أنيس عياد: في حلقة تكوينية في تركيا

Anis Ayadi

13 3 2013

في اوت 2012 ، كنت في تركيا على اساس حلقة تكوينية لا علينا في ذكر اسم من وراها . من بعد كنت غادرت اسطمبول و التحقت بالحدود السورية التركية ، الرحلة تدوم بالقطار حوالي 9 ساعات ، نمروا فيها بعدة اماكن لكن ابرزها : كنيا ، ادانا و ڤازيان تاب الي تبعد حوالي ساعتين عن حلب وساعة عن الحدود السورية .

المناطق الي ذكرتها هوما المناطق الي يقف فيهم القطار لاكثر من نصف ساعة والي يطلع فيهم الجيش التركي وليس البوليس لمراقبة اوراق المسافرين ، في الآن ذاته هوما المناطق الي ريت فيهم اكثر جالية عربية صعدت بالقطار . الي لفت انتباهي انو اول ما شافو بسبوري التونسي قالي السلام عليكم و ماثبت في حتى شيء و الكل دون استثناء .

في مدينة ڤازيانتاب او عنتاب بالعربية ، وهي مدينة صناعية وفيها الكثير من المطاعم و خاصة سوق موازية للنسيج وغيره . فيها الكثير من العرب اكثرهم سوريين ، و لكن ما انتاباني هي الجالية التونسية والليبية . تقابلت مع توانسة تجار الي يبيعوا لاسواق المنصف باي و خاصة زرقون و هوما الي دلوني على القهوة الي يقعدو فيها التوانسة الي يتجندو باش ينطلقوا بيهم لراس العين و هي نقطة الانطلاق .

قابلت ولاد حومتي صغار في العمر (واحد 21 وواحد 26 ) و هوما الي مصيت منهم شوية حقايق.

يجيوا في غروبات متاع 16 الى 20 واحد اكثرهم كانو في ليبيا ، ينطلقوا من مدينة بن ڤردان والا يعملو ا باتيندة متاع تاجر في سوق بو منديل و يخرجوا من تونس على اساس التجارة لاسطمبول و يوصلو لعنتاب بالقطار .

انا كان معايا امريكي والماني و هو ما خلى الزوز اتراك يرتاحولنا ( الاول اسمو ايمرا و هو صاحب قهوة وقال انو بنى مسجد في المنطقة ،يكسب لعقارات وهو المسؤول عن السكن للجهاديين هاذهم ، كنيتو ابوزيد و لا تظهر عليه لا علامات السلفية او حتى الصلاة ) . الي اكتشفتوا انو يتقاضى مال من عند سركان وهو الثاني يظهر انو سلفي يحكي العربية بطلاقة وكنيتوا ابوسحر ، انا لا اتقن التركية لكن نفهم الكثير وهو الي ماكانوش يعرفوه الاثنين هاذهم فكانوا يتحدثوا امام الجميع بالتركية في راحة ، الي فهمتو منهم انو فمة طرف ثالث عربي في راس العين هو الي يحوللهم المال على كل مجاهد يخط سالم .

من جهة اخرى الامور كانت اسهل في شهر جويلية و الجهاديين كانو يقعدو اسبوع بالكثر في عنتاب مبعد ينطلقو لراس العين .

الحاصل فمة حاجة اخرى لفتت انتباهي هو انو اثنين من التوانسة كانت عندهم قبعات و مراول مرحمة ، (جمعية خيرية تأسست في المانيا و تنشط في تونس منسوبة لحزب النهضة )، انا كنت قلت هذا للمرافق الالماني الي معايا .

علاش حكيتلكم هذا اليوم و شنية المفيد من القصة ؟

البارح كلمني المرافق الالماني وقالي حرفيا انو مرحمة متواطئة في ارسال الجهاديين لسوريا من تونس .

الجمعية الاغاثية هاذي باش نعطيكم كيفاش كانت تنشط :

تأسست في 1998 ونشاطها كان في افغانستان

تحولت 2001 الى العراق

تحولت 2004 الى لبنان

بدات نشاطها في تونس وليبيا 2008

من بعد 2011 لمالي

ارتبطت كل المناطق الي مارست فيها نشاطها بالجهاد (الارهاب ) وهذا ليس من محض الصدفة .

انا اليوم نكتب الشيء هذا و انا ما عنديش دليل قاطع ، سوى الي شفتو بعيني و الي رغم اني كنت نجم نحكيه لاني من الاوائل الي تحول للحدود التركية السورية خيرت اني ما ننشروش ونتعدى بيه للاعلام .

جمعية مرحمة تقوم بنشاطات كبيرة داخل تونس ،تخترق كل شيء كنت انا و Emine شفناهم حتى في داخل المبيتات الجامعية في ظل تحقيق عملو هو وكنت رافقتو فيه .

هذه صورة من الصور الي توريك مدى تواطئ هؤولاء في تجنيد شبابنا و بعثهم للموت .

المرة الجاية نحكيلكم بعض التفاصيل الي صارت في الرحلة والي وقتها ما انتبهتلهاش لكن اليوم عندها برشة تفاصيل .

True story by 7ofra

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