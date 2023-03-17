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وزير الداخلية توفيق شرف الدين يعلن استقالته ...

أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في تصريح اعلامي مساء اليوم الجمعة، عن استقالته من منصبه.

و أضاف توفيق شرف الدين، على هامش اشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني بمدرسة الحرس ببئر بورقبة، بأن رئيس الجمهورية قبل استقالته.

وقال شرف الدين « الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الان أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني. »

وتقدم شرف الدين، بالشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لتفهمه لوضعيته، ملمحا الى ان اسباب استقالته شخصية ،وعبر عن فخره بالانتماء إلى الوزارة، متقدما بالشكر لكل أعوانها وإطاراتها.

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