المعضلة : من هو اقدم حاكم في العالم على وجه الارض؟خميس الماجري

حاول ان تفكّ لي هذه المعضلة : من هو اقدم حاكم في العالم على وجه الارض ؟ ومن هو أقدم قطيع في العالم على وجه الأرض ؟

هل تعلم من هو اقدم حاكم في العالم على وجه الارض ؟ انه استاذ صار ثريّا جدّا جدّا جدّا حَكَم الجماعة الاسلاميّة منذ بداية سبعينيّات القرن الماضي ، إلى اليوم …

حكم تلك الجماعة في السّرّ والعلن ، حكمها في مرحلة الدّعوة ، وفي مرحلة انكشافها وحكمها في الإعلان ، وحكها في المواجهة وفي الانقلابات الفاشلة ، حكمها خارج السّجن وداخله ، ثمّ بعد السّجن حاول أن ينتزعها فرفض الامير المُختار من المؤتمر ( عندما كان هذا الحاكم الذي نتحدّث عنه في السّجن ) ، حكمها ـ الذي أسألكم عن اسمه ـ وهو سلفيّ والحركة اسمها ( الجماعة الاسلامية ) ، وحكمها وهي سياسوي واسمها العلني ( الاتجاه الاسلامي ) ، وحكمها وهي اسمها ( حزب النهضة ) ، حكم وحركته ليس لها تأشيرة ، وأيضا وهي لها تأشيرة ، حكمها وهو ليس له حقّ بعد انقلاب 7 نوفمبر ، وطلبها من مُنتَخَب فلمّا لم يُعطها له خرج سنة 1989 غضبان بجواز سفر مدّه له المخلوع ابن علي وأيضا في حماية منه بسيارة رئاسيّة ، وحكم تلك الحركة خارج الوطن بدون وجه حقّ ، وتصرّف في المنفى كحاكم وقابل حُكّاما دكتاتوريّين كثير ، وأرسل أشرطة يُحرّض فيها الشّباب على الاطاحة ببن علي دون علم للحركة في الدّاخل ، ويحكم الحركة 20 سنة في المنفى بعد ان انتزعها من أهلها ، وعند عودته من المنفى استقبله القطيع بـ ( طلع البدر علينا … أيّها المبعوث فينا … ) ، وحكم بعد الخورة وقبل الانتخابات ، وحكمهم وهو حاكم أوّل في تونس ، وحكم وهو شريك للسّبسي وما أدراك ما السّبسي ، وهو لا يزال الآن يحكم في ذلك القطيع وهو يغرّب بهم ويشرّق ولا رادّ لحكمه ، لا يعترف بمؤتمر ولا بدولة ولا بمجلس تأسيسي كلّ من يعارضه يحرقه …

حكم حركته ـ عفوا مزرعته ـ في مرحلة التّأسيس في شبابه وفي مرحلة الدّعوة وفي مرحلته السّلفيّة ثمّ الاخوانية ثم الترابية ثمّ الخمينيّة ثمّ الكذبوقراطيّة الأمريكيّة ثمّ السّياسيويّة العلمانيّة بخلع الدّعوي …

هذا أقدم حاكم على الكرة الأرضيّة ، حكم أكثر من 45 سنة عجاف يحكم من فشل إلى فشل ، والقطيع يتبع ويبعبع ،،، وفي كلّ مرّة يقول : لن أتقدّم لرئاسة حزبه ولكنّه يُخلف وعده … وهو من أكثر النّاس من كسّر رؤوسنا بالكذبقراطيّة و بالتّداول السّلمي للحكم …

والأخطر من هذا أنّ الرّجل انتقل من ناصري ثم بعثي ثم اخواني بنّي ثمّ قطبي ثم اسلامي كذبوقراطي ثمّ تنافقي ثمّ ؟؟؟؟؟

رجاء فسّروا لي هذا النّشاز : حاكم يحكم اكثر من 45 سنة تلوّن فيها كلّ هذه التّلوّنات والقطيع يتبع ويُبعبع … ويصير ثريّا جدّا جدّا جدّا وهو متفرّغ لحزبه يقبض أجرة أستاذ … فهل رأيتم أستاذا ثريّا مثله ؟؟؟

هل عرفتَ من هو اقدم حاكم في العالم على وجه الارض ؟ وهل عرفتَ من هو أقدم قطيع في العالم على وجه الأرض ؟ حاول أن تُفهمني هل فهمتَ هذه النّشاز وهذه العظلة الطّاحنة ؟ ما هي طبيعة هؤلاء الحاكم وقطيعه ؟ حاول من فضلك ان تفكّ لي هذه المعضلة …أفدني لعلّك مختصّ في فكّ هذه المعضلة ؟؟؟؟ لعلّك طبيب نفساني أو أستاذا في علم الاجتماع والتّاريخ ؟؟؟

لن أسكت عن تعرية المنافقين …

خَمِيس الماجري

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