Comment la culture arabo-islamique a influencé l’Amérique latine moderne

La chapelle royale de Cholula (Photo, gouvernement du Mexique).

Eduardo Campos Lima

Publié le 28 mars 2023

SAO PAULO, BRÉSIL: Ces dernières années, une nouvelle génération de chercheurs s’est penchée sur les racines islamiques des sociétés latino-américaines.

À l’ère des réseaux sociaux, ces contenus sont diffusés auprès d’un public plus large, et de nombreux habitants d’Amérique latine semblent s’y intéresser.

«J’ai commencé à me documenter sur les Maures lorsque j’étudiais l’arabe en Égypte», raconte Mansour Peixoto, un converti musulman de la ville brésilienne de Recife qui a fondé en 2014 le site web Historia Islamica (Histoire de l’islam).

«J’avais déjà découvert à l’époque l’influence islamique au Portugal, je me suis ensuite intéressé à ses impacts directs et indirects sur la culture brésilienne», explique-t-il à Arab News.

Entre 711 et 1492, les souverains arabo-berbères ont dominé certaines régions de l’actuel Portugal, de l’Espagne et de la France, donnant à la région le nom d’Al-Andalus (Andalousie).

Leur présence sur la péninsule ibérique pendant près de 800 ans a laissé une influence, importée plus tard Amérique latine par les colons.

Après la reconquête chrétienne, l’islam a été interdit en Espagne et au Portugal. Dès lors, surtout au début du XVIIe siècle, de nombreux musulmans – y compris des personnes d’ascendance européenne – ont été envoyés de force en Afrique du Nord. Beaucoup d’entre eux ont accepté de se convertir au catholicisme, tandis que d’autres sont restés secrètement musulmans.

«Cette population, en particulier les pauvres, comptait parmi les Portugais venus coloniser le Brésil à partir du XVIe siècle», précise M. Peixoto.

Bien que son site web aborde plusieurs thèmes liés à l’islam, l’histoire des colons portugais musulmans – connus sous le nom de Mouriscos, ou Maures – et leur influence sur le Brésil est un sujet récurrent. «Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’il existe au Brésil des coutumes issues du monde islamique», explique M. Peixoto.

Les publications d’Historia Islamica sur l’influence de l’arabe sur la langue portugaise sont parmi les plus partagées par les visiteurs du site.

Certains chercheurs estiment que 700 à 1 000 mots portugais proviennent de l’arabe, mais des études récentes suggèrent que ce nombre pourrait être bien plus élevé.

Plusieurs mots courants au Brésil ont des origines arabes, comme alface (laitue), almofada (coussin), acougue (boucherie) et garrafa (bouteille).

«Sans oublier les termes d’architecture que nous utilisons encore aujourd’hui, comme alicerce (fondation) et andaime (échafaudage)», ajoute M. Peixoto.

«Les techniques de construction ibériques étaient essentiellement arabes au XVIe siècle, et elles ont été importées en Amérique.»

Fontaine de La Pila à Chiapa del Corzo (Photo, gouvernement du Mexique).

L’influence architecturale islamique en Amérique latine est l’une des caractéristiques culturelles andalouses les plus visibles dans la région, selon Hernan Taboada, expert en la matière et professeur à l’université nationale autonome du Mexique.

«On le retrouve dans le style architectural de la Nouvelle-Espagne, la vice-royauté qui s’étendait du sud des États-Unis actuels jusqu’en Amérique centrale», explique-t-il à Arab News.

Tout comme la vice-royauté du Pérou, en Amérique du Sud, cette région a probablement accueilli la plupart des colons maures de l’Amérique latine coloniale, poursuit M. Taboada.

Les églises de l’époque coloniale au Mexique, de Veracruz sur la côte atlantique à Oaxaca dans le sud, présentent des caractéristiques artistiques mauresques.

Plafond en bois mudéjar de la cathédrale de Tlaxcala (Photo, gouvernement du Mexique).

«Ils sont particulièrement visibles dans les éléments de décoration de ces églises», explique M. Taboada. «De nombreux temples au Mexique ont sans aucun doute un style mauresque, ce qui ne veut pas dire qu’ils ont nécessairement été construits par des Maures. En général, ces éléments ont été assimilés en Espagne et transposés en Amérique latine.»

La présence de musulmans en Nouvelle-Espagne et ailleurs dans la région n’est pas simple à vérifier, dans la mesure où il s’agissait d’une présence clandestine.

C’est peut-être la raison pour laquelle le sujet a été ignoré pendant si longtemps dans les milieux universitaires, bien que les ouvrages classiques d’histoire de l’Amérique latine en fassent mention aux XIXe et XXe siècles.

«L’étude de la présence maure a surtout été reprise par des musulmans et des chercheurs d’origine arabe. Ces travaux ont montré qu’ils n’étaient pas aussi minoritaires en Amérique latine qu’on ne le pensait», souligne M. Taboada.

Bien que l’islam soit interdit, les Maures – tout comme les Juifs – ont joui d’une tolérance dans le Nouveau Monde, quoique visés parfois par l’Inquisition, ajoute-t-il.

L’historien Ricardo Elia, directeur culturel du Centre islamique de la République argentine, est depuis les années 1980 l’un des pionniers de l’étude de la présence maure dans la région de Río de la Plata.

«J’ai découvert que les gauchos (terme utilisé en Argentine, en Uruguay et dans le sud du Brésil pour désigner des cavaliers légendaires) ne sont autres que des Maures», confie-t-il à Arab News.

Ricardo Elia au Centre islamique (Photo fournie).

L’origine étymologique de ce terme en Argentine fait l’objet d’une ancienne controverse. Certains spécialistes affirment qu’il provient d’un mot quechuan, mais Ricardo Elia et d’autres chercheurs pensent plutôt qu’il vient de chauch, un terme d’origine arabe qui désigne ce qui est indomptable.

«À Valence, en Espagne, le mot chaucho était utilisé pour désigner les cavaliers et les pasteurs», explique M. Elia, qui ajoute que la plupart des équipages des navires espagnols qui ont exploré les Amériques depuis le XVe siècle étaient composés de Maures, et que la première personne à avoir aperçu les Amériques était Rodrigo de Triana, un Maure.

«Ils avaient besoin de quitter l’Espagne et sont donc venus aux Amériques. Et ils étaient de bons marins.»

Au fil des siècles, les Maures se sont mêlés à d’autres groupes ethniques, comme les Guaranis, mais leur impact culturel sur la région se fait encore sentir aujourd’hui.

Selon M. Elia, les empanadas, la pâtisserie typique argentine, ont des origines andalouses, tout comme le dulce de leche (lait caramélisé).

L’influence linguistique de l’arabe sur la langue espagnole est incontestable. M. Elia estime qu’il existe environ 4 000 arabismes, dont la plupart ont été adoptés en Espagne.

Empanadas argentines (Photo, Municipalité de Salta).

«Mais en Argentine et en Uruguay, les Maures ont également influencé notre façon de prononcer les mots», ajoute-t-il.

Depuis plusieurs années, M. Elia donne des cours dans des universités argentines et chiliennes sur la présence des Maures en Amérique du Sud.

«Malheureusement, la communauté d’origine libanaise et syrienne en Argentine n’a jamais montré beaucoup d’intérêt pour ces thèmes. Les Argentins non arabes ont toujours été les plus curieux à ce sujet», confie M. Elia, lui-même issu d’une famille libanaise.

Selon lui, de plus en plus de personnes souhaitent aujourd’hui se renseigner sur les premiers colons musulmans en Amérique latine.

«Au Maroc, une conférence universitaire consacrée à ce sujet a été organisée en 2021.»

Tour mudéjar à Cali (Photo, Municipalité de Cali).

M. Peixoto affirme que de nombreuses personnes «souhaitent se renseigner sur leurs ancêtres et sur les nombreuses questions restées sans réponse», ce qui explique qu’une nouvelle génération de chercheurs se soit penchée sur les Maures d’Amérique latine.

Il prévoit de mener une étude universitaire sur les Maures au Brésil, de publier des livres sur le sujet et de proposer des cours en ligne.

«Notre élite (au Brésil) aime se considérer comme européenne, mais nous sommes une combinaison de peuples indigènes, d’Africains, d’Européens mais aussi de Maures», souligne-t-il.

M. Peixoto pense que les musulmans et les Arabes ont apporté une contribution majeure à la constitution du peuple brésilien, non seulement avec les colons venus d’Andalousie, mais aussi avec les Africains amenés comme esclaves et l’énorme vague d’immigrants syriens et libanais arrivés au Brésil depuis la fin du XIXe siècle.

«Ils ont transformé notre façon d’être à bien des égards», affirme-t-il.

M. Taboada est aussi de cet avis: «L’élite latino-américaine affiche principalement un point de vue eurocentrique. Nous devons insister sur le fait que nous avons une origine multiculturelle,» assure-t-il.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com