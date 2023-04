dprseonStou1i88h0h mt44122f22hhi9753fl11gah16ca5234utc35i93f ·

Les Pays OCCIDENTAUX soutiens de la DÉMOCRATIE , à la GHANNOUCHI , sont ils Trop NAÏFS ou CYNIQUES ? AD

La Nuit du Destin , 2023 , Rached GHANNOUcHI , une arrestation sans lendemains ? , dans le décor de nos médiocrités actuelles . Ou événement considérable , parmi les dates les plus exceptionnelles de nos dernières 67 années de l Indépendance ? Les prochains jours seront décisifs …

La Nuit du Destin …Retour a 2011 , lorsque le même Rached GHANNOUcHI , est revenu en Tunisie , dans un Char , fictif ´ américain , programmé , formaté pour prendre le pouvoir , dans un cadre global , plan américain , financement du Golf Qatarien , afin de mettre l ensemble du monde arabe , le contrôlable ,dans la sphère occidentale , en attendant la Confrontation du Siècle USA-CHINE …

Le Printemps Arabe , s est enflammé , en 2011 , grâce à une miraculeuse étincelle , le suicide par le feu de Bouazizi … Et GHANNOUcHI , sa « Leilet El Kader « positive , fut , accueilli par les Bendirs , et les Chants religieux , tel un mini , prophète régional , la main de protection sur sa tête de Madame Clinton , et accompagné par de nombreuses valises , pleines de grosses liasses de dollars …

L argent a commencé par tout acheter , à commencer par falsifier les premières élections . Et comme « les peuples « aiment souvent être dans les camps des vainqueurs , En Nahfha s est mise à grandir , à enfler …Et GHANNOUcHI , s est cru une sorte de Ayattolah , pour distribuer , selon sa seule volonté les titres de Président de la Riblique , du Parlement , du , de …Mais le Plan américain à commencé avorté ailleurs , Egypte de Sissi , Syrie de Bachar , Libye tombant dans l anarchie … Alors la Tunisie , au delà de la parenthèse Béji Caïd Essebsi , est restée , dernier Espoir .

Ennahdha – Ghannouchi a beau s empiéter dans dans de nombreux scandales et crimes , aux « yeux « de ses maîtres idéologiques , il est resté crédible ! Qu importe si plus de 85 % des tunisiens lui sont devenus hostiles . Ça ne compte pas ….pour les Régimes dits Démocrates Américain ou Européens !

GHANNOUcHI , et ses hommes ont beau additionner les « casseroles , notamment des milliers de combattants envoyés en Syrie , devenus pour un grand nombre terroristes , criminels … , non justice des Crimes politiques , des Chokri , et autres , le vouloir contaminer , inféoder de l intérieur , les ministères de souverainetés ,et stratégiques , mettre dans son jeu le plus grand nombre de médias . Pour qui GHANNOUcHI , est devenu un non suspect , un politique respectable , honorable …

C est dans ce climat , délétère ,d un déclin , du pays Tunisie , déclin éthique , économique que Kaies Saied , venu de nulle part , a émergé , et sans passé , et sans …médias , a accédé au pouvoir, grâce à un terrible ras le bol général …

Le 25 Juillet 2021 , Ce fut un jour mémorable , le ras le bol , d un peuple qui a relevé la tête , a balayé le système de GHANNOUcHI . KaiesSeaid , en a profité , pour assoir d avantage son pouvoir , en faire un pouvoir personnel , a qui il manque le génie de prendre les bonnes décisions … Et voilà « le peuple « des gens simples , honnêtes , retourner à la case dépressive de

nouveaux déçus . Sans compter une économie au bord de l agonie …Et des Prêts , FMI , et autres devenus exigeants , pour que le Pouvoir tunisien cède devant leurs exigences . Retour initial à leurs plans …

Washington et le Parlement Européen sont ils naïfs ou cyniques ? re dis-je ? . Les voilà qui réclament le retour à la Démocratie tunisienne , d avant le 25 Juillet 2021 !!! , notamment du Parlement désastreux des gros bras , et des accusateurs d apostats … . Démocratie , de l argent sale , des operations secrètes , des Bouchlakas And Co , la même , rejetée , haïe , méprisée , par l ultra majorité des tunisiens . Alors l Europe et les États Unis , démocrates réels chez eux , sont ils naïfs à ce point primaire , ou cyniques à l excès ?

En vérité , ils ont gardé , l esprit , ancien , d un colonialisme plus moderne , plus sournois . GHANNOUcHI , qui a abdiqué devant eux , qui a accepté leurs exigences leurs lignes politiques , notamment Israel , reste leur Homme . Alors , ils continuent à le défendre , pour que leurs plans de 2011 , se remettent en marche , afin que la défaite sur ce terrain ne soit pas totale … Et voilà même l Arabie Saoudite , la Mecque , de leurs plans qui commence à regarder ailleurs !

Le monde a tellement changé depuis 2011 , et les préliminaires du bras de fer USA-CHINE ,