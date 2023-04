Ahmed Manai et le candidat Kais Saied

KAPITALIS OCTOBRE 2019

Ahmed Manai a considéré que la montée du candidat Kais Saied constitue une menace pour l’avenir de la Tunisie en tant qu’Etat et pour l’ensemble de la région.

Dans une interview accordée au site tunisien d’expression arabe, ‘‘Akhbar Al-Joumhouria’’, Ahmed Manai reconnaît, avec beaucoup de nuances, à Kaïs Saïed, une certaine intégrité et probité. Il estime, néanmoins, que ces qualités sont généralement exigées de responsables opérationnels, à l’instar, des Pdg de sociétés et de ministres. Or, toujours d’après lui, Kaïs Saïed est un professeur retraité et n’a jamais, en conséquence, eu à assumer une quelconque responsabilité ni dans les affaires, ni dans les finances. C’est la raison pour laquelle, il ne peut être, à la limite, qu’honnête et irréprochable, car il n’a rien géré de concret ou de complexe pour se tromper.

Pour Ahmed Manai, la seule référence nationale en matière d’intégrité et de probité politique reste le leader Habib Bourguiba qui n’a laissé, à son décès et après trente ans d’exercice de pouvoir, qu’un compte bancaire où sont déposés 1053 dinars. Il a rappelé, à ce propos, que même le million de dollars que lui avait offert le roi Fayçal d’Arabie Saoudite, il l’avait remis au Trésor de l’Etat.

Partant de ce parallèle, l’auteur du ‘‘Jardin secret du général Ben Ali’’ n’y va par quatre chemins. Il estime que l’ascension fulgurante de Kaïs Saïed suscite de sérieuses craintes pour l’avenir de la Tunisie et pour toute la région.

Avec cet homme au profil assez particulier, il craint le retour aux problèmes identitaires déstabilisants de 2011et aux complots fomentés, à l’époque, au nom du printemps arabe, contre un pays voisin : l’Algérie.

Quant au soutien que vient d’apporter le parti Ennahdha à Kaïs Saïed, il pense que cette décision relève de la gabegie car il n’arrive pas à comprendre comment un parti qui a gouverné le pays depuis 2011, et qui a contribué à l’élaboration de ce qu’on a appelée «la meilleure constitution du monde», se permet de ne pas prendre ses distances vis-à-vis des idées utopistes de Kaïs Saïed, au risque de phagocyter tout ce qu’il a réalisé. En conclusion, Ahmed Manai s’est dit, toutefois, rassuré que Kaïs Saïed va échouer dès les premiers mois