تونس: « قدّاس الغريبة » السّنويّ بجزيرة جربة (8-9 ماي 2023) يحظى مجدّدا برعاية رسميّة وَمتابعة إعلاميّة إستثنائيّتين.

إذا كان هذا « التّهليل » السّنويّ ل »قدّاس » الي هو د بمعبد الغريبة » (جزيرة جربة) وَ »زيارة مقام المعرابي » (مدينة الحامّة) يقع فعلا ضمن حالة « التّسامح بين المعتقدات وَالأديان » (أو « الدّيون » على حدّ تعبير « وزيرة ربيعيّة ») فلماذا لا يتّسع هذا « السّخاء الرّبيعيّ » ليشمل كثيرا مِن الطّقوس المحلّيّة ذات الصّلة بعصور اللاّهوت وَتقديس الحجارة وَالأموات وَبالمذهبيّة الدّينيّة لاحقا وصولا إلى تفهّم هذه الحالة « المركّبة » الّتي يعيش على وقعها الآن كلّ العرب تقريبا وَالمتمثّلة في تداخل الأطوار اللاّهوتيّة وَالميتافيزيقيّة وَالوضعيّة لديهم أفرادا كانوا أم جماعات!؟.

لماذا يُفرَد « ي هو د » تونس وَي هو د العالَم عامّة بهذا « التّبجيل الخاصّ » لطقوسهم حيثما حلّوا تحت شعار « التّسامح بين المعتقدات وَالأديان » وَالحال أنّهم قِلّة بشريّة في كلّ مكان مِن الدّنيا الفسيحة وَلا يتجاوز عددهم الآن في تونس -مَثلا- واحدا مِن ألف!؟.

هل يكون في صورة الحال ذلك « التّسامح بين المعتقدات وَالأديان » مبرّرا حقيقيّا وَكافيا لكلّ هذه « الحفاوة الخاصّة وَالمتجدّدة » بأناس تأكّد عمليّا أنّ « عقائدهم » وَ »طقوسهم » -إجمالا- لا تعني شيئا إلاّ إذا أفضت إلى خدمة المشروع الصّ هيو نيّ الرّاهن وَهو مشروع « وضعيّ وَموضوع » وَلا علاقة له باللاّهوت وَالميتافيزيقا أصلا فضلا عن إنعدام علاقته بقيم « الإنسانيّة » وَ »الوطنيّة » وَ »القوميّة » وَسائر المفاهيم « الحداثيّة » للإجتماع المنظّم!؟.

أخيرا وَليس آخِرا: على مَن يريد -في تونس (وَفي غيرها مِن الأقاليم العربيّة)- تبجيل طقوس الي هو د الدّينيّة وجعلها فوق غيرها مِن الطّقوس أن يُقلع على الأقلّ عن الإنخراط المرَضيّ في هرطقات مِن قبيل « تهويد » أمّ الشّهيد القذّافي (البدويّة النّقيّة) وَأمّ الرّئيس المصريّ الحاليّ المصرّح بإسلامها ضمن « أعراف » عروبتها الّتي لا تعتبر « الي هو ديّة » تهمة وَأن يُقلع حتّى عن مجرّد الخوض في فرضيّة « ي هو ديّة » آل سعود أو في فرضيّة « ي هو ديّة » حسن البنّا (المكنّى بالشّيخ) رغم إلتباس « هويّته » وَتداخل مواقفه مع الماسونيّة الدّوليّة الّتي إنتصرت للصّ هيو نيّة.

عليه أن يُقلع عن ذلك ليكون منسجما مع ذاته وَأن يتأكّد ثانيا وَأساسا مِن سلامة موقفه مِن الدّيانة الي هو ديّة الّتي تحوّلت في ذات الوقت لديه إلى « إمتياز » مقدّس يُحتفى بحفظه للصّ ها ينة وَإلى « تهمة » خطيرة توزّع على غيرهم جزافا وَلأغراض لا علاقة لها بالعقائد الدّينيّة أصلا!

Publicité