ISRAEL BOMBARDE L AÉROPORT , ALEP , QUI REÇOIT LES RARES AIDES de l APRÈS HORRIBLE SÉISME TURQUIE-SYRIE . LES GRANDS CHANTRES DU PUR HUMAIN , RAFFINÉ , SE …TAISENT oU …REGARDENT AILLEURS … ( Abdelaziz .Dahmani

La belle presse , moralisatrice , très susceptible , sur les Droits et libertés , a fait l impasse sur deux récents bombardements israeliens de l aéroport de Alep , Syrie , piste détruite , afin de le rendre NON opérationnel . Alep ? C est la , Nord Syrie , ou ce pays meurtri reçoit …les rares aides , essentiellement régionales arabes , suite au boycott inhumain occidental , notamment US . Désastreux Séisme , qui a touché le Sud de la Turquie et la Syrie. Terrible Séisme qui a fait en Février plus de 50.000 morts , détruit des dizaines de milliers d habitations , écoles , hôpitaux, infrastructures , et mis dans le dénouement total des …millions de gens , par des températures négatives , bien dessous des zéros degrés …

Mais , la généreuse et opulente Amérique n aime pas la Syrie , non alignée sur ses directives . La Maison Blanche , pour la réalisation de ses plans globaux , et notamment la mise en Ordre du monde arabe , cessant d être hostile à Israël , a tenté , en 2011 , de changer le régime de Damas , sous couvert de Dictature . Plusieurs régimes arabes , plus démocratiques ? , ont apporté leurs concours pour faire tomber le pouvoir en place , celui de Bachar El Assad . Et ce dernier a eu le mauvais goût de résister. A quel prix ? . Notre Tunisie , de la naissante Démocratie 2011 , sortie du Chapeau du même plan US , , jouant les supplétifs , ou les mercenaires , a envoyé , en Syrie , sous les ordres de son nouveau Caporal en Chef , le pieux humain Rached GHANNOUcHI , des milliers de combattants ! Le plus grand lot de l ensemble des pays réquisitionnés ! Oui , la Petite Tunisie , faute d autres moyens de dire Merci , à envoyé des bras nus , chaire humaine , de combattants , en milliers de guerriers , et même de nombreuses femmes , pour le confort des guerriers . L une d entre elles a été , mariée , plus de Dix fois , pour rester dans l hypocrisie …. Nombreux de ses guerriers de la foi des Frères , ont versé , ensuite , dans le terrorisme …. La Syrie , devenue alors , un drame mondial , enjeu international , avec des millions d exilés , un pays détruit , pillé , son pétrole volé , certaines de ses régions encore occupées ,de nos jours , dont une partie …américaine . La Syrie officielle , pour résister a trouvé dequelques aides , notamment de la part de la Russie de Chez Poutine , et Iran et ses alliances régionales … Et très souvent , Israël , qui occupe encore le Golan Syrien , au delà de l essentiel de la Palestine , y effectue , impunément des attaques , des raids , des attentats , des assassinats ciblés , en se proclamant de la « Légitime Défense «

Israël , et regards pudiques , détournés vers la clémence du Ciel , de ses alliés , trouve intolérable , toutes Résistances à ses occupations . Fallait il par le passé résister à l Hitlerisme ou aux colonisations ? Les lois les autorisent , mais pas à Israël ! Et cela c est encore aggravé , depuis que Israël , s est doté depuis deux mois d’un Gouvernement , le plus ultra droitiste , fasciste , religieux . Et qui même s honore , officiellement ! , et sans aucune honte , de se conduire en État colonialiste . Ça doit rappeller a pas mal de pays , ex coloniaux , le « beau temps , par procurations , des Colonies « Et de nos jours le Palestinien ne vaut guère mieux , en Droit de l Homme , liberté et dignité humaines , que le bon colonisé , indigène , ou bamboula , des ex Empires coloniaux , anglais , français , portugais , ou d un autre genre de colonialismes impérialismes américain , ou … soviétique … La guerre Russie – Ukraine , de nos jours , en découle , après tant de haines contenues sous la cendre …

L horreur ? , on s’y habitue en raison des rapports des forces , les dépendances économiques , la fin des Grands Rêves Nationalistes , et des Leaders tribuns. Nous voilà dans un monde désillusionné , assoupi . Israël , lui aussi ancien haï , méprisé , victime anti- semisé . Qui , devenu au nom du « Fils le plus favori de Dieu « ose à son tour , enfant gâté , jamais puni , jamais réprimandé , au delà des mots sans lendemains . Son dernier exploit , bombarder un aeroport civil , Alep , qui a le tord de recevoir , de l aide humanitaire , au lendemain , d un terrible Séisme …

Heureusement , y a des dizaines de milliers d années , on a inventé le feu . Cela permet au XXI eme siècle , à des enfants et des vieillards syriens de se chauffer , devant leurs maisons détruites , par des nuits et jours de moins dix degrés . Alep ? C était l un des plus beaux fleuron de l Histoire culturelle , civilisationelle , et raffinement du monde arabo-musulman ... AD

Publicité