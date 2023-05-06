محمد المصمودي,,,كما عرفته: أحمد المناعي

محمد المصمودي… كما عرفته

هو من الزعماء التاريخيين الذين عرفتهم في طفولتي الأولى أي في بداية الخمسينات، والذين دأبت على كتابة أسمائهم على أقواس البيوت بالطباشير الملون.

لأول مرة رأيته لحما ودما في المنستير. كان ذلك في مدخل القصر الجمهوري بالمنستير يوم عيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1965.

يومها ألزمني محمد وعبد الله فرحات- خالي- على مصاحبتهما للمشاركة في احتفالات عيد ميلاد الرئيس.

كنت في الصف الذي كان يتحرك ببطء وفي لحظة نظرت إلى الخلف فرأيت محمد المصمودي ورائي. فكرت يومها في الوزير الذي يقال من منصبه ويبقى طامعا في الرجوع… تعشينا ليلتها رزا بالدجاج وفذلكت كثيرا مع جيراني…وهم محمد فرحات ومدير الحزب محمد… وثالث نسيت اسمه

مؤتمر حزب الوحدة الشعبية

قي شهر أكتوبر 1988 دعيت لمؤتمر حزب الوحدة الشعبية وشاركت فيه بالكامل. كانت علاقاتى ممتازة برئيسه محمد بالحاج عمر وبأمينه العام الأستاذ نصر بن عامر صديق أخي الأكبر محمود ومحامي ابني بلال, في اليوم الأخير جاء للمؤتمر عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي واستقبلا بحفاوة بالغة.

في المساء خرجت مع راشد الغنوشي الذي تطوع لإيصالي الى محطة الأرتال. وقبل أن نركب سيارته-حصانين- التحق بنا محمد حرمل الأمين العام للحزب الشيوعي التونسي ومرافق له وطلب من راشد أن يتصور معه. فانسحبت إلى الوراء واصطف الزعيمان للصورة… وضغط المصور على الزر مرة ثم ثانية وثالثة لكن المصورة أصرت على عدم ااستجابة. وانسحب حرمل متمنيا أن تتجدد الفرصة وانسحب الغنوشي وهو يحمد الله أن أنقذه من هذه المصيبة.

حالما ركبنا السيارة قال لي راشد أنه على موعد مع محمد المصمودي في داره في منوبة وخيرني بين أن يوصلني الى المحطة أو أصحبه الى دار المصمودي. فاخترت الثانية.

في دار المصمودي وجدنا مورو قد سبقنا إليها. كنت أعرف أن الرجل محبب إلى كثير من الأوساط الإسلامية لقربه من الأوساط الخليجية ولبعده عن أوساط الحكم في تونس منذ اتفاقية جربة. لكن الجلسة لم تكن سياسية وانما هي دعوة للعشاء فقط ولم تناقش فيها السياسة.

ماي 1991.

استضافتني وزارة الداخلية لمدة أسبوعين فيما بين شهري أفريل وماي 1991 وأطلقت سراحي ثم سافرت يوم 18 ماي الى باريس وبعد يومين اتصل بي الحبيب المكني والغنوشي وأخذاني الى دار سي محمد المصمودي..

في دار محمد المصمودي.

فوج0ئت أن توقفت السيارة عند محمد المصمودي أجلسنا الرجل في قاعة الأكل كنت على يسار المصمودي وكان الغنوشي واقفا على يساري بينما وقف المكني وبولعابي والسائق في الجهة المقابلة… كنت أروي لهم ما حدث لي في وزارة الداخلية وأحسب أن المصمودي قد أحيط علما بمقدمنا… وفي لحظة ما رأيت الغنوشي يسكب دمعة وهي شبيهة بالدمعة التي سكبها في اليوم الذي حضر فيه ندوة الاستماع الأولى للجنة سهام بن سدرين. . في تلك الفترة كنت فيما يشبه الغيبوبة لم أسأل عن الغاية من هده الزيارة. فيما بعد علمت أن الغنوشي كان يسعى الى حث المصمودي على التوسط لدى بن علي لإيقاف المعركة وكذلك فعل مع البشير بن يحمد مدير مجلة جون أفريك.

جويلية 1993

بعد تأسيس »اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة الرئيس بن علي…. » أسست مع المنذر صفر نشرية شهرية

Tunisie Horizon 94

صدر العدد الأول في شهر جويلية وتولى مصاريفه المنذر صفر وكان بلا تسديد مصاريف العدد الثاني. أطلعت المصمودي على الأمر فوعدني بالمساعدة ويوم ذهبت اليه دفع لي مبلغ ألف فرنك.

بعد الاعتداء علي في 29 فيفري 1996 اضطررت لأتحول الى باريس ووجدت مسكنا بصعوبة كبيرة. في الأثناء علمت بسرقة منزل المصمودي فهاتفته. وعبرت له عن تعاطفي… فشكرني وأجابني بأن » لم أحصل على تلفونك لأنبهك إلى أمر خطير. يا سي أحمد لقد جئت من تونس بالأمس وإني أعلمك بأن « الجماعة » قررت قتلك فاحذر يا ولدي واتق الله في أولادك وعائلتك…

كانت تلك آخر مكالمة هاتفية مع محمد المصمودي… لكن بعث لي بطاقة بريدية من الحج لا أذكر قبل هذه المكالمة أو بعدها.

بسم الله الرحمان الرحيم

باريس 16 جويلية 1999

السيد محمد المصمودي سلاما واحتراما وبعد

أرجو أن تكون بخير وعافية ممتعا بكامل الصحة وأرجو أن تغفر لي إزعاجك بهذه الرسالة وما كنت أقدم عليها لو لا ضرورة ملحة,

لعلك تذكر المرة الأخيرة التي هاتفتك فيها. كان ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات وفي أواخر جوان 1996 واذكر انك لمتني أن لم أخبرك بالاعتداء الذي وقع علي في 29 فيفري من تلك السنة وكان جوابي أنني تكتمت على ذلك خوفا من نشر الهلع في أوساط التونسيين وهم على ما نعرف من الهوان.

ربما تذكر أيضا ما قلته لي من أنك لم تقرأ كتابي وأن الجماعة عازمة على قتلي وأولى بي أن أرعى الله في اهلي و أطفالي وهو ما شكرتك عليه. وحيث أنك أعلمتني باعتزام التحول بسكنك وأمسكت عن إعطائي عنوانك فقد رأيت في ذلك رغبة منك في إنهاء العلاقة وهو حقك أحترمته لحد الآن وإلى النهاية.

إني اكتب لك لإعلامك بأنه وبعد أكثر من سنتين من محاولة اغتيالي في 14 مارس 1997 والتي كادت تصدق خبرك تأكدت من النوايا الإجرامية للنظام التونسي وهو الذي دفعني لاتخاذ بعض الإجراءات منها ذكري لفحوى المكالمة الهاتفية معك لحاكم التحقيق الذي لازال يتابع القضية وذلك في آخر لقاء معه الشهر الماضي وأرجو ألا يحتاج يوما لطلب شهادتك في الموضوع.

أما بخصوص الكتاب فقد أدى رسالته ولا يزال حيث طبع ثلاث مرات بالفرنسية وترجم للعربية في مصر والمغرب وصدرت له ترجمة ألمانية وأخيرا هناك ترجمة إسبانية بصدد التحضير. وقد اضطررت في كل هذه الترجمات ان احذف اسمك تجنبا لإحراجك ولما كان قد ذكر فيه حادث الاعتداء علي أضفت هذه الجملة – و لقد حذرتني شخصية تونسية في جان 1996 بأن السلطات التونسية تعتزم قتلي.

إنني لا أنسى تكرمك يوما خلال سنة 1994 بمساعدتنا بألف فرنك للمجلة التي كنت أصدرها والأخ منذر صفر ولما كنت حريصا على إبقاء نشاطي في حدود المجهود الفكري والمالي الخاص وهو الإطار الذي لم اخرج عنه إلا في حالات استثنائية قليلة فانني سأبعث لك بالمبلغ بشكل سري مع أحد معارفك الكثيرين وأود ألا ترى في ذلك انتقاصا أو اهانة. والحقيقة أنني الآن هنا منذ أكثر من ثماني سنوات ومقدم على أمر أحتاج فيه الى تخليص ذمتي من كل الديون المادية والمعنوية على قلتها.

خالص التحية والسلام.

رحم الله سي محمد المصمودي وكل الذين ذكرتهم في هذه الورقة

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