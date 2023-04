L’ancien évêque contestataire Monseigneur Jacques Gaillot est mort, à 87 ans

Monseigneur Gaillot, en 2007. Wikimedia Commons

Publié le 12/04/2023 à 21:40

l’essentielMonseigneur Gaillot, évêque contestataire qui a défendu la cause des divorcés, des homosexuels et des immigrés, au sein de l’Eglise, est mort, ce mercredi 12 avril, à l’âge de 87 ans.

Monseigneur Gaillot est mort à Paris ce mercredi 12 avril dans l’après-midi, a appris l’AFP auprès de la Conférence des évêques de France. Ce décès fait suite à une maladie fulgurante, a précisé un proche de l’évêque. « Il est mort apaisé, serein, entouré de ses proches ».

Le diocèse d’Evreux avait indiqué récemment que Mgr Gaillot souffrait d’un cancer du pancréas. Évêque d’Evreux pendant 13 ans (1982-1995), le Vatican lui avait retiré sa charge en janvier 1995, en raison de ses positions non orthodoxes au sein de l’Eglise. Médiatique, il détonne et agace en haut lieu, jusqu’à ce que le Vatican, « désorienté », demande aux évêques de France de faire le ménage chez eux.

Défenseur « des exclus et des sans-abri »

Après son éviction du diocèse d’Evreux, il est nommé à titre honorifique évêque « in partibus » de Partenia, un diocèse de Mauritanie disparu au Vème siècle. Mgr Gaillot fait alors de ce diocèse « virtuel » un instrument de défense des exclus (sans-papiers, SDF, etc.). En septembre 2015, il avait été reçu par le pape François pendant près d’une heure, devant lequel il avait défendu la cause des divorcés, des homosexuels et des immigrés. « Au-delà de certaines prises de position qui ont pu diviser, nous nous rappelons qu’il a surtout gardé le souci des plus pauvres et des périphéries », a déclaré mercredi soir à l’AFP la CEF.

JAQUES GAILLOT,

J’ai entendu parler de Jacques Gaillot pour la première fois au début du mois de juillet 1991. Je venais de quitter mon pays, la Tunisie, deux mois plus tôt, bien décidé à témoigner de l’enfer que des hommes y faisaient vivre à certains de leurs semblables et à dénoncer, haut et fort, le climat de terreur qui s’y était installé. Un pur hasard, mais pour moi, c’était tout simplement le Mektoub, qui me fit rencontrer au café Le Cluny a Paris, Ali Saïdi, par l’entremise de Mezri Haddad. Ali Saïdi, un compatriote immigré, demeuré, au bout de plus de vingt ans de séjour en France, aussi attaché à son village natal de l’ouest tunisien, qu’il l’était devenu à Evreux, la ville normande qui l’avait adopté et où il comptait de vieilles et solides amitiés, dont justement Jacques Gaillot.

Ali m’informa que c’était lui qui donna l’information à l’AFP sur mon arrestation au mois d’avril à Tunis et m invita tout naturellement à venir chez lui, à Evreux me promettant des rencontres avec la presse locale. C’est ainsi que j’ai donné le 14 juillet trois interviews : l’une à la correspondante de RFI à Evreux[1], et deux autres aux deux journaux régionaux.

Il me promit une rencontre avec Monseigneur Gaillot, qu’il me présenta d’emblée comme étant l’homme des miracles et le sésame qui ouvre les portes les plus blindées.

J’étais tout particulièrement enchanté par la perspective de rencontrer ce vénérable homme d’Église. Au-delà des services que l’Évêque pourrait rendre à ma cause, j’en attendais surtout, de pouvoir renouer, à travers lui, le dialogue entre croyants de traditions spirituelles différentes, dans lequel je m’étais investi un certain temps au milieu des années 60.

Cette première rencontre de ce mois de juillet 1991 avec Jacques Gaillot, fut brève mais combien riche de sens. Je dirai, en paraphrasant l’auteur du « Prophète », le grand Khalil Gibran, que j’ai découvert en lui, en l’espace d’un quart d’heure, « le frère dans la religion de l’esprit ».

Je dois avouer que, même sans les assurances de mon compagnon Ali, je n’étais guère surpris par la chaleur de l’accueil qu’il me réserva, tant j’étais pétri par l’enseignement de ces deux versets du Coran, à propos des Chrétiens « Et tu trouveras, certes, que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : nous sommes Chrétiens. C’est qu’il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil », et,

« Nous avons fait suivre Nos « autres » messagers de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté L évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude ». Certes j’ai trouvé auprès de Jacques Gaillot l’accueil, l’écoute et la compassion, que j’attendais de lui, la douceur et la mansuétude si caractéristiques du bon Chrétien, mais j’ai découvert aussi, en lui, cette flamme qui anime tous les hommes qui assument pleinement leur condition humaine et qui les fait courir, à la rencontre des autres, même quand ils ne bougent pas.

De cette première rencontre, j’étais sorti avec une certitude, celle d’avoir rencontré un frère dans la religion de l’esprit, mais aussi, un véritable compatriote, puisque ma terre natale, à laquelle je fus arraché, accueillait dans ses entrailles, en même temps, les restes de mes aïeux et ceux du père Gaillot.

Dès lors, il était tout naturel, que depuis cet été 1991 et jusqu’au départ de son locataire, l’Évêché d’Evreux devienne une escale obligée pour de nombreux exilés tunisiens, en quête parfois d’un simple réconfort moral, et qu’il accueille tour à tour, d’anciens ministres, des militants, des étudiants, de simples demandeurs d’asile et même un observateur judiciaire. C’est en son sein, en effet, qu’un autre Ebroïcien non moins célèbre, Maître Alain Monod, avait donné sa conférence de presse sur les graves violations constatées lors des procès qui se déroulèrent au mois de juillet 1992 à Tunis.

Tout au long des quatorze dernières années, Jacques Gaillot a été souvent aux côtés des Tunisiens en lutte pour la dignité, la liberté et la justice. Il fut la première personnalité française d un si haut rang à écrire à l ambassadeur de Tunisie à Paris pour attirer son attention sur les graves violations des droits humains en Tunisie, signé nos pétitions, soutenu nos actions et son nom trône dans les comités d’honneur de nombre de nos structures associatives

Et c’est tout naturellement aussi, que de nombreux Tunisiens se sont retrouvés une nouvelle fois, au mois de Janvier 1995, à l’Evêché d’Evreux, pour exprimer leur gratitude envers l’homme qui leur avait ouvert les bras le premier et pour lui témoigner amitié et solidarité au moment où, à son tour, il allait connaître l’exil.

Dix ans après ce rassemblement à l’Evêché d’Evreux, à la veille du départ de Jacques Gaillot pour sa nouvelle destination, l’étranger que je suis, ne regrette pas d’avoir crié au scandale de cette décision.

Enfin, comment revenir sur ces événements sans avoir une pensée et faire une prière à la mémoire de Ali Saïdi, l’homme qui me fit connaître Jacques Gaillot et qu’une main criminelle nous ravit au mois de décembre 2001, à Gafsa, sa ville natale.

Ahmed Manaï.

Lettre envoyée par Ahmed Manaï,

PARIS 2005

Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie

Impasse du Génie

75013 Paris

Paris le 1 mars 1992

A l’attention de Monseigneur Jacques Gaillot Evêque d’Evreux

BP: 355_ 27001 Evreux

Monseigneur Jacques Gaillot

J’ai pris connaissance de votre lettre adressée à l’ambassade de Tunisie à Paris en date du 21 novembre 1991 au sujet de la situation des droits de l’homme en Tunisie et je vous en remercie.

Malheureusement et malgré les interventions de nombreuses organisations humanitaires et davantage encore d’hommes de cœur la situation a empiré ; les morts sous la torture se multiplient et encore plus les disparitions.

Je vous envoie le dernier communiqué de presse d’Amnesty International ainsi que son action urgente concernant le jeune Noureddine Masdi disparu après qu’il se soit rendu à une convocation de la police le 27 janvier 1991

En vous remerciant pour votre action charitable qui fait honneur à votre sacerdoce et à votre personne

Veuillez croire Monseigneur Jacques Gaillot à ma haute considération et à la reconnaissance des victimes de cette terrible répression.

Ahmed Manaï

[1] https://tunisitri.wordpress.com/2017/12/06/un-opposant-tunisien-a-evreux-de-la-torture-a-lexil/

[2] https://tunisitri.wordpress.com/2017/12/07/repression-un-opposant-tunisien-temoigne/

