« المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة »معتد »1998 -2023: القانون الأساسي

دار الفكر « مليكة »

« معتد »

النّظام الأساسي

العنْوان الأوّل: التّعريف بالجمعيّة و أهدافها.

الفصل 1: التّكوين.

تكوّنتْ بيْن الأشخاص الذّين اِتّفقوا أو سيتّفقون على هذا النّظام الأساسي، جمعيّة أُطلق عليْها اسم » المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة »، وهي خاضعة لتراتيب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظّم للجمْعيّات.

الفصل 2: أهداف الجمعيّة.

تهدف الجمعيّة إلى نشْر ثقافة السّلم و نبذ العُنف و الحرْب و النّزاعات المُسلّحة و كافّة أنواع العنصريّة وكذلك ثقافة العدْل و المُساواة بيْن الدّول و الشّعوب، و بيْن المكوّنات الاِجتماعيّة و السياسيّة و الدّينيّة و بيْن المرأة و الرّجل في المجتمعات الإنسانيّة طِبْقًا لميثاق الأمم المُتّحدة.

كما تهدف إلى إرْساءِ الشّروط الموضوعيّة لثقافة الحوار و التّفاوض في حالات الخلاف و النّزاع بيْن الدّول، و داخل المُجتمعات، و مُناصرة قضايا الحقّ و العدْل و الدّفاع عنْ سيادة الشّعوب واَستقلال الدّول و مُناهضة الهيْمنة و الاِستعمار و التّدخّل الأجنبي …

و تعمل الجمْعيّة على المساهمة في تكْريس مبادئ حقوق الإنسان واَحترامها في تونس خاصّة وفي الفضاءات المغاربيّة و العربيّة و الدّولية عامّة،.

و منْ أهداف الجمعيّة أيْضًا، السّعي إلى تشجيع و تنشيط التّعاون و التّبادل الثقافي و الاِجتماعي و الاِقتصادي بيْن تونس من جهة و البلدان العربيّة و الإفريقيّة والعالم الثالث من جهة أخرى.

الفصل 3: مدّة الجمعيّة.

مدّة الجمعيّة غير محدودة.

الفصل 4: مقرّ الجمعيّة.

مقرّ الجمعيّة: نهج الشهيد محمد الشادلي الوردانين ولاية المنستير5010

و يُمكن نقْله بنفس المدينة أو الولاية بقرار من الهيئة المُديرة، أمّا نقله خارجها فيتطلّب قرارا تتّخذه الجلسة العامّة. كما يُمكن تأسيس فروع لها حسب مُقتضيات و شروط يضبطها النّظام الدّاخلي.

الفصل 5:

يجب على الهيئة المُديرة أنْ تُدْرج إعْلانًا بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة تنصّ فيه على اسم الجمعيّة وهدفها و تصنيفها و مقرّها الاِجتماعي، و على عدد وصل الإيداع وعلى أسماء وألقاب ومهن مؤسّسيها و المكلّفين بإدارتها بأيّ وجه كان.

العنوان الثاني: الاِنْخراطُ بالجمعيّة:

الفصل 6: الشّروط .

يُمكن لكلّ تونسيّ بالغ مِنْ ذكرٍ أو أُنثى الاِنخراط بالجمعيّة على قاعدة اِقتناعهِ بأهْدافها و اَلْتزامه بمبادئها الواردة في نظامها الأساسي وعلى شرْطِ أنْ يكُون ذا كفاءة و خِبْرةٍ بمجالاتِ نشاطِ الجمعيّة، و معروفٌ باَستقامة أخْلاقه و الخلوّ من السّوابق العدْليّة و أنْ يأْتي ترْشيحه من قبلِ إثنيْنِ من المؤسّسين للجمعيّة و كذلك أنْ يُؤدّي معلوم اِنْخراطه.

و يضبط النّظام الدّاخلي للجمعيّة إجراءات و تراتيب العمل فيها.

الفصل 7: المِقدار.

كلّ شخصٍ يُعبّر عن رغبته في الاِنتساب إلى الجمعيّة و يُقبل طلبه و يُصبح عُضْوا فيها، مُلزم بدفْع معلوم اِنخراط سنويّ قدْرُه خمسون دينارا.

و يُمكن مُراجعة معلوم الاِنْخراط السّنوي باَقتراح من الهيئة المديرة، و بعد موافقة الجلسة العامّة العاديّة.

و يحقّ للعضو المُشارك بفعاليّة في نشاط الجمعيّة و المُساهمة في اَتّخاذ القرارات داخلها وفق ما يُحدّدُه النّظام الدّاخلي مِنْ شروطٍ و آليّاتٍ.

كما يتوجّبُ عليه الاِلْتزام بقرارات الجمعيّة، و بأنْ يكُون عنصرًا فعّالا فيها.

الفصل 8: فِقْدان العُضويّة.

يفقد صفة العُضويّة في الجمعيّة كلُّ مَنْ:

قدّم اِستقالته و وجّهها في ظرف مضمون الوُصول إلى رئيس الجمعيّة.

قرّرتْ الهيْئة المُديرة رفْتَهُ مِنْ أجلِ اِرْتكاب خطإ فادِحٍ مُخلٍّ بمبادئ و أهداف الجمْعيّة، و بنظامها الدّخلي أوْ اِرْتكابٍ جُرْمٍ مُخلٍّ بالشّرف بعد صدور حكم قضائي نهائي في شأنه، غيْر أنّ هذا الرّفت لا يتقرّرُ بصورة نهائيّة إلاّ بعد اِستدعاء المَعْنيّ بالأمر للإدْلاء بِبياناته فيمَا نُسِبَ إليْهِ في أجلٍ محدّد، و يضبط النّظام الدّاخليآجال و آليّات هذه المسألة.

العنوان الثالث: موارد الجمعيّة.

الفصل 9: المداخيل.

تتكوّن مداخيل الجمعيّة مِنْ :

– معاليم اِشتراكات أعضائها.

– المُساعدات االعُموميّة.

– العائدات و الفّوائض المُتاتّية مِنْ مُكتسباتها الماليّة.

– العائدات المُنجرّة لها من نشاطاتها: البحوث و الدّراسات و الاِسْتشارات و المنشورات و المُؤلّفات و النّدوات و التّظاهرات الثّقافيّة و الفكريّة إلخ…

-التّبرّعات و المُساعدات و الهِبات و الوصايا غير المشروطة ذات المصادر المعروفة…و ترفض الجمعيّة كلّ المُساعدات و الهبات و التّبرّعات من أيّ مصدر أجنبيّ مهما كان.

العنْوان الرّابع: التّنظيم الإداري.

الفصل10:إدارة الجمعيّة.

تُدير الجمعيّة هيئة مُديرة، كلّ خدمات أعضائها تطّوعيّة و مجّانيّة، و تتركّب الهيئة مِنْ …….ينتخبهم المُنخرطون لمدّة ثلاث سنوات بالاِقتراع السرّي و المُباشر في جلْسةٍ عامّة، و تتكوّن الهيئة مِن رئيسٍ و نائبيْنِ و كاتب عام و نائبه و أمين مالٍ و نائبهِ و …..أعضاءٍ يتحمّل كلّ منهمْ مسؤوليّة مضبوطة يُحدّدها مجال اِختصاصهِ.

يُمكن إعادة اِنْتخاب كلّ عضو من الهيئة المُديرة بدوْرتيْن.

و يُمكن التّرفيع أو التّخفيض من عدد أعضاء الهيئة المُديرة و توْضيح صلاحيّات كلّ منهمْ بقرارٍ من الجلْسة العامّة.

و تختار الهيئة المُديرة شخصيّاتٍ عِلْميّة و فكْريّة و سياسيّة مِنْ تونس و البلاد العربيّة و الإفْريقيّة و الإسْلاميّة لتكْوين هيئة شرفيّة بالجمعيّة.

الفصل 11: اِجتماعات الهيئة.

تجتمع الهيئة المُديرة بصورة دوْريّة مرّة كلّ ثلاثة أشهر، و كلّما دعتْ الحاجة إلى ذلك، بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل… و عند عدم توفّر النّصاب، تجتمع بعد 15 يوْمًا بمَنْ حضرَ، بعد توْجيه اِستدْعاءات رسميّة في الغرض. و تأخذ قراراتها بأغلبيّة أصوات الحاضرين مِن أعضائها. و عِنْد التّساوي يكون صوْت الرّئيس مرجحا. يُحرّر محضر في الغرض و تُسجّل القرارات بدفتر الجلسات.

الفصل 12: صلاحيّات الهيئة المُديرة.

تتمتّع الهيئة المُديرة بالصّلاحيّات التّامة للقيام بجميع العمليّات التّي هي مِنْ مشمولاتها باَستثناء القرارات التّي تختصّ بها الجلسة العامّة، و يندرجُ ضِمْن الهيْئة المُديرة خاصّة:

تنْفيذ قرارات الجلسة العامّة.

إعداد مشروع النّظام الدّخلي للجمعيّة، و التّعديلات المُحتملة، و عرْضه على الجلْسة العامّة للمُصادقة.

النّظر في قبول مطالب الاِنْخراط بالجمعيّة و حالات الرّفتِ مِنْها.

إسناد العُضْويّة الشّرفيّة.

إنشاء أو حذف فروع للجمْعيّة وَفق ما يُحدّده النّظام الدّاخلي، على أنْ يتمّ عرض الأمر على الجلسة العامّة عنْد اِنْعِقادِها.

شراء أو كِراء ما يلْزم لنشاط الجمْعيّة مِنْ محلاّت و أثاث و أدوات و تجْهيزات…

ضبط أُجور و أتْعاب مَنْ يُسدّدُون خدمات لفائدة الجمْعيّة.

نقل مقر الجمعيّة بنفس المدينة أو الوِلاية.

الفصل 13: التّفويض:

يُمكن للهيْئة المُديرة تفويض جانب من صلاحيّاتها إلى أحد أعضائها، و ينْبغي أنْ يصدر قرار التّفويض عنْ أغلبيّة أعضاء الهيئة المُديرة، و أنْ يُوقّع مِنْ قِبل عضْوين على الأقل مِنْ بيْنهما الرّئيس. و يتعيّن تسجيله في دفتر الجلسات

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المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة

« معتد »

منظمة ثقافية و سياسية مستقلة عن كل الحكومات و عن كل التنظيمات السياسية و الحزبية تأسست بتاريخ 20 مارس 1998 في باريس ثم تحولت الى تونس سنة .2011.

الرائد الرسمي عدد 83 بتاريخ 11 جويلية 2013 ص 4583