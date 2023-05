Lettre de Mohammed Talbi, Ecrivain et Penseur Musulman à Monsieur le président Bush

Tunis le 15 Février 2003

Real Academia de la Historia ( Madrid)

Premio mediterraneo ( Palerme)

Leopold-Lucas Presis (Tubingen)

Prix de 7 novembre (Tunis)

Prix Hiroshima (stockholm)

Pris Giovanni Agnelli (Turin)

Ignorant les meilleurs des traditions de votre pays qui attends œuvrer pour la paix et les Droits de l’Homme, votre délire de puissance , en frappant l’Irak dont la capitale , Bagdad , est pour nous le symbole de notre culture et de notre civilisation, risque de provoquer une catastrophe mondiale, aux conséquences imprévisibles auxquelles personne n’échappera y compris votre peuple qui, une fois réveillé des fantasmes dans lesquels vous l’avez plongé par vos discours insensés et belliqueux, vous le reprochera.

En ce jour de Samedi 15 Février 2003, jour de manifestation mondiale pour la paix, je me joints à tout ceux qui vous conjurent d’épargner au monde une catastrophe dont vous assumerez la responsabilité devant l’histoire.

Mohammed Talbi

Ecrivain et Penseur Musulman

