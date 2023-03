Les présumés terroristes tunisiens ont-ils des spécificités qui les différencient des autres terroristes dans le monde? Y a-t-il des caractéristiques communes qui permettraient de dresser le profil type d’un “terroriste” tunisien? Comment deviennent-ils terroristes? Que faisaient-ils avant de le devenir? Où se sont-ils entraînés? Analyse du profil des présumés terroristes tunisiens en chiffres.

Walid Mejri Data Visualisation

04/01/2017

L’erreur généralement commise lorsqu’il est question d’analyser le phénomène des terroristes jihadistes est la généralisation. Cela a pour résultat de dégager une image stéréotypée des terroristes qui n’admet pas d’exceptions et place l’ensemble dans un même panier réunissant les causes, les faits et les résultats. Ainsi, le terrorisme est souvent considéré comme étant lié à la pauvreté, à l’analphabétisme, aux quartiers populaires et aux régions intérieures marginalisées. L’ensemble de ces qualifications peuvent représenter une partie des spécificités auxquelles pourraient répondre certains présumés terroristes – tunisiens ou étrangers – mais il est impossible, selon les informations qu’apportent les affaires judiciaires en lien avec le terrorisme, de dresser un portrait unique du terroriste tunisien.

Ces données chiffrées ont été réunies dans une étude quantitative, “Le Terrorisme en Tunisie à travers les dossiers judiciaires” élaborée par le Centre tunisien de la recherche et des études sur le terrorisme (un centre créé fin 2015 par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux) et présentée en octobre 2016. Environ 1000 cas de terroristes présumés (appelés “terroristes” dans le rapport) ont été analysés et compilés.

L’étude se base sur les dossiers et documents judiciaires disponibles auprès des tribunaux de 2011 à fin 2015. L’équipe de recherche a consulté 384 dossiers où figurent quelque 2224 accusés de terrorisme.

70% des “terroristes” sont passés par des camps d’entraînement en Libye

98,8% 96% 68% 40% 45,5% 37% 49% 1,2% 29% 32% 14,4% 2013 70% De nationalité tunisienne Forces de sécurité et militaires Agé(e)s entre 25 et 29 ans Habitants du Grand Tunis Habitants de Sidi Bouzid Se sont entraînés dans des camps en Libye La mosquée de Cité El Khadhra estl’endroit le plus cité par les accusé(e)s Hommes Célibataires Niveau d’études universitaires Ouvriers qualifiés/non qualifiés Influencé(e)s par des personnes Appartiennent à la branche armée L’année où il y a eu le plus grand nombre de camps d’entraînement en Tunisie Libye PORTRAIT DU “TERRORISTE” TUNISIEN SELON LES DOSSIERS DE LA JUSTICE

Selon le rapport, 98,8% des présumés terroristes en Tunisie ont la nationalité tunisienne, ce qui confirme la présomption selon laquelle le terrorisme serait une “industrie locale”, les étrangers étant quasiment absents de la plupart des opérations terroristes qui se sont produites sur le territoire tunisien.

32% des personnes recensées sont originaires des gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba). Sidi Bouzid occupe la deuxième place avec 14,4%. Toujours selon l’étude du FTDES, 70% des accusés dans des affaires en lien avec le terrorisme se sont entraînés au combat dans des camps d’entraînement libyens, dont certains sont supervisés par des Tunisiens.

Les mosquées les plus citées au niveau national par les prévenus se situent dans le quartier El Khadhra, à Tunis, particulièrement la mosquée El Rahma (la miséricorde). Elles sont décrites comme des espaces privilégiés pour les rassemblements de jihadistes, l’embrigadement des jeunes, l’organisation de voyages en vue de faire le jihad et présentées comme des lieux de préparation à l’exécution de nombreuses opérations.

Les 25-29 ans sont ceux qui ont le plus adopté l’idéologie “jihadiste” et qui ont le plus participé à des actes terroristes, avec 29% des cas étudiés. Moins de 11% occupent des postes à responsabilité au sein d’organisations terroristes actives à l’intérieur du pays alors que près de la moitié (49%) se retrouvent parmi les combattants.

Malgré la prédominance des hommes (environ 96%) dans la mouvance terroriste, la présence de femmes revêt une importance notable dans le sens où leur rôle reposait essentiellement sur l’approvisionnement des camps, le renseignement et la propagande sur les réseaux sociaux.

32% sont originaires du Grand Tunis

Publicité