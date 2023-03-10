نتعلمو نحترمو مشاعر الناس: محمد بوغلاب

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الثلاثاء28 فيفري

نتعلمو نحترمو مشاعر الناس…

ملي تكلم الرئيس في اجتماع مجلس الامن القومي على مخطط توطين افارقة جنوب الصحراء في بلادنا الي يدخلو بطريقة غير شرعية، اكتشفنا انو عنا تبارك الله خبراء في الشؤون الافريقية المفروض راهم من كبار الموظفين في الاتحاد الافريقي وعلاش لا يعينو منهم سفراء في دول جنوب الصحراء، -هاني ما جبدش ع العضو الي عنا في الكاف ولو اني لليوم ما عرفتش عضو شنوة وفاش نفع البلاد والكورة، غير انو يخلص بالنهار ع المهمات الرسمية فوق 400 دولار، والحسابة تحسب وكلو بخمسة جنيه، لكلها تستشهد بالوثائق والدراسات ، وفيهم شكون يتفتف الجريدة م الاذاعة الي يخدم فيها قالك هاو تقرير طلع عام 2015 اما جبدوه م القجر توة باش يساندو كلام سيدنا ، خليك ملي يستشهدو بحكاية انو عطينا اسمنا لافريقيا تصوروها ها القارة ما عندهاش اسم؟ من غيرنا راهي مجهولة النسب

الرئيس في جولة التدارك كي قبل وزير الداخلية توة خمسة ايام حاول يعدل الاوتار ،بعد ان تبين انو موش كان المتربصين والمفترين هوما الي فهموه بالغالط، والكاذبين على سيادتو والي يفركسو ع الفتنة والفرقة والمساس بعلاقات بلادنا بالاشقاء الافارقة، هاذم نقولو لواو عنكوش كلامو وردوه عنصري وتمييزي، اش نعملولو سي موسى فيكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ؟ حتى هو ظهر فهم كلام الرئيس كي الجماعة الاخرين من غير الثابتين على العهد؟ واصدر بيان عبر فيه عن الاستياء من الموقف التونسي

طبعا ما سكتنالوش الخارجية ردت عليه ، ويا ليتها سكتت

تكلم الرئيس مع وزير الداخلية بنبرة اقل حدة واوصى خيرا بالمقيمين بطريقة قانونية وقال الي تونس قدمت لافريقيا الكثير عاونت حركات التحرر وهذا صحيح اما نسى ما ذكرش بورقيبة انو من الاباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية وانو هو الي امر بتقديم المساعدة لحركات التحرر موش حد آخر،

قال الرئيس » لا يمكن السماح لاي شخص بالاقامة بطريقة غير قانونية وقال انو ثمة في تونس شكون يستغلهم بصفة غير قانونية فلابد من تطبيق القانون على الجميع

فليت شوية اش عنا قوانين واحنا تبارك الله علينا لا تفوتنا لا شاردة لا واردة اما عنا عبقرية ديما نخليو ثمة مسرب شوية ضباب فلو في اي قانون باش الي عندو الطابع هو الي يحكم ينجم يعكعك او يعطل او يعكل وكلو بالقانون وتوة سنين ما نجم حد يفرقع ها المنظومة الي جاثمة على البلاد لين قريب تخنقها اش نلقى في القانون الاساسي متاع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ؟ قانون عدد 61 لسنة 2016 » الي يرتكب جريمة الاتجار بالاشخاص ينجم يضرب 10 سنين في قلبو وخطية 50 مليون والهيئة الي احنا عملناها بارادتنا ملزمة بالقانون الفصل 50 « ينتفع الضحايا والشهود ومساعدو القضاء والمخترق والمبلغون وكل من تكفل باي وجه من الاوجه بواجب اشعار السلط … بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية والنفسية في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما » ، لا اكثر من هكة » وكل من يخشى استهدافه من اقاربهم « ، معناها نسكنو وتوكلو وتخدمو كان لزم وتحميه من اي احتمال للاعتداء عليه

الفصل 59 » الهيئة تعمل على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفسي للضحايا » الي كي يشكيو ينجم يتحكملهم بالتعويض واذا تعذر التنفيذ ، الدولة تخلص من ميزانيتها ، ويلزم الدولة تنظر في انها تعطيهم الاقامة المؤقتة اذا ما عندهمش وتمددلهم اذا وفات باش ينجمو يدافعو على ارواحهم «

جيناش نلعبو حصلنا ؟

كي تصحح على معاهدات وتكتف روحك باتفاقيات ، كل كلمة تقولها عندها اثر قانوني تنتج عليه استتباعات كي تقول الافارقة الي جايين بطريقة غير قانونية لبلادنا ضحايا وثمة شكون يستغل فيهم فدخلنا تحت سقف الاتجار بالاشخاص حلوها توة …وينهم كرانكة العلو الشاهق عندهمش تقرير في القجر يجبدوهولنا يستدلو بيه

لو جا ثمة شكون يسمع راو بعد كلام الرئيس في مجلس الامن القومي، الخارجية راهي بعثت هي جواب لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد فسرتلو انو الرئيس ما يقصدش المعنى الي ربما ظهر وانو تونس متمسكة بروح الاتحاد الافريقي وانها تعامل كل المهاجرين بكرامة سوا كانوا قانونيين او حارقين وانها تطبق قوانين الاقامة بما لا يتعارض مع حقوق الانسان وراهو ما سمع حد وراهي جمرة وطفات اما تصب الزيت ع النار اش باش نربحو؟

حد يقولنا واحنا نهار كامل نظرو كيفاش باش ندخلو الاسواق الافريقية ونفكو بليصة كيما عملو المغاربة والاتراك والاماراتتين والسنغفوريين والكوريين والرواسة وجميع الملل والنحل الا احنا نسينا هذا الكل وهبطنا نرفسو شايخين على هتافات شعب الفيسبوك الي لو تبعو توة تشعل البلاد والمشكل عمرو ما كان في القدحة، ابدا تنجم سيقارو طايش يعمل حريقة تاتي ع الاخضر واليابس المشكل شكون ينجم يطفي النار ويبردها مشكلتنا في تونس هي هاذي، في التشعيل برشة محضرين رواحهم ويحبوها تلهب موش منتبهين انو النار باش تحرقهم من بين الي باش يتحرقو

قلت كثرت الفتاوى واستعراض البطولات واحنا اول من الغى العبودية في افريقيا وقبل برشة دول زعمة زعمة متحضرة اليوم وتعطي فينا في القروض ومعاها شوية دروس وساعات شدة م الوذن او قرصة من نوع تخفضلك في المساعدات العسكرية كيما عملت امريكا

ما عنديش احكام مسبقة على حتى حد اما هل الي يفاخرو انا حررنا العبيد عام 1846 يعرفو الملابسات والسياقات التاريخية؟ توة كي بورقيبة عمل مجلة الاحوال الشخصية عام 1956 تنجم تقول الشعب التونسي العظيم وقتها هو الي طالب بيها وخرجت مظاهرات في الشارع تدعو للمساواة بين الرجل والمراة ؟ طبعا موش صحيح المجتمع ماكنش عندو الوعي الجماعي باش يرفع المطلب هذا، بورقيبة لليوم ملعون عند برشة كيفاش يركب النساء علينا؟

الباجي قايد السبسي قريب يكفروه كي جبد موضوع الميراث، لكلها من خريجي الزيتونة، حتى الي ما يسحاش عندو ما يقول، قالك شرع ربي، وهو ما يعرفش القبلة مفانا اتجاه، عام 56 كانت هكة عقلية التوانسة تتصورو التوانسة قبل 100 عام كانوا يفكرو اصلا في تحرير العبيد؟ على شكون تجد؟ محتاجين شوية تواضع ونقراو، مافيها باس

تنجم تعمل لايفات والستوريات والتكتكات والتويتات والتدوينات والفازات… اما بين هاذي والاخرة جرب حل كتاب اقرى اعرف تاريخ بلادك ع الاقل باش كي تقول كلام او تعاود كلام تبدا عارف معناه ومداه ، موش تلكليك بالفارغ فقط باش تدز فازة ولا باش تمركي بونتو او طامع في معتمد او وزير ثقافة وفت تفضى البلاصة لعل وعسى ولا تيأس ، ما تعرش عليها، قدامك والي بنعرس احلى قصة نجاح بعد 25 تبع خطاه ولا يهمك تلقى روحك في العلالي ،

ما نتعب حد الي يحب يقرى والي يحب دوببلاش يطل على صفحات م الكتاب ندلكم على عنوان » ايالة تونس في عهد احمد باشا باي للدكتور حسين جبار ابراهيم » موجود في المكتبات، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية

سي احمد باشا باي حكم تونس عمرو 31 عام من نهار الثلاثاء 10 اكتوبر 1837 ، لين هز صاحب الامانة امانتو عام 1855

في عهدو ضربتنا الكوليرا عام 1849 هزت 100 الف م البشر من بينهم الشيخ ابراهيم الرياحي، وسي احمد باشا من ابرز البايات الي حكمو ها البلاد ومازالو لليوم المؤرخين يختلفو في تقييم عهدو حاول يعمل اصلاحات اقتصادية فشلت بكلها، حاول يبني جيش عصري ويكرس استقلالية تونس ع الحكم العثماني ، كان ماشي لبريطانيا في زيارة رسمية كي شرطو عليه يحضر ممثل عن السلطان العثماني الغى الزيارة وما عملش ازمة قال عندو ما يعمل ما استنطحش ، كان ذيب متاع سياسة لكن الي صار انو بعد25 عام من موتو دخلت تونس تحت جناح فرنسا من بوابة معاهدة الاستسلام الي تسمات معاهدة الحماية

مات احمد باشا باي نهار اربعاء 30 ماي 1855 وخلى وراه بلاد ظهرت فيها بوادر ازمة مالية واقتصادية استفحلت من بعد من عام لعام

هات نرجعو لحكاية تحرير العبيد، الدول الاوروبية بعد ما كملت حروبها ضد نابليون اجتمعت في مؤتمر فيانا وتلفتتنا، كنا احنا والدزيرية نحكمو في المتوسط ،ما تتعدى حتى سفينة الا ما تخلص المكس، والا تتم قرصنتها كانت القرصنة « الجهاد البحري » وتجارة الرقيق اهم زوز مصادر لميزانية الدولة تلموش الاوروبيين بعثولنا اللورد اكسماوث جانا في حملة عسكرية موش بالحملة دار شمال افريقيا بلغنا حاجتين الغاء القرصنة واطلاق سراح الاسرى الاوروبيين نسيت نقلكم كنا نتاجرو في البيض والسود على بعضو نسا ورجال وصغار

تونس سمعت الكلام و اصدرت قرار عام 1816 بعتق العبيد المسيحيين قنصل بريطانيا من وقتها قعد يتبع في تنفيذ القرار هذا بالمجهر

السيد الرئيس قال « اعطينا الكثير لافريقيا » هو كل واحد يحكي على روحو يقلك خبزي سخون اما خلينا نحاولو نكونو في بلاصة الافارقة الزنوج، كانو يخطفوهم من بلدانهم بالقوة وبالعنف ويجيبوهم في قوافل التجارة المتجهة لشمال افريقيا مسافة 3 الاف كيلومتر على ساقيهم يموت الي يموت وما يوصل كان الثلث في افضل الحالات، كانو يتعرضو في قفص في سوق البركة نهار الجمعة شي يشريوه الاعيان م البلدية وشي يتصدر لاسطنبول، وكانو موجودين خاصة في الجنوب وفي كل المدن يخدموهم في الفلاحة والتجارة وفي الديار

قنصل بريطانيا توماس ريد قابل احمد باي بلغو احتجاج حكومة جلالتها ع التسهيلات الي تمنحها تونس لتصدير العبيد لاسطنبول عاصمة الدولة العثمانية اجداد اوردوغان

وبدا الباي باجراءات تدريجية اوت 1841 منع تصدير العبيد م البلاد ، في 6 سبتمبر م العام نفسو منع بيعهم في الاسواق والغى الضريبة الي كانت الدولة تاخوها وسكر سوق البركة وين كانوا يتباعو

لعل الغنيا قالولو بارك الله فيك ؟ طبعا تقلقو وفيهم الي اعتبر انو الي عملو احمد باي ضد الدين حتى الفرنسيس المقيمين في تونس ما عجبتهم القرارات

لكن الباي طفى الضو على عمليات البيع حارج السوق في افريل 1842 منع استيراد العبيد من افريقيا جنوب الصحراء كانت غدامس الليبية وهي نقطة التقاء الحدود بين تونس والجزائر وليبيا هي المركز الرئيسي لتجارة السود الي مقلعينهم من بلدانهم بالغصب، بعث للقياد قالهم تمنعو دخول العبيد من غدامس والي يدخل يعتبر حر ويمنع بيعه

في ديسمبر 1842 اصدر مرسوم جا فيه انو كل من يولد في تونس فهو انسان حر

طبعا هبطت عليه برقيات التهاني م الاوروبيين وكتبت عليه الصحافة العالمية جمعية حماية البشر بعثت لاحمد باي اعتبرتو واحد من رؤسائها الشرفيين

القرار الحاسم لاحمد باي بعتق جميع العبيد ومنع امتلاكهم في سائر انحاء البلاد كان في جانفي 1846

قراءات المؤرخين تختلف، ثمة الي يعتبر قرار الباي الهدف منو تحسين صورة تونس في الخارج وهو صحيح

وثمة الي يفسرو بضغط القنصل البريطاني وثمة منو، لكنو ما يقللش من قيمة القرار الي خذاه احمد باي

وبالطبيعة كي تعمل قانون في ها الملة ما يعنيش انو باش يتطبق قعدت تجارة العبيد في البلاد لمدة طويلة وقعدت عايلات تملك العبيد متاعها اكثرش من ولد عمو ووريثو ع العرش محمد باي هربت من دارو خديمة لقنصلية بريطانيا

رجعت بيكم شوية للتاريخ باش نشوفو بعينين محلولة وبقلوبنا موش من ثقب المفتاح، و كيما احنا برشة منا ما براوش من جرائم الاستعمار الفرنسي، يلزم نتخيلو شنوة يدور في راس الافريقي جنوب الصحراء الي قالو بوه راو اجدادك فيهم الي تخطف ومات في الصحراء م العطش هازينو باش يتباع في شمال افريقيا وفيهم الي تباع في تونس

اقعد غنيلو انك عطيت اسم افريقية للقارة بكلها،

في كلمتين « محتاجين شوية تواضع ونتعلمو نحترمو مشاعر الناس »

Le samedi 4 mars 2023 à 21:17:24 UTC, Ahmed Manaï <tunisielibre@yahoo.fr> a écrit :

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