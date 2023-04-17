نورالدين ختروشي …كما عرفته: أحمد المناعي

نورالدين ختروشي …كما عرفته

التقيت بنورالدين الختروشي لأول مرة في حفل زواج محمد المستيري ب » « سهام بادي » وكلاهما من الجريد وذلك في بداية تسعينات القرن الماضي.

لا أذكر أننا التقينا كثيرا …

وفي يوم من الأيام من عام 1996 جاءتني رسالة في عنواني في كركرون بجنوب باريس فيها ورقة غريبة: أول تقرير للجنة شرعية للمحاسبة » تدعو لمحاسبة راشد الغنوشي ومن معه في حركة النهضة لتصرفاتهم المالية الفاسدة. (سأرجع لهذه اللجنة)..

أول ما شد انتباهي هو الخط الذي كتب به عنواني بالفرنسية. فقد بدا لي أني أعرف هذا الخط وربما أيضا صاحبه لأنه كتب اسم المناعي بالفرنسية ب » زوج نون » ولم يحدث لي ذلك في فرنسا الا مع شخص واحد. فاتصلت بالشخص وطلبت منه أن يبعث لي نصا سمعت بأنه كتبه في الأيام الأخيرة.

بعد أيام قليلة جاءتني رسالة من نورالدين الختروشي تحمل ما طلبت منه لكن بالخصوص كتب فيها أسمي بالفرنسية بنفس الخط ونفس الخطأ الذي حملته رسالته الأولى. هو اذن في لجنة المحاسبة ….Mannai

من هو نورالدين الختروشي

كنت أعرف أنه من شعب النهضة ولكن لا شيء يميزه عن جميع أفراده فلم يكن تاجرا أو طالبا أو باحثا أو كاتبا والحقيقة أنه لم يوجد الى ذلك الوقت صحيفة أو نشريه يمكن للمثقف أن يكتب فيها ويوجد لنفسه اسما ومرجعا. كانت هناك مجلة « لوداس » وملحقها العربي « الجرأة » لكن ليس ذلك ما يفي بالحاجة.

في تلك الفترة وقع الاعتداء علي بالعنف الشديد- (29 فيفري 1996 ووقع الاعتداء بعدي بشهر على الصديق د.منذر صفر) وأذكر أني التقيت الختروشي في شارع سان مشال وقال لي أنه يعرف كثيرا من التجمعيين وسوف يوافينى باسم من اعتدى علي. لم يزدني ذلك الا شكوكا في شخصه خاصة وكثير ممن أعرفهم لم يكونوا يحبونه كثيرا

أذكر أني التقيت به مرة أخرى في تلك السنة مع الصحفي صالح بشير وشخص اخر …لنتباحث في أمر « مبادرة سياسية انبثقت من تطورات سياسية عرفتها حركة الدمقراطيين الاشتراكيين خاصة عقب محاكمة محمد مواعدة وخميس الشماري« . هذه المبادرة لم تلاق تفاعلا كبيرا في الساحة التونسية المعارضة وقد دعيت الى المانيا وتحدثت عنها ولم يستجب لي.

الختروشي هو أول النهضاويين الذي حدثني بالتفصيل عن بداية التنظيم السري وكيف دخل فيه. وقد قال لي أن توجيه العناصر التي تنجح في الباكالوريا لا تخضع لمقاييس وشروط موضوعية ولعل مثاله هو أفضل دليل على ذلك: فقد كان تلميذا متميزا في الرياضيات وكان يريد التوجه الى شعبة رياضيات أو علوم لكنه تم توجيهه الى الآداب. ولا راد لأراده القيادة.

في 15 أفريل 1999 انتخب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية. كان ينتظر ذلك منذ وفاة الرئيس هواري بومدين قبل عشرين سنة. .. واذا بنورالدين الختروشي التونسي اللاجئ في فرنسا يطلع علينا بمقال في صحيفة الحياة فيما أذكر »يطالب فيه الرئيس الفائز بالاستقالة…بسبب دور الجيش في هذه الانتخابات…

لم يقتصر الامر على هذا بل تجرأ راشد الغنوشي -الذي دعى الختروشي لمحاسبته لفساده- على طلب شيء غريب من محمد مزالي؟ هاتف مزالي وطلب منه أن يقنع محمد المصمودي – صديق بوتفليقة – بضرورة الاستقالة….

نورالدين كاتب عام المعهد.

في يوم 9 أفريل 2001 نظم المعهد ندوة فكرية-سياسية بمناسبة أحداث ذلك اليوم من سنة 1934 وكذلك بمناسبة صدور كتاب « تونس الغد » وهو كتاب جماعي شارك فيه كل من نورالدين ختروش وأحمد المناعي ومصطفى بن جعفر وراشد الغنوشي ومنصف المرزوقي. .

في أكتوبر 2000 اقترح علي الختروسي تحرير مقال نعرضه على صحيفة « الحياة » يتناول ما بدى لنا أنه « مؤشر على عودة السياسي الى الشأن العام في تونس ». كتبنا المقال معا وناقشنا كل جملة وكل كلمة فيه وبعثت به الى الحياة. لم ينشر الا بعد أسابيع وعندما نشر اتصل بي الصديق والاستاد المحامي الجزائري سعد جبار المقيم في لندن وقال لي » ماذا فعلت لهم (أي للنظام التونسي) يا أخي؟؟؟

لم أقابله لأستوضحه الامر…لكن المؤكد أن المقال أحدث عاصفة في أوساط السفارة التونسية في لندن. وكتب لي الأستاذ كميل…من صحيفة الحياة ليخبرني بأن المقال قد نشر في الأخير.

AL-HAYAT- 22 Octobre 2000/ 25 Rejeb 1421

https://tunisitri.wordpress.com/2017/07/08/a-manai-et-n-khatrouche-est-ce-le-retour-de-la-politique-en-tunisie/ءت

حديثى مع قناة الجزيرة مباشر:

ليلة 13 جوان 2008 أعطيت حديثا مطولا لقناة « الجزيرة مباشر ». وقد سألتني الصحافية عن المعارضة وما تستطيع أن تفعله في تلك الظروف؟؟؟ فأجبتها بأني في المعارضة ولكني لا أرى هذه المعارضة فهي ضعيفة مشتتة …وقد كان فيها حزب يسمى النهضة كان قادرا أن يصبح منافسا قويا للحزب الحاكم لكنه استعجل أمره وخطط نلأنقلاب مرتين – 1987 و1991-

ليلها جاءتني عشرات التلفونات تساندني وتؤيدني وتشكرني أن كشفت الحقيقة وجاءني تلفون من الختروشي يلومني وووووو.

ومن ذلك الوقت لم أسمع عنه سوى أنه أسس حزبا مغاربيا…لم

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