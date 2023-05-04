أيار 2023 فرحات محاضراً في مجلس الشيوخ الفرنسي 2/1.. القدس قلب المشكلة ومفتاح الحل

حجم الخط

حاضر العميد السابق الياس فرحات بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي عن القدس وفلسطين. وجاء في المحاضرة التي القاها:

عندما نتحدث عن مستقبل فلسطين , يتصدر مستقبل القدس كل الطروحات والمناقشات. القدس هي مدينة دينية اساسية في الديانات الابراهيمية الثلاث : اليهودية والمسيحية والاسلام. تحت شرعة اله واحد ,كل ديانة تنظر اليها من منظار خاص بها. يعتبر اليهود ان الهيكل موجود في مكان ما فيها وان جبل الهيكل هو هيكل سليمان نفسه فضلا عن ان حائط البراق عند المسلمين هو نفسه حائط المبكى عند اليهود. ويعتبر المسيحيون كنيسة القيامة مكان قيامة المسيح الذي حمل صليبه في القدس وسار على درب الجلجلة وصلب ودفن في هذه الكنيسة ثم رفع الى السماء.اما المسلمون فيعتبرونها بجميع مذاهبهم اولى القبلتين حين توجه المسلمون الاوائل اليها في صلاتهم عند بداية الدعوة الاسلامية ثم حلت مكة المكرمة قبلة بديلة عنها. في القدس ايضا المسجد الاقصى ثالث الحرمين بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. يؤمن المسلمون ان الله اسرى بعبده النبي من المسجد الحرام في مكة الى المسجد الاقصى في القدس.

في القرن السابع الميلادي فتح العرب المسلمون بلاد الشام وانسحبت جيوش الامبراطورية البيزنطية شمالا الى حدود جبال طوروس ودخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس ويروي مؤرخون انه وصل الى مدخل كنيسة في القدس ولم يدخل الكنيسة وقرر ان يصلي خارجها وبذلك كرس تقليدا اسلاميا بعدم الصلاة في معابد الغير وتركها حرة لاصحاب الديانة الخاصة بها. وورد ايضا ان عمر بن الخطاب اصدر وثيقة حماية للمسيحيين سميت «العهدة العمرية».

دخل الصليبيون بلاد الشرق عام 1096 واحتلوا مدينة القدس عام 1099 واسسوا مملكة القدس. في عام 1187 حررها صلاح الدين الايوبي. يذكر الكاتب امين معلوف في روايته «الحروب الصليبية كما رآها العرب» ان صلاح الدين سمح بحرية العبادة وابقى على الكنائس وانه جاء بسكان يهود الى المدينة واعادهم الى الحي اليهودي بعد ان كان الصليبيون طردوهم منذ 88 عاما.

اثناء الانتداب البريطاني وقعت مناوشات بين السكان العرب والمهاجرين اليهود وتدخلت الامم المتحدة لحل النزاع واصدرت عام 1947 قرارا بتقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية ووضعت مدينة القدس تحت سلطة دولية للامم المتحدة.عندما جاء وسيط الامم المتحدة الكونت السويدي برنادوت وهو من العائلة المالكة وعمل على حل للقدس تعرض للاغتيال على يد العصابات الصهيونية في سبتمبر عام 1948. وفي 15 مايو عام 1948 نشبت حرب عربية اسرائيلية نتج عنها تهجير قسم كبير من السكان العرب واعلان انشاء دولة اسرائيل على قسم من فلسطين. بقيت القدس القديمة الشرقية تحت سيطرة العرب وتحديدا المملكة الاردنية الهاشمية.في نهاية عام 1948 اعلنت اسرائيل القدس الغربية عاصمة لها ما ادى الى توسع القطاع الغربي من المدينة على املاك المقدسيين الذين طردوا من ارضهم وبلغ عددهم حينها 70 الفا.عام 1950 اصدرت اسرائيل قانون الغائبين يتيح لها مصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة للفلسطينيين الذين هجروا من ارضهم. عام 1967 احتلت اسرائيل الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية ذات الغالبية العربية والتي تضم الاماكن المقدسة وباتت تخضع لسيطرتها. ابقى الاحتلال الاسرائيلي السلطة الدينية للاوقاف الاسلامية التابعة للمملكة الاردنية. عام 1969 اقتحم متطرف استرالي المسجد الاقصى واضرم النار في الجهة الجنوبية واحترقت الواجهات والسقف والمنبر والزخارف وسجادات نادرة وكل المصاحف وتضرر البناء. اتهمت السلطات الاسرائيلية بقطع الماء وتباطؤ ارسال سيارات الاسعاف. بعد مطالبات عديدة قدمت اسرائيل الاسترالي دنيس روهان الى المحاكمة ثم اعلنت انه معتوه واطلقت سراحه.

اثار ذلك مخاوف المجتمع الدولي واصدر مجلس الامن قرارا ادان فيه اسرائيل ودعاها الى الغاء جميع التدابير التي تغير وضع القدس. وعلى الصعيد الاسلامي نشأت حالة غضب عارمة واجتمع قادة الدول الاسلامية في المغرب وقرروا انشاء منظمة المؤتمر الاسلامي ضمت ثلاثين دولة. وفي العام التالي انشئت لجنة القدس برئاسة الملك المغربي الحسن الثاني للمحافظة على المدينة ومقدساتها ضد عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

تبلغ مساحة القدس القديمة كيلومترا مربعا واحدا وتتألف من اربع حارات : حارة الارمن وحارة النصارى وحارة اليهود (معروفة بحارة الشرف) وحارة المسلمين. اما الاحياء العربية المحاذية لسور المدينة فابرزها ابوديس وشعفاط وسلوان والطور وجبل المكبر والشيخ جراح.

يقع الحرم الشريف في الحي الاسلامي وهو محور النزاع حاليا وتبلغ ابعاده 480 م 300 م اي ما يعادل مساحة 6 ملاعب كرة قدم وفي داخله المسجد الاقصى على الضلع الجنوبي ومسجد قبة الصخرة المذهبة في الشمال والذي يستند على صخرة اصلية مدعمة بسياج حديدي وتحتها مغارة تتسع لـ4-5 اشخاص.

تقع كنيسة القيامة في الحي المسيحي وبنيت فوق الجلجلة وهي مكان الصخرة التي صلب عليها المسيح ويقع فيها القبر المقدس الذي دفن فيه المسيح وهي اقدس الكنائس المسيحية.هناك تقليد في القدس منذ ان دخل اليها صلاح الدين عام 1187 م وهو ان مفتاح كنيسة القيامة يكون مع احد مسلمي المدينة وهو حاليا مع اديب جودة الحسيني وقدمه لاربعة بابوات زاروا المدينة.

غداً الحلقة الثاني