماله في أي وقت.

بعد جريمة باب سويقة التي أحرق فيها مواطنون في مقرّ من مقرات الحزب الحاكم باشرت الدولة مواجهة حركة الاتجاه الإسلامي التي أصبحت تسميتها النهضة وكان من نتائج ذلك التقليص في عدد الطلبة الذين يتم توجيههم إلى الجامعة الزيتونية إلى أن وصلنا إلى سنة 2011 وهي السنة التي دخلت فيها الجامعة الزيتونية المجال السياسي مدافعة عن حركة النهضة من خلال تسمية أحد أساتذتها وزيرا للشؤون الدينية وتسمية آخرين على رأس إداراتها والتضييق على الأساتذة الذين لا ينتمون إلى الحركة بإبعادهم إلى مواقع أخرى وكان من نتيجة ذلك انخراط الجامعة في العمل السياسي الداعم لحركة النهضة في الانتخابات وفي مواجهة معارضيها إذ نشرت بيانات ومقالات بإمضاء أساتذة هذه الجامعة مكفرين مخالفيهم من كبار الكتاب كيوسف الصديق وعميرة علية الصغير والحبيب الكزدغلي وعبيد الخليفي وكاتب هذه السطور وغيرهم من الفنانين والمسرحيين وأرباب القلم والأفلام وحتى لما اقترح رئيس الجمهورية السابق المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى شنت هذه الجامعة حملة شعواء وأرسلت منتسبيها من الأساتذة إلى مختلف أرجاء الوطن منددين بهذا المقترح ومكفرين أصحابه، بجانب هذا الانخراط الواضح والدفاع عن خيارات حركة النهضة فإننا نجدها تفتقد إلى أدنى الأسباب التي تؤهلها إلى الانتماء إلى الوسط الأكاديمي وذلك لأسباب من بينها:

1) ضعف حضورها في الفضاء العام إلا من خلال ما يسمّى الدعاة من بين منتسبيها من ذوي البضاعة المزجاة.

2) هوان منشوراتها فعميدها نشر كتيبا ينقد فيه فرويد وهو لا يعرف من اللغات سوى العربية التي ترجمت إليها مؤلفات فرويد ترجمات مشوّهة فضلا عن أن الكتب الأخرى المنشورة للأساتذة لا تتجاوز إعادة تنظيم وتبويب الأحكام الفقهية كتلك المتعلقة بالطهارة أو أحكام الإرث وغيرهما بحيث يمكن القول بأن منشورات هذه الجامعة على قلتها لا علاقة لها بالعصر مكتفية باجترار النصوص القديمة وكفى الله المؤمنين شر القتال ولهذا السب لا نجد لها حسّا أو خبرا في مجال النقد والحوار المجتمعي حول أي قضية من القضايا الفكرية أو العلمية.

3) هنالك شكوك كبرى حول مستوى أساتذتها فبعضهم قدم من السودان الذي لجأ إليه فرارا من جرائم ارتكبها في تونس ودرس هناك أيام حكم الترابي ليصل بعد سنة 2011 ويعيّن أستاذا في الزيتونة وآخر درس في المدارس الباكستانية التي منها خرجت حركة طالبان أما الشهادات التي تسلمها فأمرها يسير بالنسبة للمنتمين لحركة النهضة فهذا وزير اختصاص كهرباء يسلم دكتورا دون حضور الجمهور لمناقشته وهو أمر أثار نقابة الأساتذة الجامعيين التي أصدرت بيانين في الموضوع والأمثلة الشبيهة تند عن الحصر.

والذي نخلص إليه أن ما سمي جامعة الزيتونة ليست إلا جسدا شبع تحنيطا أحيته المناورات السياسية وبقي في تلك الدائرة ولن يخرج منها لأن ما بني على باطل باطل.

Publicité