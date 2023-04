Préface du député Jean Lassale du livre de Adnan Azzam

De son écriture vive et sincère, Adnan Azzam trace sans détour le portrait de la Syrie actuelle. Son livre nous dit toute la beauté et la complexité des pays d’Orient dans leur large diversité et tout particulièrement du sein.

D’un côté le destin tragique de la région que nous rappelle chaque jour l’actualité et dont les médias proposent une lecture de plus en plus manichéenne. De l’autre, la volonté d’un peuple d’être libre et de refuser la victimisation. Avec une plume sans égale, la situation devient soudainement plus claire : on comprend mieux comment le peuple syrien est devenu l’otage des interventions de l’Occident dans cette région du monde. C’est justement cette Syrie que j’ai redécouverte lors de mon voyage en 2017. Celles de résistants qui choisissent de lutter pour l’avenir et préserver leur pays face aux manœuvres des grandes puissances occidentales. Oui, la Syrie a une voix à faire entendre au reste du monde.

Adnan Azzan a voué son existence à créer des liens à travers ses différentes initiatives. Il a notamment cherché à construire des ponts entre Occident et Orient en devenant, comme il le revendique lui-même, le premier occidentaliste. Ainsi à travers ses différentes associations et de nombreux actes forts, il cherche à renouer le dialogue.

Après un tour du monde à cheval en 1982 qui l’a conduit jusque sur les Champs Elysées, Adnan Azzam renouvelle son exploit avec son trajet à cheval de Damas à Moscou. Durant ce périple, il a su faire preuve d’un véritable altruisme gratuit jusque dans sa relation avec son cheval. Aller à la rencontre des gens, c’est là la grande force de ce livre, être capable de discuter, d’échanger et de repenser ensemble le monde dans lequel nous vivons. Son histoire m’a rappelé mon tour de France en 2013, puis mon tour d’Europe en 2014, avec les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, mais aussi les mêmes bonheurs inattendus qui surgissent tout au long du chemin.

Adnan Azzam fait renaître l’espoir d’un avenir radieux pour les populations du levant. Comme beaucoup de bergers, il a senti le frémissement, encore imperceptible pour beaucoup d’autres, du changement. Il démontre une farouche volonté de réunir le peuple syrien dans toute sa diversité pour pouvoir envisager un avenir commun serein. Loin de segmenter son peuple en fonction des appartenances religieuses, politique ou ethnique. Cher Adnan Azzam, vous êtes un visionnaire et bientôt la lueur de l’espoir de la Syrie deviendra un phare dans la nuit du monde.

Jean Lassalle