جمعيات ومنظمات وائتلافات حقوقية و250 شخصية وطنية توقّع على عريضة مساندة للعميد السابق لكلية منوبة الحبيب القزدغلي

نشر في 25 أفريل 2023 (23:11)

وقّع عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والائتلافات الحقوقية و250 شخصية وطنية على عريضة مساندة للأستاذ الجامعي والعميد السابق الحبيب القزدغلي على اثر الحملة الممنهجة التي شنت ضده منذ أيام على خلفية مشاركته في مؤتمر علمي بباريس والتي تناولت من منظور علمي أكاديمي بحث مسألة العلاقة بين الدين والقانون لدى اليهود التونسيين.

حيث على إثر هذه الحملة قرر أعضاء المجلس العلمي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، في بيان غير موقّع التراجع عن إسناد العميد السابق للكلية الحبيب القزدغلي صفة أستاذ متميز وهو ما أثار حفيظة واستهجان العديد من الشخصيات الوطنية من جامعيات وجامعيين ومثقفات ومثقفين وحقوقيات وحقوقيين…

هذا وكان الأستاذ الجامعي الحبيب القزدغلي قد دعا الجهات المنددة بإلى الكف عن شن « حملة مفتعلة لأسباب سياسوية مشبوهة »، معتبرا أن التطبيع قضية تتعلق بالدول لا بالأشخاص، مشددا أنه لم يسبق له الدعوة للتطبيع أو تبريره بأي شكل من الأشكال. أ

وبيّن أن ما أثير من لغط حول « قضية التطبيع » باعتبار حضور بعض المؤرخين المنتمين لجامعات اسرائيلية، إلى جانب باحثين منتمين إلى جامعات ايطالية وفرنسية وأمريكية في هذا المؤتمر ليس له من مبرر باعتبار أن ذلك تم أيضا في كل الملتقيات السابقة كما هو الشأن في كل المؤتمرات الدولية العلمية وكما سيكون الأمر في هذه المرة في حدود الموضوع المطروح في الندوة التي ستنشر أعمالها لاحقا.

ولفت الى أنه سبق، أن شارك في الدورات السابقة لهذا المؤتمر، عشرات الباحثين والباحثات التونسيين والتونسيات الى جانب باحثين من بلدان عديدة مختصين في تاريخ البلاد التونسية.

وأشار الى أن هذه الندوة كانت بمبادرة من جمعية « تاريخ اليهود في تونس »، وهي جمعية علمية فرنسية أسسها في باريس عدد من اليهود التونسيين قبل 25 عامًا (1997) ،وقد سبق لها أن نظمت خلال العقود الماضية عددا من الملتقيات الدولية في جامعة السربون وغيرها من الأماكن حول تاريخ التونسيين اليهود وهي منشورة وموجودة في المكتبات.

قائمة الجمعيات والشخصيات الوطنية الموقعة على عريضة مساندة للعميد السابق الحبيب كزدغلي:

-جمعية بيتـــــــي- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية- منتدى التجديد- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس-

-الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية – جمعية الكرامة للحقوق والحريات – لا سلام دون عدالة – جمعية لمّ الشّمل – الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

– جمعية تونس تجمعنا – منتدى مواطنة وّتقدم -حركة المواطنة للتونسيين بفرنسا- جمعية التونسيين بفرنسا -جمعية التونسيين بفرنسا ببوردو (آليفس)- جمعية فضاء الفارابي للمسنين -جمعية التونسيين بفرنسا (فرع الشمال)

قائمة الجامعيات والجامعيين والمثقفات والمثقفين

01 -سناء بن عاشور/ هشام سكيك / وحيد الفرشيشي / رابعة بن عاشور-عبد الكافي / منية بن جميع / حمادي الرديسي / سهير بالحسن / خديجة الشريف / رجاء بن سلامة / سامي البسطانجي 10- / رضا التليلي / حاتم مراد / حبيب الملاخ / وليد العربي / سفيان ويسي / كمال الجندوبي

علي المزغني / الشريف الفرجاني / دلندة الأرقش / الفاضل موسى – 20/ المنصف قلاتي / صوفي بسيس / مصطفى شلبي / خليل بن الشريف/

محمد صالح فليس / لمياء ناجي / خديجة بن حسين / نايلة جمال القلاتي/ 30-كمال بن مسعود / احمد صواب / محمد جوة / توفيق كركر / عبد العزيز مسعودي / صالح مناعي / أمين محفوظ / دانيال لاقيون هنتاتي / رضا بن رجب / ندى الخليفي /- 40 – سهيمة بن عاشور / غيداء ثابت

حبيب هنتاتي / سماح مطوي / نايلة سعدي / محمد علي الحلواني/ رشيد الشملي / سليم بن عرفة / محسن باي / منصف بن سليمان / 50-سمير الطيب / الياس بوحامد / لطفي بن يدر / منصور غاقي / ميشلين موسكا / عبد الحميد الأرقش / وسيلة الكعبي / عواطف بحرون / طاهر القاسمي/

فتحية الزقلي بن جاب الله /60-جون كلود صوفير / نهال بن عمر / منصف الوهايبي / صادق زقرني / نجاة مباركي فورتي / رضا بن عمر / نبيل عزوز / كلثوم التومي / ياسين قيقة / أحمد ونيس / آمنة بالحاج يحي – 70/ بشير قربوج / فوزية الزواري / سلمى حجري/ انشراح حبابو / سلوى قيقة / لطيفة لخضر / نزيهة رجيبة / نزهة سكيك / هانم بن ميلاد / 80-نجيب قصة / فاروق ملوكي / محمد خنيسي / بشير لسود / مهدي عبد الجواد / عادل شاوش / عفيف الفهري / على المحضي / انيسة مروعي / انيسة البراق / محسن بن هندة 90-/ حمادي بوسالمي / براهيم التومي / طارق الشعبوني / حورية الطرودي / عبد الرؤوف الزاير / علي حربي / كوثر خليفي / حبيبة عبد الكافي / سلمى حجري / 100-محمد أمين الجلاصي / محمد علي قيزة / شاذلي سوقا / عفيفة المرزوقي / منصف بوشرارة / بلقاسم الصبري / عبد الحميد الغربي / ثريا العنابي / راضية بن عمر / بوجمعة الرميلي / سكينة بوراوي 110- سعاد التريكي / ريم اللجمي / الهام الهمامي / محمد الهوش / حاتم الشعبوني / جووال بالربي /

هاشمي الطرابلسي / خديجة عرفاوي / هادية بلحاج / 120-رؤوف الجمعي / هندة كريشان / علي بوسطانجي / أمينة العرفاوي /

فوزي الملاح / عايشة بن عابد / هادي الجمايعي / نادية جمال / نجيب القرافي / معاوية بلقاضي / جيرار معارك 130-/ نجاة الامام طنني

هاجر الجريدي/ عبد الرزاق الصيادي/ نبيل بردق/ عفاف بردق/ شادي بردق/ ياسين بردق/ عبد الواحد العباسي/ آمنة الشاوش/ 140 -منى القفصي/ المنصف باني/ فانينا طيب/ بشير اليزيدي/ فاتن بوشرارة/ سامي شبيل/ أمل شبيل/ سوسن النيغاوي/ سلمى بكار/نسرين بن خديجة /

150-بثينة العيادي/ محمد صالح بن عمار/ سامية النابلي/ نجيب شاشية/ منصف بن عبد الجليل/ فاخر الرويسي/ أسماء نويرة/ روضة كمون

نجم الدين القزدغلي/ جديدي فنينة/ 160-عمر الفايض/ حافظ شقير/ أحمد الورشفاني/ الحبيب رمضان/ايناس الهمامي/نجاة غضبان/لسعد الجموسي

نبيل الزين/رشيد مشارك/ فوزية الخنيسي/170- سهام الحملاوي/فيصل العذاري/قليعية معطالله/عمارة بن رمضان/رجاء فنيش/عادل القادري/ريم اليعقوبي/بثينة بن حسين

آمنة العوادي/رضا الضيف/180- محمد الأخضر لالة/مراد المولاهي/حسام الدين شاشية/لسعد الدنداني/سيلفيا فينزي/خليفة البلعزي/منصور الصياح/جميل الصياح/محمد علولو/محمود بن جماعة/190-مبروك العيدودي/جوزيان بوعلي/شفيق غربال/منصف العبيدي/جانين قداليا/سنية قاليكو/يامينة التواتي/نزيه الزغل/سنية المهذبي /فتحي بن سلامة/200- أسماء الكوكي/ياقوتة الجويني/ نورالدين الجويني /ثامر ادريس/ ألفة بن حسين/سعيدة مساهلي/ فتحي فنينة/ 210-فتحي بشير/ غادة بن جاب الله/كمال الرياحي/ اقبال الغربي/ نضال الغريبي/ منصف المزغني/ أحلام الحجاجي/ محسونة السلامي/ لطفي الفورتي/ حلمي الغزواني/ 220- وسام السويسي/ نورالدين فنية

عبدالقادر قعليش/ سالم الساحلي/ أحمد بويش الماجدي /الحبيب بوستة/ نورالدين المنقعي/ أيمن حسن/ رؤوف العربي/ محمد الحلواني 220منية القزدغلي/ أحمد العريبي

محمد كرو/ عبد العزيز الحمي/ نورة كرو/ فوزية بوريسة/ عبدالسلام محمود/ رشاد تريمش/ مكي الجزيري/ اقبال القزدغلي قديش/ 230 سيرين بن غشام/ رفعت كريستو/ عزة الغانمي/ربيعة الغول/ حلال فيزي بوصلاح/ طارق فنينة/ مريم دباب/ علي قانون/ سامية عمار/ ليلي الحوسي/ 240 – لطيفة الخيري /الصادق بوحليلة

خليل رياض حمزة/ سلمى حمزة/ مروى الهمامي/ عبدالجليل القيزاني/ نورالدين الشواطي/ خميس بن هنية/ أحمد المناعي/ عمر القريشي/ 250 عبدالقادر فاهم…