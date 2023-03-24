Le programme d’action des « révolutionnaires syriens » au début de son déclenchement révélé par Syrian Revolution Network : 17 février 2012-

Couper toutes les routes nationales et internationales

Provoquer une crise de la circulation à Damas et Alep

Couper les télécommunications de l’armée en attaquant ses

Changer la monnaie syrienne en dollars ou toute autre monnaie étrangère

Boycott total de toutes les usines de l’Etat et leurs produits

Fermer les routes conduisant aux aéroports

Acheter les produits introduits par le trafic

Nous n’avons pas besoin des oléoducs

Publier les noms et photos de tous les Chebihas et

Nous n’avons pas besoin des chemins de fer

Verser du sucre dans les moteurs

تعرفوا كيف دمروا البلد

شبكة الثورة السورية

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بعض النقاط توضّح مصطلح المقاومة الشعبية!

قطع جميع الطرقات الدوليه والفرعيه .1

خلق ازمه مروريه في كل دمشق وحلب مركز البلد .2

قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية العسكريه، عبر استهداف ابراجها .3

تحويل العمله السورية الى دولار أو عملة صعبة .4

مقاطعه تامه لمنتجات الدوله ومعاملها .5

اغلاق طرق المطارات .6

شراء المنتجات المهربة .7

أنابيب النفط لسنا بحاجه لها .8

نشر اسماء الشبيحة وفضحهم ونشر صورهم في كل مكان .9

سكك الحديد لسنا بحاجة لها إطلاقاً .10

وضع سكر في خزانات المازوت لباصات الشبيحة لاعطاب محركاتها .11

وضع سكر في خزانات البانزين او المازوت في السيارات التابعه للدوله .12

تخريب اقفال جميع المباني الحكوميه بوضع مادة لصاقه في داخلها .13

ضرب خطوط الهواتف والكهرباء والماء في الأماكن القريبة من الثكنات العسكرية .14

افتعال حرائق في جميع المباني التابعة للقتلة، كأبنية المخابرات والأمن والشبيحة .15

عدم تفويت أي فرصة لمعاقبة أي شبيح، وبأي طريقة .16

الاستيلاء على مراكز الشرطه وكل ما يملكونه ومسحها من الخارطة .17

مسح معامل الذخيرة من الخارطة، وخاصة « معامل الدفاع السورية » المنتجة للرصاص والأسلحة .18

نشر اماكن مستودعات الاسلحه التابعه لكتائب الأسد .19

دعم الجيش الحر بكل ما نملك، ماديّاً ومعنوياً .

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