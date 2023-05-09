نواة: حوار مع أحمد المناعي عضو بعثة الجامعة العربية الى سورية- دمشق فيفري 2012

قريبا مبادرة لتشكيل فرقة دولية من الشيوخ للمقاومة السلمية للأحتلال الأمريكي لمحافظة الحسكة.

في مثل هذا اليوم 24-12 من سنة 2011 بدأ العمل الميداني لبعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا بعد حوالي الشهرين من المفاوضات بين جامعة الدول العربية والجمهورية العربية السورية .وانتشرت فرق المراقبين على كامل التراب السوري واستمرعملها الى غاية يوم 17-1-2012 حين قدم الفريق الدابي تقريره الأولي الى مجلس الجامعة وهو التقرير الذي تجاهلته ودفنته اللجنة المضيقة المتركبة من قطر والسعودية وراحت تطلب التدخل العسكري من مجلس الأمن.

وفتحت أبواب الحرب الكونية على سوريا في الأول عن طريق أكثر من 300 ألف ارهابي جاءوا من أكثر من ثمانين دولة وبعد هزيمة هؤلاء تدخلت الدول الكبرى والأقليمية من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وأذنابها في المنطقة.

وقاومت سوريا بمساعدة حلفائها من حزب الله وايران وروسيا وحررت الجانب الأكبر من الأرض السورية …وكانت الشجاعة والبسالة والأقدام…

قريبا مبادرة لتشكيل فرقة دولية من الشيوخ للمقاومة السلمية للأحتلال الأمريكي لمحافظة الحسكة.

أحمد المناعي

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حاورنا أحمد المناعي بصفته أحد الملاحظين وعددهم 166 الذين أرسلتهم الجامعة العربية إلى سوريا. وهو خبير دولي سابق لدى منظمة الأمم المتحدة ومناضل من أجل الديمقراطية بتونس، وصاحب كتاب: «العذاب التونسي – الحديفة السرية للجنرال بن علي»٠

نواة

ـ بصفتكم العضو التونسي في بعثة المراقبين المرسلين من طرف الجامعة العربية، ماهو رد فعلكم إزاء

استعمال حق النقد من طرف الصين وروسيا ضد مشروع قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاص بسوريا؟

أ٠م؛

ـارتياح عظيم من زاوية مصلحة الشعب السوري والوطن السوري، وذلك بالنسبة لحاضرهم ومستقبلهم. لقد أنقذ الاعتراض الصيني والروسي هذه البلاد، التي هي مهد الحضارة الأنسانية والعربية، من التدمير الشامل الذي أراده لها بعض العرب واستعدت لتكبيدها إياه قوى الحرب والدمار. فبمثل هذا الاعتراض، وهذا كل ما أتمناه، لن تعرف سوريا مصير العراق، ذلك البلد الذي هو شديد القرابة منها، فلا تعاني مثله المليون من الضحايا والملايين الثلاثة من الأيتام والمليونين من الأرامل، والملايين الأربعة من اللاجئين، بالإضافة إلى تهديم بنيته الاجتماعية. كذلك، لن تعرف سوريا أيضا المصير الغامض المريب الذي تعيشه ليبيا وقد تهدمت بنيتها الاجتماعية وتفككت مكوناتها٠

نواة :

ـكتبتم في صفحتكم على الفايسبوك أن قرار «طرد السفير السوري» من تونس لم يكن ببادرة من الرئيس المرزرقي بل من راشد الغنوشي، رئيس الحزب الإسلامي النهضة، ومن قطر. فمن أين لكم مثل هذا الخبر؟

أ م:

ـأود التذكير أولا أنه لا وجود لسفير سوري بتونس منذ أكثر من سنة، بل مجرد مكلف بالأعمال٠

وبعد، ليس لنا أن نستمد مثل هذا الخبر من مصدر غير السيد الغنوشي نفسه. فيكفي الرجوع إلى تصريحاته والتذكير، مثلا، بما قاله، على ما أذكر، في نوفمبر 2011 حيث أعلن أنه قرر «توجه تونس إلى طرد السفير السوري…»؛ كما صرح بعد ذلك «أنه يستعد لتسليم سفارتي اليمن وسوريا إلى المعارضين في هذين البلدين»، متجاهلا ولا شك اتفاقات جينيف المنظمة للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية٠

هذا مع أنه، أي الغنوشي، لم تكن له آنذاك إلا صفة رئيس حزب سياسي نجح في الانتخابات٠

ولكن، من حسن الحظ، لطفت الحكومة في ذلك الوقت من اندفاعه. أما اليوم، فهو غدا المرجع في كل شيء، يقرر كل شيء، ودوما بدون صفة أخرى غير صفته كرئيس للحزب الحائز على الأغلبية بالمجلس التأسيسي٠

أما لماذا قطر؟ فلأن هذا البلد هو المنجز الداخلي للمهمات القذرة، فهو الذي يقود «المبادرة العربية»، وقد ألزم كل البلدان التي هي تحت وصايته أن تساند اجتماع مجلس الأمن في 4 فيفري بعمل مدبر للقطع مع سوريا. وقد كنا توقعنا كل شيء إلا النقض الثنائي٠

لقد أعطت قطر أيضا التعليمات لبعض وسائل الإعلام لتهيئة الأجواء. أما المجلس الوطني الانتقالي (م و إ) السوري، فقد أوصى، من ناحيته، أتباعه بالعمل على احتلال السفارات السورية في كامل أنحاء العالم وحرض مناضليه وجماعاته المسلحة على القيام بعمليات على نطاق موسع. ومع كل هذا، لا يسعني أن أخفي عليكم أن لي من الأصدقاء بالجامعة العربية الذين أكدوا لي بعض المعلومات، ومنها انحياز البعثة التونسية بالجامعة العربية لقطر بدون قيد أو شرط٠

ومن ناحية أخرى، يجب أن نعي بأن كل ما يجري حاليا هو ما سطرته الاستراتيجية المتفق عليها بين «الإخوان» وحلفائهم العرب والترك والغربيين٠

نواة:

ـ ما رأيكم في القرار نفسه القاضي ب «طرد السفير»؟

أ٠م:

ـأذكر أن تونس أرسلت وفدا رسميا شارك في تحرير تقرير البعثة العربية في سوريا

فلو استشار أصحاب القرار التونسيون أعضاء هذا الوفد على الوضع بسوريا، لنصحوهم ولا شك بقرار آخر غير الذي اتخذوه! ولست أعرف على كل حال إذا ما كان أصحاب القرار هؤلاء على علم حقا بهذه البعثة التي ضمت سفراء وموظفين وضباط سامين٠

أما رأيي في ذلك، فإنه قرار طائش، اتخذ من طرف هواة في الديبلوماسية والعلاقات الدولية، غير واعين بالضرر الذي يلحقونه بمصالح البلد وبصورته فقد امتاز تونس منذ عهد طويل بديبلوماسية حكيمة ومتزنة؛ وإن لم يكن كذلك، فهو إذا قرار أملاه على تونس سيد الموقف الذي هو قطر٠

ومن الغريب الملاحظة، في هذا الصدد، أنه ولا واحدة من تلك القوى التي كانت تستعد منذ أسابيع للهجوم بطائراتها على سوريا، لا واحدة منها لجأت إلى قطع علاقاتها مع هذا البلد، كما فعلته تونس٠

نواة :

ـ هناك أعوان مختلفون متورطون في الأحداث الذي تجري في سوريا منذ مارس 2011 (قيل إن هناك إيرانيين وحزب الله وعراقيين)؟ فمن هم؟ هل لكم أن توضحوا لنا الرؤيا حول موضوع هؤلاء الفاعلين؟

أ٠م:

ـ إيران وحزب الله هما الحليفان الاستراتيجيان لسوريا؛ أما فيما يخص العراقيين، فقد كانوا على علاقة غير حسنة مع السوريين إلا أننا نسجل حاليا تقاربا بينهما٠

هل هم متورطون في الأحداث بسوريا؟ أنا لا أعتقد أن السوريين بحاجة إلى معونة أحد لتدبير الوضعية الداخلية لبلادهم. لقد تحدثت وسائل إعلام عديدة عن تورط مقاومين من حزب الله ومن الباسداران الإيرانيين في قمع المتظاهرين. إنها مجرد إشاعة كاذبة. ولكن من المؤكد أنهم يتعاونون تمام التعاون مع السوريين على مستوى المخابرات، مثلا٠

إن هناك العديد من البلدان الأخرى المتورطة كليا في الأزمة السورية: إنها بلدان الخليج العربي وعلى رأسها قطر، ثم تركيا وكامل بلاد الحلف الأطلسي. فهناك من يأوي منها على أرضه الجماعات المسلحة، بينما تدعمها أخرى ماليا، والبعض الأخرى تدربها وبعض الأخرى تؤمن لها التغطية الإعلامية٠

وغير هؤلاء، وهم من الفاعلين ذوي الوزن، كالروس والصينيين، يتمثل دورهم خاصة في المساندة، كما رأيناه خلال التصويت الأخير في مجلس الأمن٠

إلا أنه إضافة إلى هؤلاء البلدان، هناك أيضا تيارات سياسية ذات مكانة ومتنفذة جدا، أمثال الإخوان المسلمون والسلفيون٠

نواة :

ـ كيف تقيمون التغطية الإعلامية في سوريا؟ وماذا تقولون عن الرقابة؟

أ٠م:

ـ هناك تغطية إعلامية خارجية لسوريا، وأخرى في سوريا. إن إحدى المسائل المسجلة في البروتوكول والتي كان على بعثة المراقبين الإجابة عنها تخص موضوع وسائل الإعلام وظروف عملها.

لقد أجاب عليها التقرير النهائي كما يلي

فحص الاعتمادات الممنوحة من طرف الحكومة السورية لوسائل الإعلام العربية والدولية، والتحقيق في الامكانات الموفرة لهذه

الوسائل للتنقل بحرية في كامل جهات سوريا٠

ـ41

لقد أكدت الحكومة السورية عن طريق وزيرها للإعلام أنها منحت 147 اعتمادا لوسائل إعلام مختلفة، عربية وأجنبية، وذلك منذ بداية ديسمبر 2011 إلى موفي 15 جانفي 2012. بالإضافة إلى ذلك، زار الأرض السورية عدد 112 من مختلف وسائل الإعلام الخارجية الجديدة علاوة على 90 وسيلة إعلام كانت بعد موجودة بالبلاد السورية نظرا لتواجد ممثلين قارين لها بسوريا٠

42 –

لقد تابعت البعثة هذا الموضوع ولاحظت وجود 36 وسيلة إعلام عربية وأجنبية ونسبة من الصحافيين في عدد من المدن السورية. هذا وقد تلقت بعض الشكاوى التي بينت أن الحكومة السورية منحت تراخيص لعدد من وسائل الإعلام للنشاط بسوريا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام، معتبرة تلك المدة غير كافية، بالإضافة إلى أنها لا تسمح بالتنقل داخل البلاد إلا بعد الإعلان مسبقا عن الوجهة وطلب تصديق إثباتي آخر للذهاب إلى بعض المواقع الحساسة. وقد صرحت الحكومة السورية عن استعدادها لمنح وسائل الإعلام أذون بعشر أيام قابلة للتجديد٠

43 –

تبين تقارير وتصريحات بعض قطاعات البعثة وجود نوعا من التقييد الحكومي لتنقلات وسائل الإعلام في المناطق المناهضة لها، مما كان يحث الصحافيين المعنيين، في حالات عديدة، على تعقب أثر البعثة للتنقل إلى هذه الأمكنة والقيام بمهامهم٠.

44 –

لقد شهدت مدينة حمص اغتيال صحفي فرنسي يعمل لفائدة فرنسا 2 وجرح صحفي بلجيكي الجنسية.

وتبادلت الحكومة والمعارضة التهم في هاتين الحالتين بخصوص مسؤولية كل واحدة وأصدرت كل واحدة منهما بيانا أدانت فيه تورط الأخرى. ولقد كونت الحكومة السورية لجنة حكومية للتحقيق في حادثة الاغتيال وتحديد أسبابها. ولعله من الضروري الإشارة هنا أن تقارير بعثة جامعة الدول العربية كانت بينت أن الصحافي الفرنسي قتل على إثر رمي بالهاون من طرف المعارضة٠

أما فيما يخص وسائل الأعلام الدولية، فيكفي أن نقول، كرد عن السؤال، أن هناك ما يقارب ستمائة قناة تلفزيه متواجدة في كامل البلد، وهي تبث بصفة متواصلة وبكل اللغات سيلا من الأكاذيب والدعاية المغرضة حول الوضع بسوريا٠

نواة:

لنعد إلى موضوع النقض: رأينا منذ سنة خلت روسيا والصين تحتفظان بصوتيهما مع ألمانيا والبرازيل والهند بخصوص التصويت على قرار مجلس الأمن عدد 1973 الذي رخص استعمال القوة ضد نظام القذافي بليبيا. كيف هي قراءتكم لكيفية التصرف في النقض هذه المرة فيما يخص سوريا؟

أ٠م:

ـ لقد وقع الانحراف بالقرار عدد 1973 الخاص بليبيا عن هدفه من طرف بلدان الحلف الأطلسي، حيث أنه وقعت المصادقة عليه مبدئيا لضمان حفظ سلامة السكان المدنيين. إن نتيجة حرب الحلف الأطلسي ضد ليبيا لهي فاجعة بحق، إلا أنها غير معروفة بعد من طرف عموم الجمهور٠

إن روسيا والصين لم تستعملا عندها حقهما في النقض لأنهما اعتبرتا ولا شك أن القرار سينفذ بحذافيره. ثم هناك سببا آخر، وهو أن ليبيا، بالرغم من قدراتها الانتاجية للبترول التي تمثل 4 بالمائة للمنتوج العالمي، لم يكن لها الثقل الاستراتيجي الذي تحظى به سوريا رغم أن منتوجها البترولي لا أهمية له تقريبا٠

لقد منع النقض الثنائي الصيني والروسي انكسار الحاجز السوري، ضامنا في نفس الوقت لهذان البلدان ألا يصبحا غدا الهدف التالي للغرب. إنه ليمثل، قبل كل شيء، التأكيد على انتهاء هيئة العالم كما كانت تحت هيمنة الغرب، والعودة إلى عالم ثنائي مزدوج المآرب٠

وللعودة لأسباب استعمال النقض هذه المرة، هناك سبب آخر بسطه رئيس الديبلوماسية الروسية، وهو يتمثل في وجود بند سري في هذا القرار يأذن باللجوء إلى التدخل العسكري٠



نواة:

ـ إن لروسيا والصين مصلحة في بقاء بشار الأسد على رأس النظام السوري، وذلك خاصة لأسباب اقتصادية بحتة، إذ تتعطل هذه المصالح في حالة فرض حظر على الأسلحة.

لقد اشترت سوريا، حسب كاست، مجمع التروي الروسي، بما قدره 700 مليون دولار من الأسلحة من روسيا سنة 2010، أي 7 بالمائة من مبيعات روسيا في هذا القطاع… ما السبب، حسب رأيكم، في الصدمة التي رأيناها لدى المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية بسبب النقض الروسي والصيني وقد أعلن عنه سفير روسيا بالأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في 4 أكتوبر 2011 ثم يوم الخميس هذا، 2 فيفري 2012؟

أ٠م:

ـ ليس للدول أحاسيس، بل مصالح. نعم، روسيا والصين لهما العديد من المصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية مع سوريا. إن بيع الأسلحة لا يكون إلا الجزء الأصغر من تلك المصالح٠

نواة:

ـ هل تعتبرون من الأخبار المشكوك فيها مذبحة حمص أين قتلت أكثر من 200 نفس، فكانت بذلك بحق الموقعة الدامية الكبرى منذ بداية الأحداث؟

أ٠م:

ـ إن مرتكبي هذه المذبحة معروفون وهم يسخرون من ذكائنا. فهل يعقل أن نعتقد، ولو للحظة واحدة، أن حكومة بلد، أيا كانت هذه الحكومة، بإمكانها أن تقترف مثل تلك المذبحة في اليوم نفسه الذي تدرس فيه قضية بلدها أمام مجلس الأمن؟

في الحقيقة، إنها خدعة أحكمت في نطاق استراتيجية كلية ومدبرة، وهي تضم من العمليات احتلال السفارات والقنصليات السورية من طرف «المناضلين السوريين» بالخارج، والدعوة إلى طرد السفراء السوريين من البلدان العربية، وهذه هي مذبحة حمص، طبعا٠

أما ما يخص هذه المذبحة: إن كل من تتبع البرامج التلفزية إلى هذا اليوم لابد أن يكون قد شاهد صورا للعديد من الضحايا.

ومما يلاحظ أن معظم هذه الضحايا كانت أيديها موثوقة وراء الظهر كما كان البعض منها مكبوب الوجه على الأرض٠

لقد صرح لنا مخرجو هذه الخدعة أن هؤلاء هم ضحايا لقصف مدفعيات وطائرات سورية للمباني والمنازل.

إلا أن الغريب أن الضحايا لم يكونوا حاملين آثار جروح ولا أي أثر من جراء تهدم منازلها ومبانيها. وطبعا، لكل واحد منا أن يستخلص من ذلك العبرة التي يريدها. وعلى كل حال، فلقد شهد مواطنون سوريون، طوال يوم الرابع من فيفري، أنهم تعرفوا على أقارب وجيران اختطفوا منذ أسبوع، وحتى منذ أشهر، بين هؤلاء الضحايا٠

لكل واحد منا أن يستخلص من ذلك العبرة التي يريدها٠



نواة:

ـ كرد فعل على هذا النقض وبعد مذبحة حمص التي كان لها الصدى الكبير على الساحة الدولية، صرحت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، أن أيدي المسؤولين الروسيين والصين ستتلطخ بكل دم إضافي يهرق. ما رأيكم في هذا التصاعد للتوتر ولتصادم المصالح بين الصين وروسيا من ناحية والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة من ناحية أخرى، علما وأنهم كلهم أعضاء دائمون بمجلس الأمن؟

أ٠م:

ـ إن أفضل رد على تصريحات سوزان رايس كان من طرف السفير السوري بالولايات المتحدة الذي ذكرها بما هو قدره ستين نقض جاء من طرف الولايات المتحدة لإسقاط قرارات تدين إسرائيل. ولكن في تصريح رايس تهديد لا يكاد يبدو محجوبا، فالدم يوشك أن يراق في سوريا.

إن التحالف المناهض لسوريا سيستمر في مشروعه الرامي إلى زعزعة استقرار سوريا، وهو ينوي الالتجاء قريبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للوصول إلى الحصول على حق التدخل العسكري٠

عموما، نحن نعيش فترة عودة إلى الحرب الباردة. ولكن هذه المرة نجد فيها روسيا والصين على قدر أكبر من القوة، مع رصيد لا بأس به من الدعم المضمون من طرف عدد من الدول البارزة في النمو، وذلك حيال غرب يعيش أزمة، بل ونجمه في أفول٠



نواة :

ـ لقد أرست، في الثامن من جانفي المنصرم، بوارج حربية روسية في القاعدة البحرية الروسية الواقعة بميناء طرسوس بسوريا، الشيء الذي كان مقررا منذ أوت 2010… هل دخلنا، مع هذا النقض، في طور كارثي يحضر لحرب تبدو الأطراف المتحالفة فيها محددة الملامح أكثر فأكثر؟

أ٠م:

ـ بعد حرب الاحتلال للعراق ثم الانسحاب المخزي للجنود الأمريكيين، من الصعب أن نرى الأمريكيين يشتبكون من جديد في حرب تقتضي منهم تواجدا عسكريا على الأرض. لذلك فقد وقع اختيارهم، فيما يخص الحال الليبي، على أن يجعلوا طيران الحلف الأطلسي يتدخل مكانهم مع دعمه في المرحلة الأخيرة٠

إن مثل هذا السيناريو غير مقبول بالنسبة لسوريا لأن سوريا هي قوة ذات شأن إلى حد ما، ولأن لها حلفاء أقوياء جدا. لهذا نرى التحالف المناهض لسوريا يختار الحل القاضي بجعل سوريا تنهار من الداخل وذلك ببعث بؤر ثورة وتمويلها وتدريبها وتسليحها٠

هل نحن على أبواب حرب؟ أرى أنه إذا اندلعت حرب، فلن تقتصر على بلدان الشرق الأوسط؛ والكل مقتنع بهذا التحليل، حتى من كان لا عقل له، بما فيهم كل هؤلاء الذين يخططون لهذه الحرب٠!



نواة:

ـ إن الجامعة العربية، بمواصلتها التعاون مع النظام السوري ومع المعارضة السورية المنقسمة على نفسها، تبدو وكأنها تعتقد في إمكانية بلوغ «حل سياسي» للأزمة السورية، وذلك بأن يفوض الرئيس بشار الأسد سلطاته لنائب الرئيس ليكون في أجل شهرين حكومة وحدة وطنية تتعهد بالسير بالبلد إلى انتخابات حرة٠

لقد سد النقض الصيني والروسي الباب أمام مثل هذا القرار. فحسب رأيكم، أي نوع من التأثير ترونه بصدد التحضير لإخضاع بشار الأسد؟

أ٠م:

ـ لقد فقدت الجامعة العربية تماما اعتبارها وذلك بقبرها تقرير بعثة المراقبين التي أرسلتها بنفسها إلى سوريا وبتوجهها إلى مجلس الأمن. لقد أضاعت الفرصة الوحيدة التي كانت متوفرة للمشاركة في تصفية القضية السورية. لذا، فكل ما يمكن أن تقترحه في المستقبل لن تكون له أية قيمة٠

(http://24sur24.posterous.com/le-rapport-non-publie-de-la-mission-des-obser)

لقد حان الآن الوقت لروسيا أن تلعب الدور الأساسي؛ كما حان أيضا أن تلعب الإدارة السورية دورها إذ هي مطالبة بالإسراع في الإصلاحات وفي تجسيمها على أرض الواقع٠



نواة:

ـ حسب رأيكم، ما هو الثقل الحقيقي للمجلس الوطني السوري (م و س، وهو يناصر التدخل العسكري) و ما هو ثقل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي (وهي تناهض التدخل، والتي لا نسمع وسائل الإعلام الدولية تتحدث عنها إلا نادرا)؟

أ٠م:

ـ ليس للموس سمعة طيبة في سوريا لأنه يطالب فعلا بالتدخل المسلح. فوطنية السوريين معروفة منذ القديم وتقاليدهم النضالية ضد الهيمنة الخارجية قديمة لا تخفى على أحد.

إن شهرة الموس تنحصر على خارج البلاد فهو أثير عند وسائل الإعلام، وهو الشريك المفضل لرجال السياسة الذين يدعمونه ويمولونه٠

زد على ذلك أنه ليس له ممثلين داخل البلاد؛ هذا وقد غادرت صفوفه إحدى مكوناته، وهي الفئة التي تضم الأكراد٠

أما فيما يخص هيئة التنسيق، فالأمر يختلف لأن جل ممثليها تقريبا من المناضلين المتواجدين داخل البلد وليس لهم بالخارج إلا الناطق باسمهم هيثم المناع. ولعله من الطبيعي جدا ألا تتحدث عن هذه الهيئة وسائل الإعلام التي هي بحد ذاتها دعائية مشوهة للإعلام النزيه وتساند التدخل الأجنبي٠



نواة :

ـ كيف تقدرون العمليات التي يقوم بها الجنود الفارين من الجيش الوطني السوري؟ هل لكم أدلة على أن الجيش السوري الحر (جسح) ارتكب حقا فضائع ؟

(http://observers.france24.com/fr/content/20120118-video-amateur-met-question-methodes-armee-libre-syrienne-lynchage-soldat-syrie-homs)

أ٠م:

ـ يشير تقرير بعثة الملاحظين العرب إلى أن الجسح وغيره من الفصائل المسلحة تهاجم القوات النظامية وتختطف المدنيين فلا تطلق سراحهم إلا بعد الحصول على فداء. كما يشير إلى عمليات قتل وتخريب للمنشئات البترولية وللبنايات المدينة، وتكسير للقطارات وللسكك الحديدية٠

نواة :

ـ سؤالي الأخير: هل مسالة مساندة أو عدم مساندة نظام بشار الأسد والرئيس السوري نفسه مطروحة؟

أ م :

ـ إن من يعتقد أن تنحي رئيس بلد من شأنه حل كل مشاكل البلد لهو من البلاهة بمكان. لقد فشلنا في الاعتبار بالأمثلة التونسية والمصرية واليمنية، وفي الاعتراف بأن ما يتبع سقوط الديكتاتورية لهو أصعب تدبيرا من الديكتاتورية نفسها لأن تيارات المعارضة لم تتعلم بعد بما فيه الكفاية السياسة لتتسلم مقاليد الحكم!

تقرير البعثة

حوار أجرته ليليا الوسلاتي

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