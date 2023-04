BBY, ce GRAND HOMME, à la TOMBE INCONNUE ! AD

Ce Dimanche 2 Avril 2023 , devait être son 95 eme Anniversaire …

BBY , ce GRAND HOMME , a la TOMBE INCONNUE ! AD

BECHIR Ben YAHMED , ce Dimanche 2 Avril 2023 , aurait pu , du , souffler sur les 95 bougies , de son Anniversaire , entouré de l affection des Siens , et de la reconnaissance de ceux , plusieurs milliers qui ont aimé , respecté , certains ont adoré . , ses écrits , notamment ses CQJC ( Ce Que Je Crois ) Mais le compte , son décès , qui nous a affecté , s est arrêté à 93 , le 3 mai 2021 .

Généralement , pour tous les Grands Hommes , on fête leurs anniversaires , parfois par des dépôts de fleurs sur leurs tombes . Et au minimum , a un intime niveau familial , et en présence de quelques intimes . Et en Tunisie , exemple , le 3 Août , reste très vivace dans nos mémoires reconnaissantes . Non par adoration , mais parce que ces Grands Hommes ont fait avancer tant et tant les belles causes de notre Humanité …

Personnellement , j aime être , gratuitement , reconnaissant , Et pour ce qui concerne BBY , j ai travaillé plus de décennies à Jeune Afrique , Paris , dont une vingtaine d années de « Grand Reporter « , sillonnant le monde . Parfois , selon les années ! , je fus très proche de lui , lui aimant dans dans la discrétion , que je lui dise même des vérités déplaisantes . Contrairement à un bon nombre de zélateurs qui pour durer , tremblent en sa présence . IL fut un patron de Droit Divin ! Bien qu il a compté parmi ses célèbres écrits le papier : « Le Pouvoir Personnel « ** , qui a déplu à Bourguiba . Ce n est pas un reproche , quand on se souvient de certains Chefs d d ´ États ayant conduit leurs pays à plus de prospérités , en tenant la barre d une main ferme . Et BBY a eu la main solide , pour empêcher son groupe des noyades , des crises , des bords de faillites . Et d avoir dirigé , en Unique Patron , son groupe de Presse , durant 65 ans ! ( 1955 – 2021 ) , dont le fleuron principal , est Jeune Afrique . BBY a un nom affectueux pour JA . IL le nomme comme étant le « Bateau Amiral « de son groupe de presse et ses autres annexes . 65 ans ans , même si les dernières ,question santé , il a un peu relâché les reines , pas les finances , laissant partiellement la barre à ses deux enfants et à François Soudan , devenu le Grand Architecte de la Rédaction

Bechir Ben Yahmed fut un grand Journaliste , au flair exceptionnel , un Editorialiste de Grand Talent , respecté et craint par la haute élite politique , notamment du Sud Sahara . Parfois savoir , aussi , composer pour que le bateau ne sombre pas . Et à certains reproches , il a une imparable réponse : » Les cimetières sont pleins de journaux d opinions … , et se voulant irréprochables «

Jeune Afrique est une expérience journalistique unique , dans l Histoire du Continent Africain , cela je ne l ai jamais oublié . Et en ce Dimanche 2 Avril 2023 , j ai voulu , dans mon fort intimité , aller déposer une rose , et lire une prière devant sa tombe ** . Mais aller ou ? A Mahboubine , Jerba , son village natal? . A Tunis où La Marsa – Gammarth , où il a habité un nombre d années ? A Paris , où il passé , les plus de 2 / 3 de sa Vie et si brillante carrière ? . Un Président de l Union Africaine l a comparé à un « Géant « , d autres , de « Témoin de l Histoire « , de « Un des Africains du Siècle « , de « Père du Journalisme Africain « , de , de , …

Oui , aller ou ? Pour déposer ma rose , qui a force de chercher , risque de ternir , comme nos jasmins du « Printemps de Tunis « . J ai posé des questions pour savoir , où est SA TOMBE ? . Pas de réponses ! Comme si personne ne connaît cette dernière adresse !

Un Grand Homme , a la dernière adresse inconnue , c est rare ! . Non rare comme un discret diamant , mais rare comme médiocrité et ingratitudes ! … AD