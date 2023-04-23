في خبرغزوة ليلة القدر: بلقاسم بن جابر

في خبر غزوة ليلة القدر

وفي ليلة القدر من سنة أربع وأربعين وعند أذان المغرب هجم حرس الأمير أبي الدهماء على دار رأس الخوارج أبي الرشد الخريجي ولمَّا يُكمل شقَّ التمرة وحملوه من قصره غربيَّ الحاضرة إلى محبس القشلة بعدوة العوينة ثم ختم قاضي قضاة المالكيَّة بوجوب سجنه في الحبس الكبير الذي ببلد المرناقيَّة بعد تحقُّق جنايته بالدعوة إلى النفير الأعظم وقلب الدولة وإفساد العامة والشغب على الأمير الذي خلع بيعته وكان الشيخ الخريجي قبل ذاك يُدعى إلى الديوان مُدَّة بعد مُدَّة ليمتحن في ما زُنَّ به من قطع السابلة وإرسال أهل الحرابة ونهب الخزائن وبث الفتن والأراجيف وتلقي الأموال من أهل المُظاهرة بالإثم والعدوان وهو ينكر كل نُكْر ويدفع كل تهمة ويظهر المُوادعة

فلما أفطر الناس وشاع الخبر وكان ذلك بأخرة من رمضان وقد شقَّ على الناس بسبب الغلاء وتوالي القحط وانحباس الغيث وتزايد المكوس وعزة النقد نسي الناس ما هُم فيه من شدَّة وبلاء واستبشروا واستقبلوا ليلة القدر بالتكبير والتهليل وحمد الملك الجليل ذلك أنَّهم قالوا « حسبنا هذه بشارةٌ عظمى » وعَدُّوا كَبْس الخريجي كرامة من كرامات التجليَّات الربانية

وحدثني محمد بن الأزرق الزغواني قال خرجت ليلة القدر قبيل العشاء الآخرة لأصلي التراويح بالجامع الأعظم فلم أكد أصل لشدة الزحام وفي الناس بهجة وحبور فبينا أنا أغالب الخلق إذ نقضت الوضوء بسبب المزاحمة فولجت إلى الميضأة فإذا الناس قد اجتمعوا على رجل فسالت من هذا الخطيب في موضع لا تصح فيه الخُطب قالوا هذا أبو الدساس المجذوب لا يستتر إلا بخرقة لا تكاد تواري عورته فإذا هو يقول

يا ليلة القدر التي نعرف أملاكُها في الأرض قد شَرَّفوا

كم ماردٍ قد قيَّدوا قبلها حاشا الذي في جهله يرسُف

حتى أتي الأمر بإيقافه ما أكفر الجن الذي أوقفوا

لله ما قال الألى قولُهم من حِكَم الدهر التي تُصرَفُ

« وكل جبار إذا ما طغى وصار في طغيانه يسرف

أرسله الله إلى تونس فكل جبار بها يقصف »

قال الزغواني فلما قضيت الصلاة والقيام لقيت الشيخ الفقيه الأديب أبا المحاسن الأربسي في جبَّة قشيبةٍ وسمتٍ ورواءٍ فضمَّني ضمَّة رجلٍ مَشُوق وقال هل لك يا ابن الأزرق في قهوة شاذلية قلت أما علمت أنَّها تباع بخمسة دنانير إخشيدية فضحك وقال هذه ليلةٌ يُبذل فيها المال وهي جائزتك في هذه الليلة التي صُفِّد فيها الشيطان الأكبر ولك مني فوقها « أركيلة » فقلت لبيك وسعديك وليكن دخنها شيخ البلد فقال شيخ البلد في محبس المرناقية فاختر غيره فكدت أهلك ضحكا ودخلنا قهوة تميس فيها الخرائد ويطوف بها غلمان كأنهم اللؤلؤ المنثور فبينا نحن في بهجتنا إذ هجم علينا أبو المطرف الفقيه فقال لي أبو المحاسن ها قد فسدت جنتنا والعياذ بالله فلما استوى في المجلس نظر يمنة ويسرة وضرب كفا بكف وقال « يا لله والله لبطن الأرض خير من ظهرها وهذا الأمير الأحمر يزج بخيرة الناس في السجون ولا ذنب لهم إلا قالوا كلمة حق أيرضيكم هذا وانتم أهل العلم والقلم والحجى ؟؟ أتسكتون على الحيف والمظالم؟؟ والله لتوشك أن تدور عليكم الدوائر وانتم في حبوتكم » فجحظت عينا أبي المحاسن وأخذته رعدةٌ وتلك حاله لحظة نزول القريض عليه فأشرت إلى أبي المطرف فسكت حتى إذا ارفض جبين الأربسي عرقا أنشد

خليليَّ هاتا الكاس لا تُخلِفا أمري سأشربها صرفا ولو ليلةَ القدر

ولا تمنعاني قهوة شاذليَّة حلالا بفنجان تعطر بالزهر

تُعاودني رجع الشبيبة والهوى وأيام لم يعبث بنا صارم الدهر

ولم يبتلينا بالردى من عصابة رمتنا بأرزاء الخديعة والقهر

وعشرٍ عجافٍ في هوانِ وشدَّةٍ وليل أيسنا فيه من طلعة الفجر

فلما بلغنا حتفنا هب بارقٌ فأشرق في ليل الدجى سانح البدر

وطاف عليهم طائف هزَّ عرشهم كان لم يكونوا سادة النهي والأمر

فأين الذي قالوا زعيمٌ وسيِّدٌ فَقُبِّح من شيخ وقُبِّح من بدر

تشتت جمع الطامعين وأفلسوا وأضحوا شتات السجن والبر والبحر

وقلت لأبي المُرجَّى النسَّابة « قد أكثر الناس في أبي الرشد الخريجي فما شأنه؟؟ فقال « هذا رجل من ساقة الناس من شعوب دبَّاب من بطن بأس وجهاد لم يكن من أعاليهم طوحت به البلاد وكان أوَّل عمره يتعاطى الأدب ويغشى ديَّارات الشام فبينا هو يوما بباب توما ثملاً حمله رجل إلى حلقة الشيخ ناصر الدين الألباني وكان على رأي الحشويَّة فصادف عقلا فارغا فتمكَّن ثم عاد من بلاد الروم يبطن الدعوى المهدويَّة ويدعي الشَّرف فلقي شابا أندلسيا خبيثا فوافق شنٌّ طبقة فخدعا العوامَّ وافسدا أهل تونس فرماه الأمير أبو حبيب بالحبس وكان يريد قطع رأسه فأنقذه الأمير زين العابدين وكان ينوي قلب دولة أبي حبيب فعاهده على السمع والطاعة ثم خدعه ونوى قتله بنبل مسموم ثم اتخذ الليل جملا إلى البلاد الباردة التي وراء عدوة الفرنسيس فلبث دهرا حتى عاد بعد الناجمة التي جرت ببلاد افريقية فوثب على الملك واتخذ خصيانا يتدبرون الدولة ولا يبرحون رأيه فافسد الحرث والنسل بمكره حتى أتى الأمير أبو الدهماء وكان يظنه بيدقا من بيادقه فلم يلبث أن نقض دولة الخريجي أسًا أسًا وراش نبله فلما استحكم عجز الخريجي وبان فساد رأيه ترصده الحرس ليلة القدر فكان ما ترى من أمره »

وحدثني مسعود السروجي بسوق السراجين قال صنعت لأعرابي سرجًا لفرسه وكنت متعجلا فلم أحكمه فلمَّا وضعه على ظهر فرسه جرحه ولم تلبث الفرس أن تقرَّحت وماتت فجاءني الأعرابي فتقاتلنا وكنت ذا قوة فضربته ضربة كادت ترديه فحُملت إلى الحبس وكان معي في السجن رجل يظهرالتنجيم فقلت له ألا ترى ما نحن فيه فهل عندك عزيمة أو دعوة ننتفع بها فقال انتظر حتى انظر السماء من الشباك وأخبرك فنظر نظرة في النجوم وقال أبشر يا مسعود ففرجك يكون ليلة القدر ولا تخرج من مضجعك حتى ينزل فيه أحد شرار الناس فبقيت انتظر فلما كانت تلك الليلة المباركة إذا جلبة فقلت ما الأمر؟ قالوا الليلة كُبس أبو الرشد الخريجي فدخل صاحب الحبس فقال لا نجد لهذا الرجل مضجعا إلا هذا الموضع فليخرج صاحبه إلى لعنة الله فخرجت والمنجم يقول هات البشارة يا مسعود فقلت له « انظر في النجوم لأبي الرشد فلعل فيها بشارتك » فجعل أبو الرشد يلعنني وانأ أسجد شكرا لله

قال الراوي فلما سيق أبو الرشد الى محبسه لم يهتم الناس لأمره ولا كان له من عصابته ظهيرا وتعجب أهل النظر لما صار إليه أمره بعد العز والرياسة والعزل والتولية وقوة الشكيمة وسداد الرأي وممالأة الدول وكثرة المال واجتماع الأنصار والموالين

وحدثني أبو علاء القابسي قال زرت الشيخ البركة أبا النور السوسي في مغارته آخر رمضان فقال ما الذي جاء بك يا أبا العلاء وتعلم أني اعتزل الناس في هذه الأيام فقلت يا مولاي أتيت التمس البركة فابتسم وقال لا بل أردت خبرا لما جرى لهذا الرجل وفتح المصحف فإذا فيه قوله تعالى إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

فهذا خبر غزوة ليلة القدر والله نسأل السلامة وحسن العاقبة

# من ابداعات أبا القاسم ابن جابر

Belgacem Ben Jabeur