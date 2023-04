dim. 30 avr. à 16:03

ACADEMIE DE GEOPOLITIQUE DE PARIS

Actualité des relations franco-indienne

En présence exceptionnelle de S.E.M S.E. Jawed ASHRAF

Ambassadeur de la République de l’Inde en France,

Mardi 9 Mai à 15H00- 16H00

5 rue Conté 75003 Paris

Chers Membres de l’Académie de géopolitique de Paris,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de son cycle d’études diplomatiques, l’Académie géopolitique de Paris a le plaisir d’organiser le Mardi 9 Mai à 15H00- 16H00 dans ses locaux 5 rue Conté 75003 Paris, une conférence sur l’actualité des relations franco-indienne avec la présence exceptionnelle de son excellence l’Ambassadeur de la République de l’Inde en France, Monsieur Jawed Ashraf. La réunion abordera l’ensemble des questions de la situation internationale actuelle et sur le moyen terme, sous l’angle plus particulier de la relation franco-indienne dont le développement des liens est croissant, notamment depuis l’inauguration du partenariat stratégique entre les deux pays depuis 1998 qui se concrétise également lors des actions communes dans la zone indo-pacifique. La conférence à l’Académie sera ainsi l’occasion exceptionnelle permettant à Monsieur l’Ambassadeur de la République de l’Inde en France de livrer l’analyse et le point de vue indien des défis et enjeux tant politiques, stratégiques qu’économiques qui transforment le monde d’aujourd’hui et préparent celui de demain. La France et l’Inde développent des complémentarités stratégiques et des liens d’amitiés très puissants qui peuvent lui permettre de dépasser ensemble et unis la vague de déstabilisation internationale que connaît la scène internationale aujourd’hui. Les membres de l’Académie et tous ceux qui assisteront à la conférence pourront bénéficier de l’éclairage unique apporté par Son Excellence sur ces différents points chauds.

En raison du nombre de places limité, une inscription préalable à la conférence est nécessaire avant le mercredi 5 mai 2023.

Les places en présentiel seront accordées prioritairement par ordre d’inscription, mais toutes les personnes inscrites auront la possibilité de suivre la conférence à distance à partir d’un lien Zoom qui leur sera communiqué par mail.

Pour vous inscrire, envoyez votre nom, prénom, fonction et adresse courriel à l’adresse suivante http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/formulaire-dinscription