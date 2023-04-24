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العفو دكتور عبيد الخليفي ، مش صحيح… بعض ما قلته على قناة شمس هذا الصباح 20 أفريل 2023 في برنامج الماتينال مجانب للحقيقة …

في حوار له صباح يوم 20 أفريل على قناة شمس للتعليق على بطاقة الايداع التي صدرت ضد راشد الخريجي (الغنوشي ) قال الدكتور عبيد الخليفي إن الرئيس بن علي عمد بداية من عام 1990 الى القيام بحملة أمنية لاستئصال حركة النهضة لانه رأى فيها معوقا لإنجاز مشروع الدولة وهذا هو تحديدا ما يروجه النهضويون كذبا وتزويرا للتاريخ منذ 2011 ويدعون أن بن علي انقلب على الغنوشي وجماعته بعد تدليس انتخابات 1989 التي ترشحوا لها في قوائم مستقلة وساندوا فيها ترشيح زين العابدين بن علي الى رئاسة الجمهورية…

الحقيقة عكس ذلك تماما يا دكتور عبيد فهم من نكثوا العهد ولم يلتزموا بما تعهد به كبيرهم راشد الغنوشي الى الرئيس الراحل بن علي في لقائه به في قصر قرطاج سنة 1988 بعد خروجه من السجن بمقتضى عفو رئاسي والتزم خلال هذا اللقاء بحل الجهاز الخاص الذي تم كشفه وتفكيكه صائفة 1987 والتوقف عن اختراق المؤسستين العسكرية والأمنية وتحييد المساجد و الكف عن توظيف الدين في السياسة ليقع الاعتراف بالحركة كحزب سياسي مدني ينشط طبقا لقانون الاحزاب الجاري به العمل …

أدعو الدكتور عبيد الخليفي وهو الباحث في شؤون الحركات الدينية الى الاطلاع على مخرجات وقرارات مؤتمر صفاقس الذي انعقد سريا في شهر مارس 1988 وانتخاب الصادق شورو أميرا للحركة ليكتشف الحقيقة …من انقلب على من بمعنى qui a fait quoi…

لقد انعقد هذا المؤتمر سريا في ضفاقس بعد أقل من أربعة أشهر من من تغيير 7 نوفمبر 1987 وفي نفس الفترة التي كانت القواعد المغفلة والمغرر بها تواصل الخروج في33 مظاهرات الولاء و التأييد للرئيس الجديد زين العابدين بن علي بعد العفو عنهم وإيقاف التتبع ضد الالاف منهم وإطلاق سراحهم أفواجا أفواجا و كذلك أيضا حتى قبل أن يتقابل راشد الغنوشي مع بن علي ويقول فيه قولته الشهيرة » ثقتي في الله أولا وفي بن علي ثانيا « …

ان قرارات مؤتمر صفاقس يا دكتور تتضمن خطة مرحلية متدحرجة مثل كرة الثلج أقرها المؤتمرون ووافقوا عليها بالإجماع واطلع عليها راشد الغنوشي بعد خروجه من السجن ينطلق العمل بها بداية من شهر مارس 1988 على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز شهر جوان 1991 وتهدف في نهاية مرحلتها الاخيرة الى احداث فراغ دستوري بمعني اغتيال رأس الدولة ومن ينوبه دستوريا في حالة الشغور النهائي وذلك بالشروع في الاعداد والتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري و الاستيلاء على الحكم أي اعادة نفس الخطة التي فشلوا في تنفيذها يوم 8 نوفمبر 1987 وتحدث عنها المرحوم محمد بن سالم في كتابه سنوات الجمر الذي قامت الحركة بجمعه من الأسواق بعد نشره مباشرة وقد كلف محمد بن سالم بتنفيذ الخطة بشكل عرضي بعد

ايقاف رئيس الجهاز الخاص محمد شمام المكلف بتنفيذها وأسماها محمد بن سالم زورا بعد سنة 2011 بمجموعة الانقاذ الوطني وادعى كذبا انها كونت على عجل من عدد من ضباط عسكريين وأمنيين متعاطفين و الحال انهم ضباط إخوان نهضويين وقع استقطابهم في المساجد منذ أواسط السبعينات وهم في المرحلة التلمذية وتوجيههم الى الاكادمية العسكرية وهناك واصل الاشراف عليهم و رعايتهم حتى تخرجهم المدعو الصادق شورو الذي كان أستاذا في الاكاديمية العسكرية ثم تواصل التكوين العقائدي لهؤلاء الضباط بعد تخرجهم في محلات سكنهم فرادى أو مثني وثلاث من طرف راشد الغنوشي وحمادي الجبالي دون غيرهما حسب ما اثبتته الابحاث المخزنة حتى الان في خزائن المصالح الامنية والعملية والعدلية…

مراحل الخطة :

-1 ) 1988 خطة المهادنة والتطمين ( وتعني مهادنة السلطة وتطمين الرأي العام 3 بعد انكشاف الجهاز الخاص والمجموعة العسكرية المعروفة اصطلاحا بالمجموعة الامنية لسنة 1987…)

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2 ) 1989 خطة استجماع أسباب الاستعصاء والتعويق ( وتعني الشروع في تجميع الأسلحة وتصنيعها وتعويق كل مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي…كما تتضمن مرحلة العام 1989 اعادة احياء الجهاز العسكري وهو ما تم فعلا وانقسمت المجموعة العسكرية لسنة 1987 الى مجموعتين مختلفتين:

(أ) مجموعة طلائع الفداء يشرف عليها الحبيب الاسود ، أستاذ تعليم ثانوي ( انظر صفحته فقد.تحدث أكثر من مرة عن هذه المجموعة التي كان يرأسها باسم الغنوشي )…

(ب) مجموعة سرايا الشهداء ويشرف عليها نجيب اللواتي من المجموعة العسكرية لسنة 1987… وقد شرعت المجموعتان كل على حدة في التدريب وتجميع الاسلحة وتصنيع بعضها محليا والتخطيط لعمليات احتطاب تستهدف عددا من البنوك ومحلات بيع المصوغ ومركز الفرز البريدي بالمطار centre de trie…للتمويل..

– 3 ) 1990/1991 خطة فرض الحريات … التي شهدت عملية باب سويقة فجر يوم 17 فيفري 1991 وهي العملية التي كشفت الخطة كامله مسجلة وموثقة إلكترونيا في عدد من ديسكات وقع حجزها لدى عبد الحميد الجلاصي المكلف بالإدارة انذاك ويمكن الاطلاع عليها في المحجوزات لدى القضاء بما يؤكد أن قيادة حركة النهضة هي التي أخلت بتعهداتها وانقلبت على ما وقع الاتفاق عليه بين المرحوم بن علي وراشد الغنوشي وتحديدا حل الجهاز الخاص وتحييد المساجد والمؤسستين الامنية والعسكرية اللتين وقع اختراقهما …

ملاحظة : بمجرد الانطلاق في تنزيل خطة فرض الحريات جانفي 1990 بعث راشد الغنوشي بشريط تسجيل صوتي من الجزائر عن طريق احد قيادات الجها. الخاص يدعى الهادي الغالي أصيل الوطن القبلي ومستقر في سوسة يدعو فيه الغنوشي القواعد الى الجهاد ومقاومة السلطة حيث جاء في الشريط قوله بما معناه » اخرجو ا اليهم ... املؤوا عليهم الشوارع …حاصروهم … اني مفاخر بكثرة الشهداء » ….

هذا غيض من فيض وما خفي أعظم …وعليه فان القول بأن المرحوم الرئيس بن علي انقلب على جماعة النهضة بعد انتخابات 1989 هوكلام مجانب للحقيقة بل ان قيادة الحركة هي من نكثت تعهداتها بحل الجهاز الخاص وتحييد المساجد والمؤسستين العسكرية والامنية مثلما سلف بيانه….

(نسخة منقحة لنفس التدوينة المنشورة على صفحتي بتاريخ 20 أفريل 2023 أعيد تنزيلها ونشرها كشفا للحقائق التي يريد بعضهم تغييبها ودحضا للأكاذيب والمغالطات التي يريد بعضهم ترويجها تزويرا للتاريخ )