LA TUNISIE, AU CREUX de la VAGUE: Abdelaziz Dahmani

LA TUNISIE , AU CREUX de la VAGUE , PLEURÉE par les CROCODILES … , pour L’ INSTANT … RASSASIÉS , faussement PACIFIQUES . Mais tant CRAINTIFS , quand il s agit de CRITIQUER les NON DÉMOCRATIES , PUISSANTES … ARABES … AD

Y’ a peu de jours , j ai vu , télévision étrangère , un reportage , coté pays des Amériques , des touristes européens , méfiants , nageants peu loin de quelques crocodiles , massifs , adultes , et dents de scies … Leur guide les a rassuré , qu ils ne risquent rien , parce que ces crocodiles n ont pas faim . Et que dans l’eau , ou dans la forêt voisin , ils ont de quoi vivre …

Nous pauvres tunisiens , de nos jours actuels , nous sommes entourés à l intérieur et à l extérieur , de tant autres races de crocodiles , qui loin de l envie de nous déchiqueter , versent tant de larmes , larmes de …crocodiles , concernant nos états actuels .. . Suite à la perte de notre Démocratie , perte nos libertés , l arrestation de ces hérauts de nos libertés . Et le plus illustre d entre eux , le pacifique leader , père de la Démocratie tunisienne , depuis 2011 . Arrêté injustement , un jour de Ramadhan … Et qu il est urgent , demandes multiples de Washington , au Parlement Européen , relayés Par de grands médias , pour que ce pacifique leader , digne du Nobel de la Paix , soit libéré , et remis sur son socle , d avant le 25 Juillet 2021 ...

Incroyable , dans ce nouveau siècle de tous les dangers , de toutes les menaces , ce que le monde est revenu beau , fraternel , solidaire , et défenseur des libertés d un petit pays du tiers monde …Mais les exagérations conduisent nécessairement à la suspicion !

L illustre arrêté , est bien sûr Rached GHANNOUcHI , Saint homme de notre sainte Religion . Et le monde ( Occidental , celui des Libertés et Démocraties … ) qui le défend , sait , malheureusement , hypocritement , cyniquement , qui est le Réel RG … L horrible vérité est que cet OCcident , ou du moins certains de ses meneurs , bien pensants , stratèges du futur , se moquent royalement que la Tunisie , soit faussement démocratique ou non ! Une « démocratie « ou seule la parole a trouvé libertés . Démocratie de tous les coups bas , de tant enrichissements , de millions d appauvrissements , de tant de crimes politiques , exportatrice massive de guerriers , sous couvert de guerres saintes , en autres terres musulmanes ! , nombreux d’entre eux devenus terroristes , criminels . Le monde entier , sait cela ,et s en moque ! Parce que le RG , globalement est des leurs . Bien que par le passé , il a déclaré qu il voulait leurs faire des guerres chaudes . Mais il fut apprivoisé … Envoyé en Tunisie , 2011 , , en mission , pour la bonne cause . Aimé ? , haï ? , ils s en foutent . Et réduisent la Tunisie , à ces seules extrêmes . Un RG , machiavélique , de plus en plus repoussé même par les siens . Et à l autre bout , un Pouvoir , KS , Carthage , glissant vers la dictature , le pouvoir personnel , a force d avoir été déclaré , indigne , incapable , traître , toisé de haut . Et que RG voulait l assigner au seul rôle , d inaugurer des crèches , s il voulait terminer son mandat … Qui se rappelle , seul exemple , de ce député , tant médiatisé , qui dans une télévision publique …tunisienne , a déclaré que : « Le Président KS , a reçu cash 5 millions de $ . qui lui furent remis dans un café d un quartier populaire , de la part des USA , pour l enrôler .. « Et lorsque ce député fut arrêté .., le Premier a crier au scandale fut RG , scandale pour atteinte aux libertés . Drôle de Démocratie …

Le comique , l étrange , est que le même RG , pour faire belle carrière , et avoir les moyens de gouverner , de dominer , d espérer , rêver , de Califat , a reçu un si grand nombre de « 5 millions de $ « , notamment d’ un célèbre pays fournisseur mondial de Gaz … Mais c était pour la « bonne cause « . Au service de ce bloc ayant pour tête souveraine , dominante ...

Je reviens aux Crocodiles , rassasiés , et aux larmes faciles . Malheureusement , larmes souvent exclusives ! , réservées à ceux qui ne peuvent se défendre . Es ce un bel honneur de les voir s intéresser à la Tunisie ? ! En souvenir de sa Grande Histoire ? , en Souvenir , de ses années bourguibiennes , glorieuses de l’après Indépendance ? , de , de ? .

Mais , alors , pourquoi , côté fléchissement , recul de la Démocratie , sont ils plus conciliants avec les absences , parfois totales , de Démocratie dans un si grand nombre d autres pays arabes ? La Tunisie , serait elle devenue moins démocratique que l ensemble des pays monarchies pétrolières du Golf , où les pouvoirs appartiennent exclusivement à des familles . Non la on ferme les yeux , les langues et les oreilles , en raison des intérêts supérieurs , du Commerce , des Ventes d armes , des Contrats . La Tunisie 2023 , [ et je suis très loin de défendre son pouvoir actuel ] , est elle MOINS DEMOCRATIQUE , que ses voisins immédiats , ou autres Républiques arabes plus lointaines ? .Mais dans ces pays , on se fait brutalement tancé , on prend le profil bas , comme lorsque on parle , à Paris , Washington , ou Bruxelles , du système du pouvoir à Alger , à base , essence militaire depuis l Indépendance . Alors on s y habitue …

Continuons , à nager , à côté , de nos belles plages , non loin des Crocodiles rassasiés . En attendant un Vrai , un réel Printemps , que nous construirons par notre seule volonté . Et non imposé , suggéré , par des Crocodiles qui parfois ont faim …de loups ! , pour mettre leurs victimes dans leurs intérêts et jeux . AD