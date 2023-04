mer. 26 avr. à 21:36

———- Forwarded message ———

De : <francesyrie@gmail.com>

Date: mer. 26 avr. 2023 à 16:15

Subject: Rappel Vidéoconférence L’accord Arabie saoudite Iran signification er répercussion 2 mai 2023

To: <francesyrie@gmail.com>

Chers amis,

Vous trouverez ci-joint la lettre d’invitation à la vidéoconférence :

« L’accord Arabie Saoudite Iran sous l’égide de la Chine.

Signification et répercussions »

Intervenant : Monsieur René NABA.

Journaliste, éditorialiste

Qui sera organisée par l’Association d’Amitié France-Syrie le mardi 2 mai 2023.

Coordonnées Zoom :

https://cnrs.zoom.us/j/96587820599?pwd=bnZGbm9FNjlRTFJ1eEIvdDM0Mlhjdz09

ID de réunion : 965 8782 0599

Code secret : B6JDkk

Il est conseillé de se connecter quelques minutes en avance.

La connexion sera ouverte à partir de 18h15.

N’hésitez pas à informer vous amis et à leur transmettre cette invitation.

Pour renouveler votre cotisation ou nous rejoindre et participer à toutes nos activités, un bulletin d’adhésion est attaché à notre courrier.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux, et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, Chers amis, l’expression de nos salutations distinguées.

Association d’Amitié France-Syrie

17, rue du Colisée

75008 Paris

e-mail : francesyrie@gmail.com

Extraits

La Chine s’est livrée à une manoeuvre de contournement de ses ennemis, surprenant le monde en parrainant un accord entre les deux chefs de file antagonistes du Monde musulman, l’Arabie saoudite, sunnite, et l’Iran, chiite, dix neuf mois après la débandade américaine de Kaboul, en Août 2021, alors que l’OTAN tout entier était mobilisé en faveur de l’Ukraine face à la Russie.

Digne de la stratégie du jeu de go, de conception chinoise d’ailleurs, cette manœuvre de contournement a constitué une humiliation d’autant plus cuisante pour les Etats Unis, qui se pose en chef du Monde libre, que cet arrangement a été scellé sous le parrainage d’un régime communiste, une idéologie que le Royaume Wahhabite a combattu dès sa naissance, il y a près d’un siècle, et l’Iran, pendant près de 40 ans, sous la dynastie Pahlévi.

Symptomatique de l’érosion de la position des Etats Unis sur la scène mondiale, cet exploit sans pareil dans les annales diplomatiques internationales visait à concilier, –à défaut de réconcilier–, sous l’égide d’un régime qui se réclame du “matérialisme dialectique”, donc officiellement athée, les deux théocraties musulmanes du Moyen Orient, en conflit ouvert depuis l’avènement de la République Islamique iranienne en 1979, il y a 44 ans