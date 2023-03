عبد الجبارالكبيسي…كما عرفته

في عام 2002 كثرت نشاطات المنظمات والجمعيات العراقية والعربية والفرنسية المساندة لها في باريس وتأسست الجبهات المؤيدة للعراق والمستنكرة للحرب التي كانت تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما.

كانت هناك بعض الوقفات والمظاهرات لكن الندوات والاجتماعات كانت الأكثر.

إثر احدى هذه الندوات التي وقعت في قاعة » أجيكاّ » في باريس في صيف سنة 2002 وقف خارج القاعة ثلاثة من الرجال المتعانقين رافعين ثلاثة شعارات « شيعي- سني-كردي- ّوالذي يتوسط الثلاثة هو السني وظهر أن اسمه هو عبد الجبار الكبيسي.

تلك كانت بداية العلاقة مع عبد الجبار أما عن علاقتي مع العراق فكانت أقدم بعض الشيء. فقد سبق لي أن حمت حولها عندما عجزت عن دخول أرضها. ففي شهر ديسمبر 1990 أوفدتني مجلة « جون أفريك » لتغطية الحرب العدوانية على العراق …فحاولت الدخول اليها من تركيا ومن سورية والأردن فاستحال على ذلك واضطررت لتحرير مراسلاتي من دمشق. :ان أول مقالي ترجمة فرنسية لمقال عن ملجأ العامرية

: https://tunisitri.wordpress.com/2015/02/06/fevrier-1991-le-massacre-dal-amiria-a-bagdad-qui-sen-souvient/ن ….

عبد اجبارالمعارض الوطني

بعد 26 عاما قضاها في المنفى بفرنسا عاد الكبيسي إلى العراق في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002الماضي برفقة خمسة أعضاء آخرين في مجموعته- أنه لمس أثناء وجوده في بغداد جوا من التسامح, مما يساهم في مشروع المصالحة والحوار الوطني مع كامل القوى « حزب البعث والأكراد والشيعة باستثناء الذين يعملون مع المخابرات

دعا رئيس التحالف الوطني العراقي المعارض عبد الجبار الكبيسي في بغداد إلى المصالحة مع نظام الرئيس صدام حسين, مشددا على أن الأولوية هي للدفاع عن الوطن. وأشار إلى أن الأميركيين يريدون احتلال العراق، مؤكدا أن الانفتاح السياسي هو الذي يقوي ويدعم الجبهة الداخلية..

«

من هوعبد الجبارالكبيسي؟

هو وطني عراقي أصيل مدينة الفلوجة المجاهدة ومن عائلة مجيدة ضمت عديد

المقاومين للاستعمار البريطاني وكثيرا من الأئمة والشخصيات الدينية السنية. وقد كان هو شخصيا مناضلا ضمن حركة التحرر الوطني العراقي وقد سجن في العراق في بداية نظام صدام حسين وفي سورية في عهد حافظ الأسد. وقد لجأ الى فرنسا حيث بقي 26 سنة.

ورجع الى العراق بعد احتلاله من قبل الأنجلو-أمريكان

وأسس صحيفة مساندة لمقاومة الاحتلال وهو ما أدى به للاعتقال لمدة خمسة عشر شهرا في سجن « كروبر » البائس السمعة. وظلت السفارات الامريكية في بغداد وفرنسا وغيرهما تنكر هذا الاعتقال وهو الذي تم في داره في بغداد باستعمال وسائل خارقة للعادة كالدبابات وطائرات الهلكبتر.

وتحت الضغوط الدولية انتهت سلطات الاحتلال الأمريكي الى الاعتراف باعتقال الكبيسي أولا ثم الى إطلاق سراحه أخيرا.

وقد أمكن لنا في فرنسا المساهمة في هذا الجهد بهذه العريضة:

APPEL POUR LA LIBERATION DE AL KUBAYSI ET DE TOUS LES PRISONNIERS D’OPINIONS EN IRAK

Signatures à envoyer à :

Adresse : Codéveloppement avec le Tiers monde, 1, Résidence des Buissons, 94500 Champigny

Tel : Étranger 33 1 49 83 75 52 France 01 49 83 75 52

www.iraqresistance.net

Liberté pour Al Kubaysi et tous les prisonniers d’opinion en Irak

Abdul Jabar Al Kubaysi, ancien réfugié politique en France, Président de l’Alliance Patriotique Irakienne et Rédacteur en chef du quotidien « Nida al Watan », a été enlevé le 4 septembre 2004 à Bagdad par des détachements de l’armée d’occupation des Etats-Unis après une déclaration à l’AFP condamnant la prise d’otages français et informant des efforts engagés par la résistance irakienne pour leur libération.

D’après le commandant militaire des Etats-Unis à Bagdad, son arrestation a été effectuée sur ordre de John Negroponte, à l’époque ambassadeur des Etats-Unis à Bagdad.

Il a fallu attendre début mars 2005 pour que, à Bagdad, son frère puisse avoir enfin quelques informations sur son sort par l’intermédiaire de la Croix rouge. Sa femme, et ses enfants, qui résident en France, n’ont pu avoir aucun contact avec lui. Al Kubaysi est détenu au « Camp Cropper », près de l’aéroport, dans de très mauvaises conditions sur le plan de l’hygiène et de la nourriture. Aucune accusation n’a été portée contre lui et il n’a pu avoir aucun contact avec sa famille et son avocat.

Après l’augmentation du nombre des arrestations depuis les « élections », ce sont plus de 10 000 Irakiens qui sont détenus en raison de liens supposés avec la résistance du peuple irakien. Le plus souvent, leurs proches sont laissés sans aucune nouvelle.

En conséquence, les associations organisatrices de la Conférence internationale de solidarité avec la résistance du peuple irakien, qui s’est tenue en mai 2004 à Paris avec la participation de Al Kubaysi, ont décidé d’intensifier leurs actions. Après avoir rencontré à Strasbourg des parlementaires européens de diverses appartenances politiques et des responsables du Ministère français des Affaires étrangères, elles sont intervenues auprès du président du Conseil de l’Union européenne, de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, auprès des organisations de défense des droits de l’homme et de la Commission des droits de l’homme des Nations-Unies réunie à Genève.

En accord avec d’autres comités de soutien nationaux aux prisonniers politiques et aux prisonniers d’opinion en Irak, elles ont décidé de lancer un :

APPEL POUR EXIGER LA LIBÉRATION DE AL KUBAYSI ET DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES ET D’OPINION EN IRAK.

Soutenez et signez cet Appel

Vous pouvez signer cet appel pour libérer Al Kubaysi soit directement sur le site: www.iraqresistance.net

Soit à l’adresse : contact@iraqresistance.net

Nom et prénom – qualité ou organisation – pays

Signataires :

http://rsistancedespeuples.blogspot.com/2011/12/abdel-jabar-el-koubaissi-nous-quitte.html/

