في ربش أوراقي القديمة، وجدت هذا،، صدر في 10 جوان 2013 بالشروق التونسية

في عين العاصفة على سوريا، والثقفوت التوانسة يتباهون بالثورة السورية وينكلون شتما بالقيادة السورية المقاومة،

ردا على سفيان بن حميدة.. حتى لا ننسى لأننا لن نغفر..

ردا على ما جاء في قناة نسمة من حديث يمس من هيبة النظام السوري

» العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار«

السيد سفيان بن حميدة، سلاما وحتراما،

لقد وصفت خلال ردك على المناضل « مرشد ادريس »، في برنامج السابعة مساء مؤخرا على قناة نسمة، النظام السوري بغير المحترم، وهذا التوصيف كان مستفزا للغاية وغير لائق بصحفي في قيمتك، فضلا عن أنه يفتقد للموضوعية والحياد، فوصف نظام بحجم وقيمة النظام السوري في هذه المرحلة بالذات وبهذا الشكل الاعتباطي يعتبر في نظري في حدود اللامسؤولية والسذاجة السياسية.

سيدي، ما هو غير أخلاقي أن تقوم في أوطاننا ثورات برعاية أمريكية واضحة وأن تُسَوَّقْ كما يُسَوَّقْ قميص أو عطر لبينيتون أو فرساتشي، وأن تَجِد كل الدعم والترحيب ممن يسمو بالتقدميين أو الثوريين،

ما هو غير أخلاقي هو أن ينتفض أبناء سيدي بوزيد والقصرين وتالة طلبا للعيش الكريم والحرية والعدالة فيكافئوا بدولة يسيرها شيوخ النكاح وختان البنات وفتاوى القتل على الهوية، ما هو غير أخلاقي، أن يمر السلاح الذي أطاح بنظام « القذافي » عبر تونس الدغباجي وفرحات حشاد وبالقاسم القناوي وبورقيبة، وأن تَدُرَّ علينا ليبيا الثورة بأطنان الأسلحة لتُطِيح بالشعب التونسي، وأن تُصَدَّر تونس جحافل القتلة لإبادة الشعب السوري الآمن، وهي التي فتحت ذراعيها ذات عيد جلاء، للمقاتلين الفلسطينيين الأشاوس، بعد ملحمة بيروت لتحميهم من الزمن القاهر وتخفف عنهم ألم مذبحة صبرا وشاتيلا،

غير الأخلاقي سيدي، أو بالأحرى العـــــار، أن نسمي « ثورة سورية »، طوفان العصابات المختصة في القتل وقرصنة الأوطان، عصابات متعددة الجنسيات والأهواء ومدججة بلعنة النفط، وان تلتقي الإمبراطورية الأمريكية مع شيوخ النفط وأحفاد جمال باشا السفاح ومثقفي العرب الأشاوس دون أن نحذف اسرائيل من القائمة، حول مشروع مركزي ألا وهو تغيير النظام في سوريا لبطلان صلاحيته أو عدم أخلاقيته،

العـــــار أن يفاوض حول سوريا رجال لم نعرف لهم تاريخا، رجال لا يعرفون من سوريا إلا القهوة الدمشقية وروائح الهيل حين يأتيهم الى العواصم الغربية هدية، فيتطاوسوا ويصروا على اعتبار أنفسهم الأجدر بقيادة المرحلة القادمة، فهل المرحلة القادمة ستكون بصغر حجمهم ؟؟.. لا أعتقد..

العـــــار، أن نعتبر أن حلب وادلب ومدينة القصير ودمشق ودرعا مدن محتلة من طرف النظام السوري وأن نصفق ونهلل لتحريرها بغزو تكفيري غنائمي، عفوا جهادي كما تصرون، وأن تكون مشيخة قطر هي المحررة لبلاد الشام العظيم، العـــــار أن يُهْدم جامع الأمويين تحت التكبير والتوحيد ويُقْطَعَ رأس أبي العلاء المعري وهو أعزل وتُقْطَع رؤوس الرُضَّع في مخادعهم وتُقْطَع أوصال النساء ويُنْحَر الرجال لأنهم رفضوا رفع شعارات ثورات التفجير والتدمير والتكبير، ولي أن أسأل : هل غزا بشار الأسد ونظامه أرضا عربية وهل اعتدى على أيا من الدول المجاورة ؟؟، وهل صار الدفاع عن الوطن وعن السيادة وعن حرمة التراب وأمن المدن السورية وسلامة المواطنين، هل صار الحفاظ على سوريا أمرا لا أخلاقي ؟؟.. هل كان عليه أن يظفر بصفقة ما تجعله أغنى الأغنياء ويرحل تاركا سوريا لربيع شيخ الاسلام أوباما ؟؟..

العـــــار، أن يتنكر الجميع لسوريا حضن المقاومة وخاصة ذاك من عاش في حماها دون أن يهتز له طرف، و العـــــار أن نطلق على الجيش العربي السوري ذا التاريخ البطولي الطويل تسمية : « قوات الأسد »، كما أنه ميليشيا خارجة عن القانون، وأن نختزل سوريا 5000 سنة حضارة، في تسمية « نظام بشار »، و العـــــار أن تكون فضائيات سفك الدم العربي هي الكتاب الوحيد المفتوح على الحقيقة !!!..

حين تهدينا سوريا قمحا لإطعام شعبنا، فنكافئها بمؤتمر يصفي تاريخها وجغرافيتها، ذلك هو العـــــار ، حين ينسى مثقفونا الانتصارات ويبنوا كل خطبهم على الهزائم وسياسة الأمر الواقع ذلك هو العـــــار ، وحين يقفوا رافعين الراية البيضاء على أعتاب اسرائيل دون أن يدعوهم أحد، ذالك قمة العـــــار والفضيحة..

العـــــار أن تصبح فلسطين، حلمنا العربي، حالة أمنية بعيدة المدى عن تفكيرنا وتدبيرنا وتحليلنا ورؤانا، وأن ننسى رموزنا من ليلى خالد لجورج حبش لسهى بشارة لأبو علي مصطفى وأبو جهاد وعرفات وأن نكتفي بالاستشهاد بفتاوى برنارد ليفي وماكاين واردوغان، والعـــــار أن تكشف المؤامرة صحفية صغيرة اسمها « ليزي فلان » وأن تكون بريطانية الجنسية، وأن يهجر « تيري ميسون » وطنه ليستقر في دمشق دفاعا عن جبل الشيخ ومرقد الأمير عبد القادر الرابض على نهر قاسيون وعن روح الشيخ الجليل محي الدين ابن عربي، بينما نحن نكيل الكيل كيلين لسوريا الصامدة في وجه العاصفة.

العـــــار أن تصبح أخبار الاستيطان في الأرض المحتلة ورفع علم الكيان الصهيوني فوق صخرة القبة وتدنيس المجندات لبيت المقدس مجرد تفاصيل ويصبح خبر تحرير مطار دمشق وحلب الشهباء من طرف الجيش العربي السوري من رجس القتلة، اعتداء لبشار على شعبه، وأن يضحي تفجير مقر الأمن القومي السوري واغتيال أكثر رجلين تخافهما اسرائيل عمل ثوري وأن نزغرد لانهيار الدولة تحت أقدام الاستقطابات الطائفية المسعورة.

الفخر سادتي صحفيي نسمة، وأي فخر، أن يخوض الجيش العربي السوري وحيدا وبهذه البسالة والصبر معركة الأمة في صمت بلا ضجيج وحملات إعلامية مثيرة، وأن تدير هذه المعركة المقدسة القيادة السورية بهذه الحنكة والمسؤولية والنضج السياسي والوعي بالمرحلة، والفخر أن يكون أحرار سوريا نساء ورجالا، بهذا الثبات والوفاء لعلم الوطن والتشبث بالتراب، دمشق لن تكون بغداد+، دمشق ستكون الفاتحة والتاريخ الذي لن ينسى، سيبدأ مجددا من دمشق.

لو كنت مواطنة سورية لقبَّلت أيادي الأسد لأنضوي تحت إمرة الجيش العربي السوري حتى أظفر بشرف خوض معركة المصير، ولخَيَّرت العيش في عاصمة الأمويين ومرفأ صلاح الدين أميرة حرة يحميها الأسود حتى لا أموت في قبو ثورة تحميها الضباع.

هند بالحاج علي

تونس، الشروق، 10 جوان 2013

#HendYahia