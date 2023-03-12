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بعض أعضاء الوفد المساند لأردوغان في يوم 18 ماي 1998

Publié par Candide le 12 mars 2023 dans Chroniques

بعض أعضاء الوفد الذي قدته -في شهر ماي 1998 -الى استمبول لمساندة رجب طيب أرقان رئيس بلدية المدينة عندما كان يواجه محاكمة… هذه الصورة أخذت في جامعة استمبول ويظهر فيها من اليمين الى اليسار:

دليلنا التركي ثم فيوليت دغري -لبنانية -فرنسية رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان التي تأسست في تلك السنة في باريس ثم فاوسطو جيودتشي ايطالي-فرنسي رئيس حركة زباتيستا كاتب وناشط حقوقي كبير ثم أحمد المناعي تونسي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والذي تأسس في نفس الشهر من سنة 1998 وجمع الطلبة

مرت 25 سنة على هذه الصورة

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