LA FUREUR de ERDOGHAN , à propos de l arrestation de GHANNOUCHI ,, nous RAPPELLE le PROJET , fou , de DEMANTELER la TUNISIE , et EN FAIRE une petite PROViNCE , un PION, … Dans l attente de la Grande CONFRONTATION … AD

ERDOGHAN , le President Turc , veille de sa propre re élection, ou non…a toutes les « bonnes raisons « d être FURIEUX , MÉCONTENT de l ARRESTATION de GHANNOUCHI … IL a Voulu , dans un passé pas si vieux , , et dans ses rêves de grandeur , en faire le Gouverneur , le beylik , ou le Préfet de sa Province « Tunisie « de son grand Projet , le « CALIFAT islamo-politique . Ressusciter l Empire Ottoman , qui fut démantelé suite à la défaite allemande , et de ses alliés , lors de la Première Guerre mondiale , en 1918 … . D autres forces , , le camp des Vainqueurs , ont pris le relai , et au Moyen et Proche Orient , les pays ex dominés par la puissance Ottomano- turque , les actuels Syrie , Irak , Liban , Palestine , Jordanie , furent livrés aux CISEAUX des anglais et des français pour couper à leurs aises les régions , façonner de nouvelles frontières de ces pays tombés sous leurs coupes coloniales … . Et émergence de la création d Israel , selon le plan anglais Balfour , associé au Baron de Rothchild … ,

. Donner à Israël un « petit foyer « , une des grandes escroqueries du Siècle dernier . Regarder ce qu est devenu , de nos jours , le « petit foyer « … Et pourquoi pas , on ne va pas demander , un jour proche , en ce XXI eme S. , pourquoi pas les anglais , toujours « humanistes « , demander la création d un foyer …pour les palestiniens ! . Chassés de Chez Eux , au nom de la Force et …de Dieu !

Je m égare dans le dédale politique , du Moyen Orient ? Non ! Tout s emboîte , comme dans un puzzle , ou mosaïque . Et la Tunisie Historique était connue pour avoir , parmi les plus belles mosaïques du Monde . L ´ Ex Tunisie qui comptait , et dernier de ses Grands Hommes fut Bourguiba … C était la Tunisie des Grandeurs , et des …éclipses ! . La voilà tombée , dernière éclipse , bien bas ! Redevenue , enjeu , aux enchères ,comme à l époque précédant sa colonisation en 1881 . Elle fut poussée , à la mettre en faillite , trahie comme de nos jours , par les gloutons , pour tomber , disséquée , sous occupation , étrangère … française . Et fin de ce qui restait de son alliance de plusieurs siècles , avec la Turquie Ottomane , et son drapeau , grand cousin du Notre !

Le DRAPEAU ? GHANNOUcHI , le vrai , l authentique , le sans masque ,celui de l Alliance , et Unité globale des Frères Musulmans , dans ses Et leurs idées plus ou moins secrètes , [ et cela passe au dessus de la tête de nombreux Nahdhawis ] . Ce GHANNOUcHI ,la , était , partisan d’un Califat , ou la Tunisie , redevient Province , effaçant son drapeau ,sa constitution , ses frontières . Et lui en récompense du Grand Mamouchi , en devient son Préfet ou son gouverneur . Comme certains Caïds , anciens , de nos époques des « Ourouchs « ……

Rappelons nous …2011 ! . GHANNOUcHI a voulu , première mesure annoncée , primaire , abattre l Œuvre de BOURGUIBA ,et …sa Statue . Le . Bourguiba , a battre , celui d une Tunisie forte , homogène , équilibrée ,sociale … Premier échec . Et les Femmes , « filles « de Bourguiba , ont refusé ,de devenir , les auxiliaires ou les complémentaires de nos barbus se considérant triomphants . Adoubes par le Ghenim , et …

Puis ce fut la glissade , à peine freinée par l accord avec BCE … [ Cela m est resté , moi petit citoyen , à la gorge ! ] … Ailleurs ce fut la débandade des Frères , en Égypte , Syrie , Libye , Jordanie , Yémen … . Au point que la Tunisie , est devenue dernier fief , dernier Espoir du Grand Plan du Nouveau Moyen Orient , aseptisé , soumis , frontières changeantes , au plan Américain . Israël reconnue par tous, Et plan , laissant aux indigènes leurs manières autonomes , de se gouverner , Califat ou autres choix , fussent ils défiants la Démocratie ! Un bloc homogène en attendant la Grande Confrontation USA – CHINE ! Le Combat du nouveau Siècle . Et l actuelle guerre Russie – Ukraine , confrontation parmi les préliminaires …!

. Califat , relevant des règles lointaines , religieuses … Qui a son annonce en 2012 ou 13 ? , par l adjoint Jebali , n a pas soulevé aucune objection « démocratique « des Occidentaux …Qui , les mêmes de nos jours , sont devenus , si inquiets , si passionnés pour la « Démocratie Tunisienne « d avant le 25 Juillet 2021 ! . Et sans trop s inquiéter pour toutes les autres non démocraties du Monde Arabe ! .

Voila le puzzle désorganisé , la mosaïque revenue à un point de départ , un tas de petites pierres … Et ERDOGHAN Furieux , mécontent …. Les Occidentaux partagés en deux écoles . Affamer la Tunise , pardon , ne pas l aider pour se redresser , sous couvert hypocrite qu elle a cessé d être démocratique ! . L autre école, est de lui donner de quoi survivre , démocratique ou non , à la condition qu elle reste un gendarme du Sud pour freiner les immigrations vers l Europe , notamment vers l Italie …

Il nous reste , consolation ! , un fond , limite , d une certaine « joie de vivre « , voir tout en couleurs optimistes , pour relativiser notre déclin , nos fautes , nos erreurs , Et même un certain « Je m en foutisme « d un bon nombre ! Le pays gardé , en fond de décor , de belles régions , de belles couleurs naturelles , nous servant de Vitamines dopantes , et d optimismes . Et réponses à tant d inquiétudes , … le désarmant : Rabbi Yostor !