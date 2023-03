Assarih du 26 mars 2015: Organisation de la marche mondiale contre le terrorisme

Ahmed Manai à Assarih : Extraits : traduits de l’arabe par A.Aït Saadi

Ahmed Manai a appelé enfin à ce que les autorités tunisiennes profitent de l’organisation de cette marche mondiale contre le terrorisme, prévue le samedi 29 mars 2015, pour inviter une personnalité politique Syrienne !

Propos recueillis par Hayet ghanmi

Extraits : traduits de l’arabe par A. Aït Saadi

……………………………………

Ce qui se passe en Tunisie fait partie d’une guerre globale contre les sociétés, les Etats et leurs institutions, la sécurité, l’armée et l’ensemble des citoyens. Le problème des tunisiens est qu’ils ne s’intéressent au terrorisme que lorsqu’ils sont eux-mêmes touchés et quand il est devenu partie intégrante de notre réalité. Dans certains pays comme la Syrie ou l’Irak par exemple, il y a chaque jour et partout, dans les villes et les villages, des dizaines d’actes terroristes et de massacres. Les tunisiens n’auraient pas dû attendre que le terrorisme frappe à leur porte pour s’en inquiéter. Ils auraient dû prendre des mesures préventives pour le combattre, parce que, quoi que l’on dise, il n’est pas si nouveau en Tunisie, mais date au moins de 1987 quand il avait visé le tourisme et les touristes dans les hôtels de Sousse et Monastir. Mais à l’époque l’Etat était fort….

Actuellement, le terrorisme est l’arme qu’utilisent certains pays pour faire la guerre à d’autres. Des organisations terroristes ont été créées par certaines puissances, grandes ou moyennes, pour déstabiliser d’autres pays. C’est le cas de ce qui se passe en Syrie, en Irak et en Libye….

Comment lutter contre le terrorisme ?

Notre interlocuteur estime « qu’entre autres moyens de le faire, c’est d’organiser une coopération étroite entre les Etats victimes de ce fléau tel que la Syrie qui possède la banque de données la plus riche à ce niveau, se demandant si le moment n’est pas venu pour que le gouvernement tunisien rétablisse les relations diplomatiques avec la Syrie ». Ajoutant que « la Tunisie n’a jamais condamné un acte terroriste en Syrie, quoique certains l’étaient commis par des tunisiens, alors que la Syrie a été l’un des premiers pays à condamner l’acte terroriste du Bardo ».

Ahmed Manai a appelé enfin à ce que les autorités tunisiennes profitent de l’organisation de cette marche mondiale contre le terrorisme, prévue le samedi 29 mars 2015, pour inviter une personnalité Syrienne, tel que le Ministre des affaires étrangères. Ce sera le prélude à une normalisation et à une coopération avec ce pays…

Propos recueillis par Hayet Alghanmi

Assarih du 26 mars 2015, p.10