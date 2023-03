Lettre à Taieb Smati

Paris le 16 janvier 2004

Cher Si Taïeb Smati,

Assalamu Alaikum,

Vous m’avez demandé mon avis sur votre projet de constitution du Parti des Travailleurs Tunisiens (PTT) et vous m’avez fait l’honneur de m’inviter à vous rejoindre.

Je vous remercie pour votre confiance et votre sollicitude et je vous livre brièvement, les remarques que m’inspirent votre projet et l’ensemble de votre démarche.

Il est inutile de vous dire que j’observe de loin mais avec beaucoup d’intérêt votre action et que j’admire votre courage parce que vous agissez depuis la Tunisie et à visage découvert, ce dont je ne peux personnellement me prévaloir ainsi que de nombreux opposants. C’est pour cette raison que je vous ai envoyé trois messages ces derniers mois, dans le but de vous connaître un peu plus et aussi pour vous citer correctement, dans un papier que je prépare sur les élections en Tunisie depuis 1988. Mes messages sont restés sans réponse, mais sachant que vous êtes très occupé et sûrement sous pression constante, je ne vous en veux guère.

Revenons un peu à votre projet. Ce n’est pas son contenu que je vais commenter, mais plutôt l’idée même de constituer un parti dans le contexte politique actuel et de vous déclarer candidat à la candidature à l’élection présidentielle.

Il va de soi que je ne conteste nullement votre droit inaliénable de citoyen à faire l’un et l’autre d’autant que le multipartisme est, théoriquement du moins, le signe d’un certain niveau de participation populaire et donc de démocratie. Mais essayez d’imaginer un peu la pagaille qui régnerait dans un pays, la Tunisie ou tout autre pays, si tous ses citoyens qui remplissent les conditions légales de constituer des partis politiques ou de se déclarer candidats à l’élection présidentielle, passent à l’acte.

Dans le cas très particulier de la Tunisie, je crois franchement que la multiplication des partis politiques risque de ne pas être d’une grande utilité et qu’en plus elle a beaucoup servi le régime et même consolidé le despotisme.

Nous avons une certaine expérience du multipartisme avant et après le coup d’Etat de 1987. Essayons d’en faire un bref bilan et de tirer les leçons d’une expérience qui dure, officiellement, depuis plus de vingt ans mais en réalité depuis l’indépendance( il ne faut pas oublier qu’avant la légalisation de certaines formations politiques en 1983, la vie politique tunisienne a été dominée depuis le début de l’indépendance par un certain bipolarisme PSD/ UGTT).

Les trois partis politiques légalisés en 1983 ( PUP, Parti Communiste et MDS), mais tolérés et actifs au moins depuis 1981, n’ont pas réussi à s’imposer sur la scène politique et à se présenter comme une alternative crédible au régime, pourtant très affaibli à l’époque. Ainsi ils n’ont pu éviter au pays la crise qui le conduira à tomber dans les griffes d’un putschiste en 1987. Vous pouvez rétorquer bien sûr que le pouvoir n’était pas très sincère dans sa politique d’ouverture et qu’un nouveau venu, le MTI, avec des visées aussi hégémoniques que le PSD et des objectifs peu clairs, avait faussé quelque peu le jeu….

Depuis 1987, les choses ont changé de fond en comble. Le pays n’est plus entre les mains d’un despote sénile, dépassé par les événements, mais d’un dictateur qui sait ce qu’il veut et qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir…à vie mais par tranches successives de cinq ans.

L’expérience des dix sept dernières années, avec, notamment, l’hypertrophie du pouvoir de Carthage et les réformes constitutionnelles successives visant à pérenniser cette situation, confirme, s’il en est besoin, que le dictateur ne quittera le palais de Carthage que « sur un Nâach » comme il l’avait confié à un de ses confidents aux tous premiers jours de son coup d’Etat.

Les « mesures d’accompagnement » qu’il a imaginées depuis le début pour faire légitimer son projet et le faire accepter par tous, n’étaient pas bêtes. Je crois qu’il faut cesser de croire que parce qu’un

L’urgence de rompre rapidement et définitivement avec le despotisme qui ronge le pays depuis son indépendance et la nécessité de démocratiser enfin notre vie politique, nous imposent de faire preuve d’imagination et de rechercher d’autres formes de combat.

. Ce fut pendant longtemps son cache sexe démocratique, pas tellement vis à vis des tunisiens, qui sont au courant de tout parce qu’ils subissent au quotidien sa dure réalité, mais des partenaires étrangers de la Tunisie. Il ne faut pas croire que ces derniers ne soient pas, eux aussi et souvent plus que nous tous, au courant de tout, mais ils ont besoin de quoi se donner bonne conscience. Alors la présence de quelques clubs politiques, réunissant quelques centaines de tunisiens jouant à l’opposition et réagissant de temps à autre au dictat du pouvoir et à ses extravagances, un peu comme dans un mouvement Brownien et, récoltant lors de parodies d’élections quelques milliers de voix lors des élections mais obtenant miraculeusement quelques dizaines d’élus à l’assemblée, permet aux gouvernements étrangers de se donner bonne conscience et de justifier leur soutien indéfectible au régime Tunisien., vis à vis de leurs rares compatriotes qui viendraient à s’en offusquer.

Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il faut avoir le sens de la responsabilité et accepter les analyses qui dérangent. Pourtant notre culture musulmane nous inculque dès notre jeune âge d’assumer et de nombreux versets Coraniques nous incitent à reconnaître nos erreurs et assumer nos responsabilités. Je crois que toutes nos élites politiques confondues et nos intellectuels se sont trompés lourdement sur le compte de Ben Ali. Ils n’ont vu en lui que le superflic, spécialiste de maintien de l’ordre, incapable de manœuvres politiques et même d’une certaine stratégie. Il faut reconnaître, seize ans après son arrivée au pouvoir, qu’il avait dès le départ une stratégie politique et que tout le monde sans exception y a adhéré.

Cordialement

Ahmed

