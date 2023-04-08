نورالدين الشطي….كما عرفته:30نوفمبر 2004ه

نورالدين الشطي….كما عرفته

عرفت نورالدين الشطي في سنة 2004 في باريس وتم ذلك عن طريق الهادي الجيلاني المكتباجي والمسؤول عن ّحزب التكتل الدمقراطي للحرية والعملّ ّفي باريس وصاحبه مصطفى بن جعفر.

نورالدين الشطي كان مناضلا في حركة أفاق (برسبكتيف) وهي الحركة اليسارية التونسية التي نشأت خلال ستينات القرن الماضي. وقد تحول للنضال في حركة التحرير الفلسطينية بالخصوص فقد كان عضوا في الجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين التي كان يتزعمها نايف حواتمه. وقد ناضل صلب هذه الحركة من شهر جويلية 1969 الى 1977.

وقد استقر بالسويد حيث نشط في الحقل الاجتماعي والجمعياتي وتولى تباعا : رئاسة الجمعية التونسية بالسويد ثم رئاسة الجمعية الثقافية التونسية في استوكولهم ورئاسة جمعية الطلبة الأجانب العاطلين عن العمل في السويد ثم رئيس المعهد العربي في استوكولهم.

ويقول نورالدين أنه انخرط في العمل السياسي التونسي بتقديم مصطفى بن جعفر الى الأوساط الاشتراكية والدمقراطية السويدية وكذلك المركزية والشخصيات النقابية

بعد جانفي 2011 التقيت عديد المرات مع نورالدين في سوسة وشارك معنا في نشاطات المعهد التونسي للعلاقات الدولية.