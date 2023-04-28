Salem Sriha

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» للتاريخ …والتاريخ لا يرحم …عندما كان مناضلات ومناضلي منظمة العامل التونسي يُعذبُون في اقبية الداخلية وفي السجون ، كان الاخوان المسلمون يتحرّكون بحرية تحت رعاية النظام البورقيبي الحاكم الذي وفّر لهم اكتساح المساجد والمعاهد والكليات ووضع مطبعة الحزب الحاكم تحت تصرفهم لطبع مجلتهم « المعرفة » بداية من سنة 1972. »

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عضوات وأعضاء منظمة العامل التونسي يُقاضون النظام التونسي وأجهزته القمعية

من المصادفات التاريخية العجيبة أن فُتحت بالامس تزامنا مع ذكرى 17 ديسمبر ، قضية منظمة آفاق -العامل التونسي امام القضاء لمساءلة السياسيين والامنيين من ستينيات وبداية سبعينيات القرن العشرين ، على جرائم التعذيب والتنكيل والمحاكمات الجائرة والسجن والتشريد لمئات من المناضلين والمناضلات اليساريين الذين كانت « جريمتهم » الوحيدة المرتكبة متمثلّة في انحيازهم لشعبهم ضد سياسة التفقير والتجويع والتنرهيب والتبعية التي كان ينتهجها النظام البورقيبي .

لم يحضربطبيعة الحال ايّ متّهم من المُشتكى بهم من المسؤولين السياسيين أوالجلاّدين في مقرات سلامة امن الدولة وفي السجون والمعتقلات.

فالافلات من العقاب والتستّر على جرائم الدولة متأصّل في بنية نظام الحكم وعقلية القائمين عليه ، وهو أمر متواصل ولم نشهد حصول قطيعة تاريخية معه .

وذلك لا تختصّ به قضية مناضلات ومناضلي منظمة آفاق العامل التونسي بل هي متواصلة مع قضية شهداء وجرحى حراك 17 ديسمبر الثوري التي لم يقع لحد اليوم تحديد المسؤوليات فيها وأصرّ يوسف الشاهد على رفض ادراج قائمة الشهداء والجرحى في الرائد الرسمي .

تحدّثت في جلسة يوم 16 ديسمبر 2019 الرفيقة زينب الشارني والرفيقة روضة الغربي والرفيقين محمد صالح فليس وعمراان علوان. وقدّم كل منهم شهادته على بشاعة القمع والتعذيب الذي ناله على ايدي جلادين بغاة مارسوا جرائمهم بشراكة مع اطباء خانوا قسمهم . لم يطلب اي من المتحدثين تعويضا ماديا ، بل تمثّل مطلبهم الرئيسي في اعتراف الدولة بجريمتها في حقهم واعلان اعتذارها منهم .

وذلك هو الامتحان الحقيقي لولادة نظام سياسي جديد لم ير النور بعد ، نظام يفتح ملفات الماضي الاسود وينصف الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم أمرا وتنفيذا .

للتاريخ …والتاريخ لا يرحم …عندما كان مناضلات ومناضلي منظمة العامل التونسي يُعذبُون في اقبية الداخلية وفي السجون ، كان الاخوان المسلمون يتحرّكون بحرية تحت رعاية النظام البورقيبي الحاكم الذي وفّر لهم اكتساح المساجد والمعاهد والكليات ووضع مطبعة الحزب الحاكم تحت تصرفهم لطبع مجلتهم « المعرفة » بداية من سنة 1972.

قائمة المسؤولين السياسيين والامنيين فيما بين سنوات 1973-1974-1975موضوع الشكوى والتتبّع في القضية المرفوعة :

1- وزير الداخلية السابق في حكومة بورڨيبة خلال سنة 1973 والسنوات التي تلتها الطاهر بالخوجة

2- عبد المجيد بوسلامة مدير الأمن الوطني

3- عبد العزيز طبقة مدير إدارة أمن الدولة،

4- الهادي الفاسي مدير أمن الدولة

5- حسن عبيد رئيس فرقة سلامة أمن الدولة

6- الدكتور الدغري: طبيب (كان متعاقدا مع الإدارة العامة للسجون وعمل كطبيب مباشر لمساجين الرأي من ضحايا عسف النظام البورڨيبي وجلاوزته في تلك الفترة في سجن 9 أفريل بالعاصمة، ومحتشد برج الرومي ببنزرت، ونُسبت له كطبيب جريمة المشاركة في الإنتهاكات التي مسّت الموقوفين من معارضي السلطة البورڨيبية في تلك الفترة، خلافا لواجبه الطبي بالإلتزام بالأخلاقيات الطبية التي تمنع مشاركة الأطباء في التعدي على الحرمة الجسدية للموقوفين)

7- عز الدين بن رابح مدير محتشد برج الرومي

8- عبد السلام الشتيوي مدير نفس المحتشد سنة 1977 والسنوات التي تلتها

9- أحمد عبد اللطيف رئيس حراس سجن 9 أفريل بالعاصمة خلال سنوات 1973-1976

عدد من الأعوان السابقين بفرقة ما كان يُسمّى بسلامة أمن الدولة خلال سنوات 1973، 1974، و1975، وهم :

10- المنجي عبيد

11- محمد البهلي

12- عبد القادر طبقة

13- الهادي ڨاسم

14- رمضان بن الناصر

15- عبد السلام درغوث شهر « سكاپا »

16- عبد المجيد الخميلي

17- محسن صغيرة

18- محسن عبد السلام

19- المنجي عمارة

20- المنصف بن ڨبيلة

21- نور الدين بن عياد

22- محمد الصفاقسي

23- عمار السنكوحي

24- حسن العربي

25- محمد الناصر

والإنتهاكات موضوع التعهد من قبل المحكمة هي « انتهاك الحقّ في التقاضي والمحاكمة العادلة، وجرائم التعذيب، والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على أشخاص واحتجازهم دون إذن قانوني، والمشاركة في كل تلك الجرائم، كل ذلك مصحوب بالعنف والتهديد، وبالإغتصاب والإعتداء بالفاحشة والتهديد بها بما يوجب عقوبات طبق الفصول 32، و101 مكرر و101 ثانيا، و222، و227، و228، و250، و251 من المجلة الجزائية عدا ما ينص عليه الدستور التونسي، وعهود دولية حقوقية أخرى. 17 ديسمبر 2019 / شكري لط