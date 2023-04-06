..الأزهرالعبعاب كما عرفته…أحمد المناعي

الأزهر العبعاب كما عرفته

هو من أول القيادات النهضاوية التي عرفتها في باريس بداية إقامتي فيها في شهر ماي 1991 وذلك لسببين أساسيين أولها أنه كان يدير مكتبة ظلت لسنوات عديدة مثابة جانب كبير من التونسيين طلاب اللجوء في باريس وهذه المكتبة هي مكتبة « عقبة » ولسنوات عديدة حسبت أنها سميت كذلك تيمنا بالقائد الإسلامي بينما ترمز الأحرف الأولى لاسم بالفرنسية الى أسماء الشركاء الأربع.

والسبب الثاني أنها كانت تقع في حي يسكنه أنسابي الذين كنت أتردد عليهم كثيرا في تلك الفترة.

لا أذكر أني اقتنيت شيئا من المكتبة يوما، فأكثر ما كانت تبيعه هو من التراث ولكنها ساعدتني في توزيع كتيب نشرته أيامها عن تقرير منظمة أمنستي لشهر ماي 1992 عن تونس وهو أقوى وأعنف تقرير للمنظمة عن تونس خلال تلك الفترة.

الازهر من الجيل الأول من الشباب التونسي الذي انخرط في العمل الإسلامي وكان ذلك كما يذكر على يدي « أستاذ الرياضيات علي نوير من شربان » الذي جاء للتدريس بمعهد مدنين ّ وهو أول من بادر بتأسيس نواة تنظيمية بالمعهد تولى قيادتها الازهر عبعاب.

ويذكر العبعاب ّأن توجهاتهم كانت تربوية بحتة بغية الدفاع عن قيم ديننا الذي كنا نراه مهدّدا من طرف جملة من التيارات الهدامة كالتنصير والبهائية والماونية والماركسية وغيرها.

وهو محق في ذلك نسبيا فقط. فنوايا القيادة ليست دائما هي نوايا الأتباع. فقد دعاني الغنوشي لإلقاء محاضرة عن محمد إقبال – الذي كنت أعشقه وأحفظ بعض أشعاره واكتشفت فكره منذ الستينات – في المعهد الذي كان يدرس به في القيروان في بداية السبعينات ولكنني اكتشفت أن بعض تلاميذه في هذا المعهد كانوا أول مجنديه..

في سنة ثلاث وتسعين انتخب العبعالب في مجلس شورى النهضة وتمت العملية بسرية كاملة حتى أني لم أعرف ذلك وأنا على تواصل معه إلا بعد عقدين. وقد اقترح على قيادته » استقالة القيادة المباشرة وعلى رأسها الغنوشي وإعادة المبادرة الي الداخل لإيجاد حل مع السلطة ولخص موقفه في بيان « دعوة إلي الرشد ».

هذا الاقتراح لو تفاعل معه الغنوشي لأخرج البلاد من أزمتها ولفتح أبواب السجون للمعتقلين. وفي المقابل لكان الامر انتحارا للغنوشي كونه شهادة فشل ذريع في اختياره المحاولات الانقلابية والإصرار على ذلك.

وقد ثمنت ذلك الموقف ورأيت فيه تحركا شجاعا يستحق التشجيع وترجمت البيان إلى الفرنسية ونشرته ووزعته كثيرا فلأول مرة بحسب معرفتي تحدث في هذه الحركة استقالة علنية في الخارج ينشرها صاحبها في الصحافة العالمية (الحياة) ويفسر أسبابها ودوافعها ويدعو فيها قيادة الحركة إلى مراجعة نفسها. الذي لا يعرف تصرف القيادة والاتباع على السواء تجاه العضو المستقيل أو المتمرد على القيادة لا يعرف شيئا عن هذه الحركة وعن أخلاقياتها. فالمستقيل يتعرض إلى ما يعرف بأسلحة الدمار الشمال حتى لو كان قبل ذلك « مرجع التقليد » وكل ذلك بعلم راشد الغنوشي وربما بإيعاز منه.

الاحتفال بذكرى الاستقلال:

قبل أسابيع من 20 مارس من عام 1996 بدأت أحضر لندوة حول الذكرى الخمسين لاستقلال تونس. وقد بذلت جهدا كبيرا في البحث عن متدخلين تونسيين وأجانب ثم عن مجلة أو صحيفة تتولى نشر صدى لأعمال هذه الندوة وقد حاولت إقناع أنطوان سفير مدير مجلةّ « كراسات شرقية » أن يدخل معنا هذه التجربة إلا أنه اختار خوضها مع وكالة الإعلام الخارجي ومع جامعيين تونسيين في جامعة قرونوبل. واستطعت أن أتفق مع الباحث « كنث براون: مدير مجلة شعوب البحر المتوسط » على إصدار عدد خاص بالموضوع.

Cahiers d’Orient Antoine Sfeir

Revue des Peuples Méditerranées Kenneth Brown

أما عن تمويل الندوة فلم أستطع الحصول على أكثر من 500 فرنك من…الازهر عبعاب. في النهاية لم ينجز عملنا هذا لأن اثنين من التونسيين الثلاثة الذين تعهدوا بورقات ومداخلات تراجعوا في آخر وقت. والحقيقة أن القضايا الوطنية لم تكن تستهوي التونسيين في المهجر وقتها فقد كان الوقت لحقوق الانسان والدمقراطية..

وقد عرفت كثيرا من قيادات النهضة في كثير من البلدان الأوروبية وكلهم أو أغلبهم من جيل تربى على شعار « الإسلام هو الحل ».

https://tunisitri.wordpress.com/2011/08/07/lazhar-abaab-appel-a-la-sagesse-des-tunisiens-1994/

Juillet 1994

الازهر عبعاب لم يكتف بالاستقالة من حركة مغامرة انقلابية تسببت في ارتكاب جرائم بل دعاها للاعتذار للتوتسيين وهو ما عجزت عنه إلى حد الان وما لن تفعله وهو ما ينهي وجودها.