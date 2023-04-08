بداية النزاع الجزائري-المغربي حول الصحراء الغربية: 1975

الصحراء الغربية

في سبعينات القرن الماضي كنت أدرس بجامعة قسنطينة وكنت أسكن بالطابق الأول في عمارة صوناطيبا في حي سيدي مبروك بقسنطينة وهو حي جديد أغلبية سكانه من الجامعيين الأجانب. كان من بين جيراني صديق تونسي هو خالد الفالح الذي كان يدرس الفيزياء وكان ينتهي لحركة يسارية تونسية..

وفي أواخر شهر ديسمبر 1975 بدأت أعيش الصراع المغربي الجزائري من أجل الصحراء الغربية. كانت نوافذ الشقة تفتح على الطريق السيارة المؤدية الى حي سيدي مبروك الشعبي القديم.

ذات يوم من أواخر شهر ديسمبر 1975 مع الغروب دق الباب ففتحت وإذا بعوني درك وطني-ما يعادل الحرس الوطني في تونس-

يطلبان مني الدخول. قال لي أحدهما » لأمر بسيط ّ فأدخلتهما دون أن أطلب منهما شيئا. فعلا لم يطل الأمر راقبا جواز سفري وجواز زوجتي مليكة الجزائرية.

وكانت تلك بداية المسيرة السوداء في الجزائر والتي أطرد فيها خلال 48 ساعة ما بين خمسين وتسعين ألف مواطن مغربي حسب المصادر-بعضهم مقيم بالجزائر من ثلاثة أجيال- وقيل أنها كانت ردا على المسيرة الخضراء التي انطلقت من المغرب في اتجاه الصحراء.

وتابعت معركة « أمغال الأولى » التي استشهد فيها أحد طلبتي وقد تأثرت لذلك كثيرا وتحمست له وتواصلت بالمراسلة مع الأمين العام الأول لمنظمة البولزاريو « الوالي مصطفى السيد » وجاءني رده في أسبوع بخط غير مقروء وفي ورقة كراس مربعات وبعد ذلك تعرفت أن الجزائريين استعملوا المقاتل الذي بين أيديهم.

تحمست كثيرا لقضية التحرير هذه ونشرت بيان مساندة في صحيفة « النصر » الصادرة بقسنطينة باسم الجالية التونسية التي لا علم لها بالقضية ولا أحسب أنها انشغلت بها يوما.

في سنة خمس وتسعين 1995 تعرفت في باريس على أول قائد لأول حركة تحرير في الصحراء وهو السيد ادريس البصري قائد « حركة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب » التي وقع القضاء عليها من قبل الأسبان سنة ستين وتسع مائة وألف 1960

منذ حوالي العشرين سنة كتبت ورقة -باللغة الفرنسية -لم أجدها الان وسوف أحاول أن أعيد كتابتها وفيها شهادات كثير من الجزائريين عن مواقفهم من القضية الصحراوية…

أحمد المناعي