عبد الباقي الهرماسي: كما عرفته

عندما تنتهي من قصتك عنه سأحكي لك حكاية وقعت لي معه لي معه في نوفمبر ثمانية وتسعين وهو وزير الخارجية وكانت بدايتها في باريس وهو سفير في اليونسكو وذلك في ماي اربعة وتسعين

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القناة التلفزية الفرنسية(Antenne2)

(Marise Mano) Claude Sérillon) GEOPOLIS)

في شهر فيفري من سنة 1994 اتصلت بي ماريز مانو الصحافية المساعدة لمدير البرنامج المذكور وأعلمتني بأنهم يحضرون لبرنامج عن تونس بمناسبة الانتخابات الرئاسية في 20 مارس 1994 ودعتني لمساعدتهم على التعرف على الأجواء والمناخات السياسية التونسية وتوجيههم نحو بعض الشخصيات والمثقفين والإعلاميين. فرحبت بذلك.

كان لنا اجتماع مطول مع كامل الفريق وأعتقد أنني ساهمت في تأثيث البرنامج بتوجيههم نحو شخصيات معينة وجهات محددة وتوضيح مواقف بعض المعارضين

هذه الصحفية عرفتني من خلال عديد المقالات والبيانات التي نشرتها باسم » اللجنة التونسية للدفاع عن الحريات في تونس » التي أسستها في نوفمبر واحد وتسعين وبالخصوص اعلاني الترشح للرئاسة التونسية في صحيفة « لو برقري دي ليون » لشهر أوت ثلاثة وتسعين.

بعد رجوع الفريق التلفزي الى باريس دعيت لحضور البث الأول للبرنامج. كان هناك الفريق بالكامل الى جانب عديد الضيوف السفير التونسي الجنرال عبدالحميد الشيخ اعتذر عن الحضور بينما حضر سفير تونس لدى منظمة اليونسكو عبدالباقي الهرماسي كان هناك مدير وكالة الأعلام الخارجي في باريس محمد عمامي الذي لم أكن أعرفه ولكنه هو كان يعرفني اذ مال علي وسألني هل صحيح « أن كنت أهيئ لأصدار كتاب؟ » فقلت له انتظر وسترى. وكثير من الضيوف الذين لا أعرفهم.

تحدث « كلود سريون » قليلا لتقديم البرنامج ثم بدأ البث بصورة أرشيفية لراشد الغنوشي وهو يخرج من داره في بن عروس مصحوبا بمنصف السليتي وأحسب أن الصورة قد أخذت أثناء الحملة الأنتخابية لعام 1989

كان الشريط على جانب كبير من الموضوعية فقد ذكر بالتاريخ المعاصر لتونس وانجازات البلاد على كل المستويات وأشار الى الأزمة مع الأسلاميين وانتهاكات الحقوق والحريات.…

رفضت السلطات التونسية بثه وعوضته ببرنامج عن تاريخ السكك الحديدية في حين أنها وافقت منذ البداية على انجاز الشريط وتصويره في تونس وأنها كانت ملزمة ببثه طبقا للتفافها مع القناة الفرنسية.

عندما خرجت من القاعة وجدت كلود سريون وعبدالباقي الهرماسي واقفان يتحدثان فصافحني الأول …ومددت يدي لأصافح الهرماسي وما كادت يدي تمس يده حتى دفعها بقوة وكأنه صعق كهربائيا. …كنت أدير ظهري لباب قاعة العرض بينما هو يراقبه ورأى محمد العمامي يخرج من القاعة. تصوروا لو شهده يصافحني؟؟؟. وداعا با سفارة …وداعا يونسكو…

حاولت أن أتفهم موقفه لكن الشعور بالاهانة غلب كل شيئ ومع الأيام نسيته ونسيت الإهانة.

السفير أصبح وزير الثقافة

نوفمبرثمانية وتسعين:

في شهر نوفمبر 1998 دعيت من قبل فرع « فيل فرانش سور صون » للرابطة الفرنسية لحقوق الانسان لحضور ندوة عن الحقوق والحريات في تونس وقد حضرت الندوة نائبتان في البرلمان الاوروبى ولكن بالخصوص مجموعة من التجمعيين الذين جاءوا من باريس وعلى رأسهم الكاتب العام للجنة التنسيق بباريس…..وهو الشخص المنظم الميداني للأعتدات الثلاثة التي وقعت على أحمد المناعى(2)ومنذر صفر(1)فيما بين 29 فيفري 1996 و14 مارس 1997.

تمت الندوة في أجواء كهربائية وكادت تتوقف حيث أني اتهمت كاتب عام لجنة التنسيق بالاعتداء علي ووقف الرجل وجاءني مهددا…

في المساء دعانا المناضل عبدالعزيز اليعقوبي الى بيته. كنا ثلاثة تونسيين نتابع الاخبار في التلفزة التونسية..في وقت ما جاءت الاخبار وقدموا وزير الثقافة عبد الباقي الهرماسي وهو يدشن متحفا. طلبت من عبد العزيز استعمال تلفونه. كان عندي تلفون الهرماسي في تونس(لا أذكر كيف ومتى تحصلت عليه

بائية وكادت تتوقف يث أني اتهمت كاتب عام لجنة التنسيق

بالاعتداء علي ووقف الرجل وجاءني مهددا…

في المساء دعانا المناضل عبدالعزيز

اليعقوبي الى بيته. كنا ثلاثة تونسيين نتابع الاخبار في التلفزة التونسية..

في وقت ما جاءت الاخبار وقدموا وزير

الثقافة عبد الباقي الهرماسي وهو يدشن متحفا. طلبت من عبد العزيز استعمال تلفونه.

كان عندي رقم هاتف الهرماسي في تونس(لا أذكر كيف ومتى تحصلت عليه) وطلبته…

ألو…سي عبد الباقي…نعم

كنت أفكر في تهنئته بهذا الإنجاز الثقافي

ولا أدري كيف حضرت فى ذاكرتي حادثة عام 1994 وكيف قطع مصافحتي

….سي عبدالباقي ..هنا القصر غدوة اقعد في دارك ما تمشيش للوزارة

فرد علي: الله يبارك … الله يبارك

ثلاث مرات. وقطعت المكالمة

لم يسأل من أنا ولماذا هذا القرار

ولا شيء اخر.

وكانت عاصفة الضحك وخرج كل من

الحاضرين باقتراحه, أن كان بالإمكان اقالة وزير الثقافة بالتلفون من فرنسا فلما لا

نقيل وزير الداخلية.

لا أدري كيف بات الوزير ليلته ولا

كيف تصرف من الغد وفي الأيام التالية..

أحمد المناعي