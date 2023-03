Echanges entre Ahmed Manai, François Burgat et Mouloud Idir sur la Syrie

Ahmed Manai François, tu as lu le rapport de mission des observateurs arabes en Syrie ? Il est antérieur à celle de Ibrahimi et de Koffi anane. Si on avait tenu compte de ses conclusions, la crise syrienne aurait-pu être résolue à partir de Janvier 2012.

Mouloud Idir Pas de réponse à votre question cher Ahmed Manai

Ahmed Manai Cher Mouloud Idir: Je voulais lui demander par la même occasion qu’au mois de janvier 2012, près de 2 Millions de Syriens manifestaient en faveur du pouvoir à Damas et s’il avait entendu les échos de leurs cris à défaut de les voir de la terrasse du café du Mont Kassioun où il sirotait son thé! 🙂

François Burgat Ou. J’y étais effectivement. C’était très dur d’aller au Qassioun. l y a vais les centaines de bus dans lesquels les enfants des écoles et les fonctionnaires de tout le pays avaient été entassés sans avoir le moindre choix alternatif ! Ahmed Mana comment peut on passer de votre rôle d’opposant tunisien à celui de marionnette de l’un des plus terribles dictateurs du siècle !!!!

François Burgat, moi marionnette? Je ne le savais pas mais puisque tu le dis,. toi le grand François Burgat, détenteur de la vérité absolue c’est que c’est vrai. Eh bien j’en suis fier parce que le marionnettiste serait le grand Bachar Assad. Le Président Bachar Assad est un Patriote et un Résistant.qui défend courageusement son pays et son peuple contre une alliance de toutes les forces du mal dans le monde. En 2011 il était juste le président de la Syrie. En 2016 il est devenu le leader incontesté du monde arabe parce qu’il a été au cours des 6 dernières années de résistance héroïque l’Emir Abdelkader, Cheikh Bouamama, l’Emir Abdelkrim Khattabi et le cheikh Omar Al Mokhtar réunis. Avec, cerise sur le gâteau la victoire assurée.

Les arabes ont produit de nombreux dictateurs à travers leur histoire. Ils ont été parfois terribles mais tous réunis n’ont pas fait autant de malheurs que le plus petit de vos dictateurs des 50 dernières années, pas besoin de te les énumérer tu les connais tous. Il est vrai que vos dictateurs, .sont élus démocratiquement par leurs peuples pour faire le malheur de l’humanité. Je ne connais pas le Président Bachar Assad

Par contre je connais très bien certains de ceux que vous auriez bien voulu installer à la tête de la Syrie. Ils sont de la même race que ceux que nous avons en Tunisie ou en Libye, là ou vous avez gagné et installé la démocratie.

François Burgat cela fait 25 ans que je te connais, je ne t’en veux pas pour ce que tu fais, tu le fais pour ton pays et à 30.000 Euros de salaire mensuel, m’a –t-on dit, on peut faire taire sa conscience, mentir. Et bien plus encore. J’en veux surtout aux miens.

L’ami Mouloud a dit de toi que tu es un Lawrence, mais un Lawrence qui a échoué, tu n’es même pas un BHL, lui aussi a réussi et il peut toujours aller en Libye contempler son œuvre.

Mais tu n’as pas encore répondu à ma question ; as-tu lu le rapport de la mission des observateurs arabes en Syrie ?

Mouloud Idir Burgat compte ses billes en géopolitique. C’est un Lawrence contemporain pour moi. Je le dis sans nuance.

La marionnette, l’argument fatal. Je nous souhaite beaucoup de marionnettes comme si Ahmed.

Ne fallait-il pas considéré le spectacle d’audition des victimes des années de braises, organisé par l’Instance de Vérité et Dignité le 17 et 18 Novembre 2016, comme étant un prodrome de dislocation de ses composantes qui ont opté à s’entreprendre sans normes de choix ni de sélection avec une entité d’individus qui ont été écrasés par la machine policière de mort et de mort-lente ?

A vrai dire, mon indifférence à cet événement n’a vraiment pas chatouillé mon indiscrétion à cet égard vu que je ne m’attends à rien de personne car j’ai tout perdu et je n’ai plus rien perdre. Mais, suite à la première séance du 17 Novembre 2016, j’ai pu par pure hasard au lendemain, rencontrer des amis étrangers et émigrés activistes au sein d’organisations internationales venus de France et de Suisse assister à cette mascarade. Je les ai perdus de vue depuis 2002 lors d’une campagne de soutien et de solidarité internationale menée, à mon égard, par la confédération internationale des droits de l’homme au Palais Wilson à Genève, l’Association Médicale Mondiale, l’Organisation Mondiale Contre la Torture, la Fédération Internationale des Droit de l’Homme à Paris, l’Association Chrétienne pour l’Abolition de la Torture, la Fédération des Droits de l’Homme du Rhône, l’Institut Tunisien des Relations Internationales, l’Association des Victimes de Torture en Tunisie, Amnisty International … Mes amis étaient surpris de mon absence à la première séance d’audition des victimes à l’IVD. Je leur ai tout simplement expliqué que je n’ai pas reçu d’invitation pour y assister et personne ne m’a prévenu officiellement que ma présence était souhaitable bien que j’y ai déposé un dossier dans l’attente d’une réponse depuis plus d’un an. En allant boire un café avec mes hôtes, je les ai fait savoir que je ne suis partisan de la demi-vérité et de la manipulation des déclarations des victimes des années de braises au profit d’une entité théologique et politique criminelle qui a poussé au désastre sociopolitique en Tunisie depuis la fin de l’ère Bourguiba. Cette vérité fait mal aux véritables commanditaires et criminels qui assistent actuellement cette mascarade derrière les rideaux après avoir réussi, en exil, à jouer aux victimes pour s’infiltrer dans des réseaux RG étranger de lutte contre la prolifération du terrorisme international. Ce choix d’irresponsabilités aux volumes de dégâts encourus en Tunisie a bien endommagé et compliqué la situation des opprimés à l’intérieur du pays avant et après la révolution. Maintenant, ils veulent continuer la même pièce théâtrale qui n’a plus aucun sens et aucune raison d’être. L’IVD devrait cerner toute la vérité et non la détourner ou la manipuler pour une éventuelle innocence présumée des véritables commanditaires et criminels du peuple tunisien. Même si j’ai reçu une invitation pour assister à cette comédie orchestrée, je n’aurais jamais accepté d’être témoin aux manipulations. La douleur des souffrances est si immense et commune à toutes les victimes des années de braises à des degrés variables puisqu’il s’agit du même motif et de la même cause qui détruit l’être humain à petit feu dans ses profondes composantes. Mais, pour traiter ces malheurs de société, il faudrait avoir du courage et de la haute moralité pour s’attaquer à l’éradication de la cause après avoir fait un diagnostic objectif de la situation et des erreurs de conduite. Toutefois, la crise actuelle des rapports de forces en Tunisie réside en l’absence de confiance entre le peuple , la société civile et l’autorité au pouvoir parasitée par l’infiltration dans les hautes sphères du pays par l’incursion des barons de la criminalité politique et des dérives financières qui demeurent mener le pays au précipice depuis l’ère Novembriste.

