الندوة التى أبطلها الكوفيد: العلاقات التونسية السورية بعد سقوط النظام التونسي

جامعات موسكو وصفاقس وسوسة وتونس والمعهد التونسي للعلاقات الدولية ا

في 14 جانفي 2011

أحمد المناعي- المعهد التونسي للعلاقات الدولية

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المحور الثاني : العالم العربي و ملامح الخريطة الجغرا- سياسية الجديدة:

المظاهر والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة فيها.

يقول عالم الجغرافيا السياسية الأميركي « أشعيا بومان « Isaiah Bowman »: » إنّ الجغرافيا تتغيّر بسرعة لا تقلّ عن سرعة تغير الأفكار نفسها أو التغيّر في مجال التكنولوجيا « ، أي بتعبير آخر أنّ الخريطة الجغرا-سياسية للعالم تتغير بسرعة، لا سيّما منذ انهيار الإمبراطورية السوفياتية منذ سنة 1986 وسقوط جدار برلين في أكتوبر 1989 وبصفة ملموسة للعيان اليوم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 و سقوط عديد الأنظمة بالعالم العربي في إطار ما يعرف بموجة انتفاضات « الربيع العربي » التي انطلقت من تونس في 17 ديسمبر 2010 لتساهم في سقوط النظام السياسي القائم حينها في 14 جانفي 2011 وتمتدّ لاحقا إلى الأقطار العربية بالمغرب ثمّ بالمشرق العربيَيْنِ بسرعة فائقة وغير مسبوقة في التاريخ السياسي للعالم مطيحة بأنظمة حكمت العالم العربي لعقود بقوى وأدوات داخلية وخارجية على حد سواء وذلك بكل من: ليبيا (في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011) ومصر (11 فبيراير 2011) واليمن (2012) والعراق…، فيما تمكن النظام السوري بقيادة بشّار الأسد من الصمود إلى غاية اليوم رغم بشاعة الهجمة والمؤامرة الدولية التي تعرّض لها بتخطيط من دول وأطراف معلنة تارة ومتسترة تارة أخرى منذ مارس/آذار 2011…

ولم تبق القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ولا القوى الإقليمية القديمة (فرنسا وألمانيا وإيطاليا) وإيران خاصة الصاعدة منها (المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر مؤخرا…) في معزل عن كل هذه التغييرات الجيو- سياسية في العالم العربي، حيث تدخلت بشكل أو بآخر سواء بإيعاز من القوى والتنظيمات الدولية الحليفة والموالية لها أو باختيار منها حفاظا على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على الساحة لأجل فرض أجنداتها وخياراتها بحثا عن منافع اقتصادية ومالية وترابية وتمَوقعٍ سياسي واستراتيجي أفضل في المغرب والمشرق العربيَيْنِ على حد سواء… فكانت الحروب والنزاعات العسكرية والعرقية والإيديولوجية…، باسم السياسة أو الدين أو المذهب (سني- شيعي) تحت مسميات ومخرجات عديدة فكانت الانتفاضات وتتالت سقوط الأنظمة، الواحد تلو الآخر والدمار وخراب الأوطان ماديا وبشريا وديمغرافيا وثقافيا بتيارات وايديولوجات وأفكار متشددة وافدة، صِيغت في كنف السرية في مكاتب مغلقة وتجسّمت ميدانيا في أكثر من قطر متسبّبة في حالة من الانهيار لم يشهد العالم العربي مثيلا لها طيلة تاريخه الطويل منذ عقود، إن لم نقل منذ قرون.

ونتيجة لما تقدم بدأت تشكّلت خريطة جيو-سياسية جديدة بالعالم العربي اتضحت ملامح أجزاء ومناطق منها على غرار اليمن والعراق وسوريا رغم كثرة المتاعب والصعوبات بها، بينما لم تتضح ملامح البعض الآخر منها إلى حد الآن بسبب تواصل العمليات العسكرية: على غرار ليبيا مثلا.

وفي ظل المشهد الحالي ثبت لكل المحللين والملاحظين في العالم معطيَيْنِ اثنيْنِ أولهما الدور الذي لعبته تركيا ورئيسها رجب طيّب أوردوغان وحلفائه وفي مقدمتهم دولة قطر في أسلَمَة المنطقة بتمويل وتسفير المجاهدين « الدواعش » إلى سوريا من كافة بلدان العالم العربي والإسلامي من جهة، وإحياء دور الإمبراطور العثماني في المنطقة العربية مشرقا ومغربا، لا سيما في ليبيا بعد تعبير الرئيس الجزائري الجديد المنتخب مؤخرا عن معارضته لأيّ حل عسكري في ليبيا وانحسار دوره في الأراضي السورية منذ أشهر لاصطدامه بالدورين الروسي والإيراني على الميدان.

يضاف إلى ذلك الدور الذي لعبته كل من روسيا وإيران في جميع المفاوضات والمشاورات والمؤتمرات والعمليات الميدانية على الساحتين الدبلوماسية والعسكرية في الملف السوري و كذلك في العراق و اليمن وبدرجة أقلّ في ليبيا. وخلافا لتركيا التي بدأ دورها في الانحسار والتراجع فإنّ محور موسكو – طهران هما المرشحان الرئيسيان ليكون دورهما أكثر استقرارا وفاعلية على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث ستتمكن روسيا من تحقيق الحلم الذي ظلت مئات السنين تسعى إليه، وهو الوصول إلى المياه الدافئة والحضور في شواطئ البحر المتوسط أو المحيط الهندي، فيما ستوسّع إيران من دائرة نفوذها في منطقة الخليج العربي ودول الجوار (سوريا والعراق ولبنان بالأساس) إلى درجة أنه أصبح من الصعب اتخاذ قرار سياسي في التنظيم السياسي للمناطق الشاطئية لأوراسيا في غيابها…

في هذا الإطار تتنزّل هذه الورقة البحثية التي تسعي إلى البحث في جذور هذه الخريطة الجغرا-سياسية ومختلف الأطراف الفاعلة والمؤثؤة في تشكّلها عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وايديولوجيا… وللخوض في كل هذه القضايا المتشابكة والمعقدة في ذات الوقت نقترح على المشاركين ثلاثة محاور رئيسية وهي تباعا:

المحور الأول : جذور قيام النظام الاستراتيجي والخريطة الجغرا-سياسية الجديدين بداية من سنة 2011 :

الجذور الاقتصادية: مسألة النفط والغاز…

– الجذور السياسية: أمن الكيان الصهيوني في علاقة بتطوّر الأوضاع وموازين القوى بكل من فلسطين ولبنان منذ 2001…

– الجذور الأيديولوجية والفكرية: إحياء الفكر الديني وأسْلَمَةَ المنطقة بالعمل ماديا وأدبيا وإعلاميا على وصول أنظمة ذات مرجعيات دينية قصد زعزعة الأمن والاستقرار البلدان العربية وبث الفوضى الخلاقة بها خدمة لمصلحة الكيان الصهيوني…

المحور الثاني: القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في النظام العالمي الجديد وتشكل الخريطة الجغرا-سية بالمنطقة العربية:

دور الولايات لمتحدة: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

دور روسيا الاتحادية: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

دور الدول الأوروبية: فرنسا – إيطاليا – أمانيا… : ماديا – عسكريا – إعلاميا…



دور دول الخليج العربي: المملكة العربية السعودية – قطر – الإمارات العربية المتحدة…: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

دور إيران وحزب الله بلبنان و العراق: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

دور إيران في الملف السوري: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

دور مصر في الملف الليبي: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

دور تركيا في الملفين السوري و الليبي: ماديا – عسكريا – إعلاميا…

المحور الثالث: أزمات وتداعيات وآفاق المشهد الجيو- ستراتيجي بالمنطقة العربية:

الحصيلة البشرية والعسكرية…

الحصيلة الاقتصادية والمالية…

الحصيلة الاجتماعية والثقافية والنفسية…

الآفاق والسيناريوهات الممكنة في المنطقة العربية على المدى القريب والمتوسط…

مقترح التاريخ: شهر افريل 2020 : تونس: الخميس 17 أفريل 2020 و صفاقس الجمعة 18 أفريل 2020.

اقتراح شراكة ثلاث جامعات تونس وصفاقس وموسكو

بالنسبة لليوم الدراسي بصفاقس المقرّر ليوم الجمعة 18 أفريل 2020 ورد إلى حد الآن مقترحان هما:

« الجذور التاريخية للعلاقات الروسية- العربية ». د. عثمان البرهومي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومخبر LERIC بجامعة صفاقس). » الدور التركي في النزاعات القائمة بالمنطقة العربية منذ 2011 إلى اليوم: الدوافع، الأشكال والانعكاسات « . د. عادل بن يوسف (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومخبر LERIC بجامعة صفاقس).

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