Ahmed Manai: Michel Raimbaud, un juste dans un monde où règnent l’injustice et le mensonge

Le 8 février 2012, date de la fin de la mission des observateurs de la ligue arabe en Syrie, je déambulais dans les rues du vieux Damas avec des membres de la délégation irakienne; des militaires de haut rang quand l’un d’eux, un général à la retraite qui avait fait toutes les guerres subies par l’Irak depuis trente ans, me lança avec un profond soupir « c’est vraiment Haram que tout cela soit condamné à disparaître ».

Que faire ??

Le matin, même j’avais donné deux interviews à deux journaux en ligne et une troisième à la chaîne Al Mayadeen (qui ne sera jamais diffusée). Mais que vaut le témoignage, fusse-t-il vrai, sincère et authentique du ressortissant anonyme d’un pays placé au piédestal de ces révolutions destructrices, face aux déclarations des représentants des grandes nations démocratiques ??.

Souvenez-vous du peu d’impact des milliers de manifestations qui avaient réuni des centaines de millions de citoyens à travers le monde pour protester contre la guerre d’invasion de l’Irak, face au mensonge éhonté du général Colin Powell, secrétaire d’État américain, au Conseil de sécurité.

Témoigner et surtout expliquer

En ce début de 2012 la tragédie qui se jouait à Damas et dans les capitales voisines, au titre non équivoque « le grand chaos destructif » avait besoin certes de témoignages de terrain mais surtout d’être expliquée dans ses multiples dimensions et « les fils de son écheveau d’intérêts manipulés démêlés ».

Et qui donc pouvait le faire mieux que Michel Raimbaud; diplomate à la carrière aussi longue que riche, fin connaisseur de l’histoire de cette région du monde et de l’âme de ses peuples, intellectuel humaniste aussi courageux qu’intègre, engagé dans le combat pour la vérité…. pour contribuer au réveil des consciences?

Ses innombrables articles, ses nombreuses conférences et ses livres des dix dernières années ont sûrement permis de faire tomber les écailles qui aveuglent tant de nos contemporains sur les drames du Levant. Ils seront une référence pour les générations futures.

Je rends hommage au grand peuple syrien dont le drame mais aussi la résilience et le courage m’ont permis de connaître Michel, de partager son combat pour la vérité et la justice et mériter son amitié.

Bon anniversaire cher Michel. Bonne santé et bien d’autres choses pour toi et Madame Raimbaud.

Permets-moi d’évoquer à cette occasion le souvenir d’un autre ami, un diplomate comme toi, un écrivain et historien lui aussi fin connaisseur de ce levant que j’ai connu dans les années 1960 à travers son livre « L’ Irak des révoltes » puis que j’ai approché et fréquenté à partir de 1997. Vous l’avez surement connu Feu Pierre Rossi

Un homme qui a marqué l’Histoire et qui reste vivant dans la Mémoire et le cœur de tout homme libre. Son esprit est plus présent que jamais

Ahmed Manai

